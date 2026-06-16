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Президент Узбекистана встретился с руководителями ведущих финансовых институтов США
Президент Узбекистана встретился с руководителями ведущих финансовых институтов США
Sputnik Узбекистан
Переговоры прошли в рамках V Ташкентского международного инвестиционного форума. Речь шла об участии Эксимбанка США и корпорации DFC в финансировании стратегических проектов в Узбекистане в высокотехнологичных отраслях
2026-06-16T16:25+0500
2026-06-16T16:25+0500
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финансирование
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сша
инвестпроекты
узбекистан
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с президентом и председателем Эксимбанка США Джоном Йовановичем и главным исполнительным директором Корпорации международного финансового развития (DFC) Бэном Блэком. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Переговоры прошли в рамках V Ташкентского международного инвестиционного форума.Стороны обсудили участие данных институтов в финансировании стратегических проектов в Узбекистане в высокотехнологичных отраслях: развитии инфраструктуры, освоении критических минералов, энергетике, внедрении ИИ и цифровизации.Предложение корпорации DFC касалось запуска совместной инвестиционной платформы, направленной на поддержку проектов в сфере здравоохранения, модернизации энергетического сектора и инфраструктуры.Стороны подчеркнули необходимость перехода к практической фазе реализации масштабных инфраструктурных проектов. В их числе — строительство нового международного аэропорта в Ташкенте, создание современного медицинского комплекса в Ферганской области, запуск цифрового банка, строительство дата-центров и сухих портов.По итогам встречи договорились принять совместную дорожную карту по продвижению инвестиционных и технологических проектов.
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экономика, финансирование, банки, сша, инвестпроекты, узбекистан, президент узбекистана, шавкат мирзиёев
экономика, финансирование, банки, сша, инвестпроекты, узбекистан, президент узбекистана, шавкат мирзиёев

Президент Узбекистана встретился с руководителями ведущих финансовых институтов США

16:25 16.06.2026
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана встретился с руководителями ведущих финансовых институтов США
Президент Узбекистана встретился с руководителями ведущих финансовых институтов США - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Переговоры прошли в рамках V Ташкентского международного инвестиционного форума. Речь шла об участии Эксимбанка США и корпорации DFC в финансировании стратегических проектов в Узбекистане в высокотехнологичных отраслях.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с президентом и председателем Эксимбанка США Джоном Йовановичем и главным исполнительным директором Корпорации международного финансового развития (DFC) Бэном Блэком. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Переговоры прошли в рамках V Ташкентского международного инвестиционного форума.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана встретился с руководителями ведущих финансовых институтов США
Президент Узбекистана встретился с руководителями ведущих финансовых институтов США - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2026
Президент Узбекистана встретился с руководителями ведущих финансовых институтов США
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны обсудили участие данных институтов в финансировании стратегических проектов в Узбекистане в высокотехнологичных отраслях: развитии инфраструктуры, освоении критических минералов, энергетике, внедрении ИИ и цифровизации.
“С Эксимбанком США достигнута договоренность об ускорении реализации совместных проектов по модернизации энергетической отрасли. Особое внимание уделено дальнейшему развитию экспортного кредитования инициатив отечественного бизнеса в приоритетных сферах”, — говорится в сообщении.
Предложение корпорации DFC касалось запуска совместной инвестиционной платформы, направленной на поддержку проектов в сфере здравоохранения, модернизации энергетического сектора и инфраструктуры.
Стороны подчеркнули необходимость перехода к практической фазе реализации масштабных инфраструктурных проектов. В их числе — строительство нового международного аэропорта в Ташкенте, создание современного медицинского комплекса в Ферганской области, запуск цифрового банка, строительство дата-центров и сухих портов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана встретился с руководителями ведущих финансовых институтов США
Президент Узбекистана встретился с руководителями ведущих финансовых институтов США - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2026
Президент Узбекистана встретился с руководителями ведущих финансовых институтов США
© Пресс-служба президента Узбекистана
По итогам встречи договорились принять совместную дорожную карту по продвижению инвестиционных и технологических проектов.
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