https://uz.sputniknews.ru/20260615/uzbekistan-airways-gotovyat-k-vyxodu-na-mejdunarodnoe-ipo-58351282.html

Uzbekistan Airways готовят к выходу на международное IPO

Uzbekistan Airways готовят к выходу на международное IPO

Sputnik Узбекистан

Для авиакомпании разработали программу трансформации из 115 мероприятий. Ее полная реализация позволит за год увеличить операционную прибыль на $120 млн, а рыночная стоимость компании может вырасти с $1,6 млрд до $2,3 млрд

2026-06-15T18:01+0500

2026-06-15T18:01+0500

2026-06-15T18:05+0500

авиакомпания uzbekistan airways

презентация

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Авиакомпанию Uzbekistan Airways готовят к выходу на международное IPO. О работе в этом направлении рассказали президенту Шавкату Мирзиёеву, сообщает пресс-служба главы РУз.Как отмечалось, представители компании "Franklin Templeton" провели диагностику деятельности национальной авиакомпании и разработали программу трансформации из 115 мероприятий. Согласно расчетам, при полной реализации данной программы есть возможность увечить за год операционную прибыль компании на $120 млн.Глава государства подчеркнул, что для подготовки компании к международному рынку капитала прежде всего необходимо кардинально повысить качество управления, укрепить финансовую дисциплину, вести отчетность по международным стандартам и улучшить кредитный рейтинг.Указано и на то, что национальной авиакомпании не удается быстро адаптироваться к быстрому росту числа туристов. Наблюдаются задержки в процессе расширения парка воздушных судов.Мирзиёев подчеркнул, что есть все возможности для превращения Ташкента в крупнейший авиационный хаб Центральной Азии. Для этого необходимо координировать взаимодействие между акционерными обществами "Uzbekistan Airways", "Uzbekistan Airports" и аэропортом "Новый Ташкент" на основе единой системы, развивать во взаимной увязке инфраструктуру, маршруты и транзитную сеть.Он поручил ответственным лицам:Для справки: IPO (Initial Public Offering) — это первичное публичное размещение акций компании на бирже. После выхода на биржу любой желающий может купить акции компании через брокера. С этого момента компания становится публичной: она обязана раскрывать финансовую отчетность и регулярно сообщать акционерам о своих результатах.

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авиакомпания uzbekistan airways, презентация, президент узбекистана, шавкат мирзиёев