https://uz.sputniknews.ru/20260615/telefonnyy-razgovor-putina-i-trampa-58337402.html
Неформально и с долей юмора: состоялся телефонный разговор Путина и Трампа
Неформально и с долей юмора: состоялся телефонный разговор Путина и Трампа
Sputnik Узбекистан
Разговор российского и американского лидеров длился около часа стал 13-м с момента избрания Трампа на пост президента США на второй срок
2026-06-15T10:23+0500
2026-06-15T10:23+0500
2026-06-15T12:30+0500
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иран
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Накануне состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Глава РФ поздравил американского коллегу 80-летием, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.Глава США 14 июня отметил 80-летие.Помощник главы РФ отметил, что беседа носила дружеский и откровенный характер и продолжалась около часа, ровно 55 минут.Общение, по словам Ушакова, проходило неформально и не без доли юмора.Президент РФ направил и поздравительное послание, в котором также отметил незаурядные черты характера юбиляра, способствующие его успеху и как человека, и как политика.Дональд Трамп был тронут поздравлением и отметил, что Путин был первым из всех иностранных лидеров, кто позвонил ему в Белый дом.Беседа включала не только обмен любезностями, добавил он. Лидеры обсудили ключевые темы нынешней международной ситуации, вопросы развития двусторонних российско-американских отношений, возможные контакты представителей с обеих сторон.Речь шла о вопросах, связанных с ситуацией вокруг Ирана. Глава Белого дома сообщил, что сделка с Тегераном близка, но путь к ней был тернистым.Но в итоге усилия американских переговорщиков при помощи пакистанских и катарских посредников позволили выйти на приемлемый результат. Дональд Трамп выразил признательность за вовлеченность России и, в частности, за сделанные предложения по поиску конструктивных развязок.С российской стороны высказана готовность и далее работать в пользу стабилизации обстановки и решения глубинных вопросов, которыми еще придется серьезно заняться.Что касается украинского конфликта, то Дональд Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий.Разговор российского и американского лидеров стал 13-м с момента избрания Трампа на пост президента США на второй срок. Ранее они общались по телефону 29 апреля.
https://uz.sputniknews.ru/20260614/shavkat-mirziyoev-pozdravil-donalda-trampa-s-80-letiem-58327968.html
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президент рф, президент сша, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор, политика, иран, украина, поздравление, юбилей, день рождения
Неформально и с долей юмора: состоялся телефонный разговор Путина и Трампа
10:23 15.06.2026 (обновлено: 12:30 15.06.2026)
Разговор российского и американского лидеров длился около часа и стал 13-м с момента избрания Трампа на пост президента США на второй срок.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik.
Накануне состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Глава РФ поздравил американского коллегу 80-летием, сообщил
помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Глава США 14 июня отметил 80-летие.
Помощник главы РФ отметил, что беседа носила дружеский и откровенный характер и продолжалась около часа, ровно 55 минут.
Общение, по словам Ушакова, проходило неформально и не без доли юмора.
“Президент России не скрывал свое уважение бойцовским качествам Дональда Трампа, способности держать удар, успешно преодолевать препятствия и настойчиво добиваться своих целей”, — сказал Ушаков.
Президент РФ направил и поздравительное послание, в котором также отметил незаурядные черты характера юбиляра, способствующие его успеху и как человека, и как политика.
Дональд Трамп был тронут поздравлением и отметил, что Путин был первым из всех иностранных лидеров, кто позвонил ему в Белый дом.
Беседа включала не только обмен любезностями, добавил он. Лидеры обсудили ключевые темы нынешней международной ситуации, вопросы развития двусторонних российско-американских отношений, возможные контакты представителей с обеих сторон.
Речь шла о вопросах, связанных с ситуацией вокруг Ирана. Глава Белого дома сообщил, что сделка с Тегераном близка, но путь к ней был тернистым.
Но в итоге усилия американских переговорщиков при помощи пакистанских и катарских посредников позволили выйти на приемлемый результат. Дональд Трамп выразил признательность за вовлеченность России и, в частности, за сделанные предложения по поиску конструктивных развязок.
С российской стороны высказана готовность и далее работать в пользу стабилизации обстановки и решения глубинных вопросов, которыми еще придется серьезно заняться.
Что касается украинского конфликта, то Дональд Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий.
“Трамп также говорил, что если завершить как можно скорее войну, то тогда, мол, откроются перспективы выстраивания по-настоящему нового качества американо-российских отношений”, — сказал Ушаков.
Разговор российского и американского лидеров стал 13-м с момента избрания Трампа на пост президента США на второй срок. Ранее они общались по телефону 29 апреля.