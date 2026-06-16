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Президент Узбекистана встретился с руководителями ведущих финансовых институтов США

Президент Узбекистана встретился с руководителями ведущих финансовых институтов США

Sputnik Узбекистан

Переговоры прошли в рамках V Ташкентского международного инвестиционного форума. Речь шла об участии Эксимбанка США и корпорации DFC в финансировании стратегических проектов в Узбекистане в высокотехнологичных отраслях

2026-06-16T16:25+0500

2026-06-16T16:25+0500

2026-06-16T16:25+0500

экономика

финансирование

банки

сша

инвестпроекты

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с президентом и председателем Эксимбанка США Джоном Йовановичем и главным исполнительным директором Корпорации международного финансового развития (DFC) Бэном Блэком. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Переговоры прошли в рамках V Ташкентского международного инвестиционного форума.Стороны обсудили участие данных институтов в финансировании стратегических проектов в Узбекистане в высокотехнологичных отраслях: развитии инфраструктуры, освоении критических минералов, энергетике, внедрении ИИ и цифровизации.Предложение корпорации DFC касалось запуска совместной инвестиционной платформы, направленной на поддержку проектов в сфере здравоохранения, модернизации энергетического сектора и инфраструктуры.Стороны подчеркнули необходимость перехода к практической фазе реализации масштабных инфраструктурных проектов. В их числе — строительство нового международного аэропорта в Ташкенте, создание современного медицинского комплекса в Ферганской области, запуск цифрового банка, строительство дата-центров и сухих портов.По итогам встречи договорились принять совместную дорожную карту по продвижению инвестиционных и технологических проектов.

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экономика, финансирование, банки, сша, инвестпроекты, узбекистан, президент узбекистана, шавкат мирзиёев