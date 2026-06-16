https://uz.sputniknews.ru/20260616/uzbekistan-i-albaniya-izuchat-vozmojnosti-ispolzovaniya-porta-durres-kak-logisticheskogo-xaba-58379680.html

Узбекистан и Албания изучат возможности использования порта Дуррес как логистического хаба

Узбекистан и Албания изучат возможности использования порта Дуррес как логистического хаба

Sputnik Узбекистан

Глава РУз провел переговоры с албанским коллегой Байрамом Бегаем, который 16-17 июня находится в Узбекистане с официальным визитом

2026-06-16T14:05+0500

2026-06-16T14:05+0500

2026-06-16T15:10+0500

политика

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албания

официальный визит

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узбекистан

переговоры

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Узбекистан и Албания изучат возможности использования албанского порта Дуррес как логистического хаба, такая договоренность достигнута в ходе встречи Президентов Узбекистана и Албании Шавката Мирзиёева и Байрама Бегая. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Переговоры лидеров прошли в резиденции "Куксарой" с участием официальных делегаций.Предметом обсуждения стали перспективы дальнейшего укрепления практического сотрудничества между двумя странами.Стороны подчеркнули важность расширения правовой базы торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.Для продвижения экономической повестки сотрудничества Узбекистан и Албания договорились создать Межправительственную комиссию и провести ее первое заседание в Ташкенте уже в этом году.В культурно-гуманитарной сфере стороны выступили за организацию взаимных Дней культуры, кино, выставок, гастролей.Лидеры РУз и Албании также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.По итогам узбекско-албанских переговоров на высшем уровне президенты посадили дерево на Аллее почетных гостей, как символ крепнущей дружбы и взаимопонимания между народами двух стран, начало нового этапа в развитии узбекско-албанских многоплановых отношений.По приглашению Шавката Мирзиёева 16-17 июня Байрам Бегай вместе с супругой находится в Узбекистане с официальным визитом.Президент Албании также примет участие в юбилейном V Ташкентском международном инвестиционном форуме.

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политика, президент, албания, официальный визит, ташкент, узбекистан, переговоры, президент узбекистана, шавкат мирзиёев