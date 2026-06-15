https://uz.sputniknews.ru/20260615/telefonnyy-razgovor-putina-i-trampa-58337402.html

Неформально и с долей юмора: состоялся телефонный разговор Путина и Трампа

Неформально и с долей юмора: состоялся телефонный разговор Путина и Трампа

Sputnik Узбекистан

Разговор российского и американского лидеров длился около часа стал 13-м с момента избрания Трампа на пост президента США на второй срок

2026-06-15T10:23+0500

2026-06-15T10:23+0500

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президент рф

президент сша

владимир путин

дональд трамп

телефонный разговор

политика

иран

украина

поздравление

юбилей

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Накануне состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Глава РФ поздравил американского коллегу 80-летием, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.Глава США 14 июня отметил 80-летие.Помощник главы РФ отметил, что беседа носила дружеский и откровенный характер и продолжалась около часа, ровно 55 минут.Общение, по словам Ушакова, проходило неформально и не без доли юмора.Президент РФ направил и поздравительное послание, в котором также отметил незаурядные черты характера юбиляра, способствующие его успеху и как человека, и как политика.Дональд Трамп был тронут поздравлением и отметил, что Путин был первым из всех иностранных лидеров, кто позвонил ему в Белый дом.Беседа включала не только обмен любезностями, добавил он. Лидеры обсудили ключевые темы нынешней международной ситуации, вопросы развития двусторонних российско-американских отношений, возможные контакты представителей с обеих сторон.Речь шла о вопросах, связанных с ситуацией вокруг Ирана. Глава Белого дома сообщил, что сделка с Тегераном близка, но путь к ней был тернистым.Но в итоге усилия американских переговорщиков при помощи пакистанских и катарских посредников позволили выйти на приемлемый результат. Дональд Трамп выразил признательность за вовлеченность России и, в частности, за сделанные предложения по поиску конструктивных развязок.С российской стороны высказана готовность и далее работать в пользу стабилизации обстановки и решения глубинных вопросов, которыми еще придется серьезно заняться.Что касается украинского конфликта, то Дональд Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий.Разговор российского и американского лидеров стал 13-м с момента избрания Трампа на пост президента США на второй срок. Ранее они общались по телефону 29 апреля.

https://uz.sputniknews.ru/20260614/shavkat-mirziyoev-pozdravil-donalda-trampa-s-80-letiem-58327968.html

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президент рф, президент сша, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор, политика, иран, украина, поздравление, юбилей, день рождения