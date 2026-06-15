Uzbekistan Airways готовят к выходу на международное IPO
18:01 15.06.2026 (обновлено: 18:05 15.06.2026)
© Sputnik / Бахром ХатамовBoeing "Uzbekistan Airways"
© Sputnik / Бахром Хатамов
Подписаться
Для авиакомпании разработали программу трансформации из 115 мероприятий. Ее полная реализация позволит за год увеличить операционную прибыль на $120 млн, а рыночная стоимость компании может вырасти с $1,6 млрд до $2,3 млрд.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Авиакомпанию Uzbekistan Airways готовят к выходу на международное IPO. О работе в этом направлении рассказали президенту Шавкату Мирзиёеву, сообщает пресс-служба главы РУз.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по ускорению трансформации и подготовки к IPO Uzbekistan Airways
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по ускорению трансформации и подготовки к IPO Uzbekistan Airways
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по ускорению трансформации и подготовки к IPO акционерного общества "Uzbekistan Airways", — говорится в сообщении.
Как отмечалось, представители компании "Franklin Templeton" провели диагностику деятельности национальной авиакомпании и разработали программу трансформации из 115 мероприятий. Согласно расчетам, при полной реализации данной программы есть возможность увечить за год операционную прибыль компании на $120 млн.
Глава государства подчеркнул, что для подготовки компании к международному рынку капитала прежде всего необходимо кардинально повысить качество управления, укрепить финансовую дисциплину, вести отчетность по международным стандартам и улучшить кредитный рейтинг.
“До конца года планируется реализовать 15-20 процентов акций национальной авиакомпании через международное IPO. Для этого определены практические меры по объективной оценке деятельности компании, повышению ее инвестиционной привлекательности, списанию с баланса компании специализированных воздушных судов, внедрению механизма компенсации услуг, выполненных в рамках государственного заказа”, — говорится в сообщении.
Указано и на то, что национальной авиакомпании не удается быстро адаптироваться к быстрому росту числа туристов. Наблюдаются задержки в процессе расширения парка воздушных судов.
“В этой связи поставлена задача организовать систему закупок в авиакомпании по отдельному порядку, обеспечить оперативное принятие решений по расширению парка воздушных судов, а также внедрить международную практику в этих процессах”, — говорится в сообщении.
Мирзиёев подчеркнул, что есть все возможности для превращения Ташкента в крупнейший авиационный хаб Центральной Азии. Для этого необходимо координировать взаимодействие между акционерными обществами "Uzbekistan Airways", "Uzbekistan Airports" и аэропортом "Новый Ташкент" на основе единой системы, развивать во взаимной увязке инфраструктуру, маршруты и транзитную сеть.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по ускорению трансформации и подготовки к IPO Uzbekistan Airways
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по ускорению трансформации и подготовки к IPO Uzbekistan Airways
© Пресс-служба президента Узбекистана
Он поручил ответственным лицам:
создать отдельный проектный офис для системной организации трансформации компаний, входящих в портфель Национального инвестиционного фонда;
привлечь в органы управления компаний специалистов с глубоким знанием требований международных финансовых рынков и практическим опытом;
разработать четкий график подготовки к IPO по каждой компании и обеспечить строгий контроль за его исполнением.
Для справки: IPO (Initial Public Offering) — это первичное публичное размещение акций компании на бирже. После выхода на биржу любой желающий может купить акции компании через брокера. С этого момента компания становится публичной: она обязана раскрывать финансовую отчетность и регулярно сообщать акционерам о своих результатах.