https://uz.sputniknews.ru/20260616/medvedev-ukraina-ponimaet-tolko-yazyk-sily-58381096.html
Медведев: Украина понимает только язык силы
Медведев: Украина понимает только язык силы
Sputnik Узбекистан
Заместитель председателя Совета безопасности РФ считает, что Украина не соблюдает международное право
2026-06-16T15:32+0500
2026-06-16T15:32+0500
2026-06-16T15:32+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Нынешние украинские власти понимают только язык силы, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.Таким образом он прокомментировал итоги завершившегося победой РФ над Украиной рассмотрения Постоянной палатой третейского суда в Гааге дела о правах на прибрежные воды Черного моря у Крыма, а также на Керченский пролив и Азовское море.Медведев отметил значение этого судебного решения для долгосрочных интересов РФ. Зампред Совбеза подчеркнул, что суверенитет РФ в новых границах впервые признан международным судом.По мнению Медведева, "с точки зрения текущей ситуации решение третейского суда совершенно безразлично, поэтому нужно уничтожать обновляемый европейскими мерзавцами бандеровский флот, включая морские БПЛА".Зампред Совбеза России считает, что необходимо уничтожать торговые суда, перевозящие военные грузы, а также "дальше громить их вооруженные силы вне зависимости от того, в чем бы они ни состояли и где бы они ни находились".Только тогда решение Постоянной палаты третейского суда обретет прочное материальное основание, убежден он."Только тогда восторжествует принцип "Qui suo utĭtur, nemĭni facit injuriam" (Кто в своем праве, тот не нарушает ничьего права)", — резюмировал Дмитрий Медведев.
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политика, дмитрий медведев, киев, украина, в мире, россия
политика, дмитрий медведев, киев, украина, в мире, россия
Медведев: Украина понимает только язык силы
Заместитель председателя Совета безопасности РФ считает, что Украина не соблюдает международное право.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik.
Нынешние украинские власти понимают только язык силы, заявил
зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Таким образом он прокомментировал итоги завершившегося победой РФ над Украиной рассмотрения Постоянной палатой третейского суда в Гааге дела о правах на прибрежные воды Черного моря у Крыма, а также на Керченский пролив и Азовское море.
Медведев отметил значение этого судебного решения для долгосрочных интересов РФ. Зампред Совбеза подчеркнул, что суверенитет РФ в новых границах впервые признан международным судом.
"Бандеровская "Украина" плевать хотела на международное право и международные суды. Она понимает только язык силы", — написал он в своем канале на платформе "Макс".
По мнению Медведева, "с точки зрения текущей ситуации решение третейского суда совершенно безразлично, поэтому нужно уничтожать обновляемый европейскими мерзавцами бандеровский флот, включая морские БПЛА".
Зампред Совбеза России считает, что необходимо уничтожать торговые суда, перевозящие военные грузы, а также "дальше громить их вооруженные силы вне зависимости от того, в чем бы они ни состояли и где бы они ни находились".
Только тогда решение Постоянной палаты третейского суда обретет прочное материальное основание, убежден он.
"Только тогда восторжествует принцип "Qui suo utĭtur, nemĭni facit injuriam" (Кто в своем праве, тот не нарушает ничьего права)", — резюмировал Дмитрий Медведев.