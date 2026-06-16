https://uz.sputniknews.ru/20260616/turisty-iz-kakix-stran-chasche-vsego-poseschali-uzbekistan--infografika-58377379.html
Туристы из каких стран чаще всего посещали Узбекистан — инфографика
Туристы из каких стран чаще всего посещали Узбекистан — инфографика
Sputnik Узбекистан
По данным Национального комитета РУз по статистике, в январе — мае 2026 года республику с туристическими целями посетили свыше 5 млн иностранных граждан
2026-06-16T12:56+0500
2026-06-16T12:56+0500
2026-06-16T13:36+0500
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За первые пять месяцев этого года чаще всего в Узбекистан приезжали туристы из Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, России и Афганистана.По данным Национального комитета РУз по статистике, в январе–мае 2026 года республику с туристическими целями посетили свыше 5 млн иностранных граждан.Этот показатель увеличился на 1,1 млн человек или на 27,3 % по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика, туристы, узбекистан, статистика, страны, турпоток, кыргызстан, таджикистан, казахстан, россия, афганистан, инфографика
инфографика, туристы, узбекистан, статистика, страны, турпоток, кыргызстан, таджикистан, казахстан, россия, афганистан, инфографика
Туристы из каких стран чаще всего посещали Узбекистан — инфографика
12:56 16.06.2026 (обновлено: 13:36 16.06.2026)
По данным Национального комитета РУз по статистике, в январе–мае 2026 года республику с туристическими целями посетили свыше 5 млн иностранных граждан.
За первые пять месяцев этого года чаще всего в Узбекистан приезжали туристы из Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, России и Афганистана.
По данным Национального комитета РУз по статистике, в январе–мае 2026 года республику с туристическими целями посетили свыше 5 млн иностранных граждан.
Этот показатель увеличился на 1,1 млн человек или на 27,3 % по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан
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