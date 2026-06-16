Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260616/uzbekistan-i-albaniya-izuchat-vozmojnosti-ispolzovaniya-porta-durres-kak-logisticheskogo-xaba-58379680.html
Узбекистан и Албания изучат возможности использования порта Дуррес как логистического хаба
Узбекистан и Албания изучат возможности использования порта Дуррес как логистического хаба
Sputnik Узбекистан
Глава РУз провел переговоры с албанским коллегой Байрамом Бегаем, который 16-17 июня находится в Узбекистане с официальным визитом
2026-06-16T14:05+0500
2026-06-16T15:10+0500
политика
президент
албания
официальный визит
ташкент
узбекистан
переговоры
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/10/58379195_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_80594e52f2ebcccc3d14cdf89cc2865f.jpg
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Узбекистан и Албания изучат возможности использования албанского порта Дуррес как логистического хаба, такая договоренность достигнута в ходе встречи Президентов Узбекистана и Албании Шавката Мирзиёева и Байрама Бегая. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Переговоры лидеров прошли в резиденции "Куксарой" с участием официальных делегаций.Предметом обсуждения стали перспективы дальнейшего укрепления практического сотрудничества между двумя странами.Стороны подчеркнули важность расширения правовой базы торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.Для продвижения экономической повестки сотрудничества Узбекистан и Албания договорились создать Межправительственную комиссию и провести ее первое заседание в Ташкенте уже в этом году.В культурно-гуманитарной сфере стороны выступили за организацию взаимных Дней культуры, кино, выставок, гастролей.Лидеры РУз и Албании также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.По итогам узбекско-албанских переговоров на высшем уровне президенты посадили дерево на Аллее почетных гостей, как символ крепнущей дружбы и взаимопонимания между народами двух стран, начало нового этапа в развитии узбекско-албанских многоплановых отношений.По приглашению Шавката Мирзиёева 16-17 июня Байрам Бегай вместе с супругой находится в Узбекистане с официальным визитом.Президент Албании также примет участие в юбилейном V Ташкентском международном инвестиционном форуме.
албания
ташкент
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/10/58379195_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_379da079e3fa0e49bb36d5ed06db91e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
политика, президент, албания, официальный визит, ташкент, узбекистан, переговоры, президент узбекистана, шавкат мирзиёев
политика, президент, албания, официальный визит, ташкент, узбекистан, переговоры, президент узбекистана, шавкат мирзиёев

Узбекистан и Албания изучат возможности использования порта Дуррес как логистического хаба

14:05 16.06.2026 (обновлено: 15:10 16.06.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПереговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Албании Байрама Бегая
Переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Албании Байрама Бегая - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Глава РУз провел переговоры с албанским коллегой Байрамом Бегаем, который 16-17 июня находится в Узбекистане с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Узбекистан и Албания изучат возможности использования албанского порта Дуррес как логистического хаба, такая договоренность достигнута в ходе встречи Президентов Узбекистана и Албании Шавката Мирзиёева и Байрама Бегая. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Переговоры лидеров прошли в резиденции "Куксарой" с участием официальных делегаций.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПереговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Албании Байрама Бегая
Переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Албании Байрама Бегая - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2026
Переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Албании Байрама Бегая
© Пресс-служба президента Узбекистана
Предметом обсуждения стали перспективы дальнейшего укрепления практического сотрудничества между двумя странами.

“Будут изучены возможности использования албанского порта Дуррес как логистического хаба для доступа узбекской продукции на рынки Южной Европы и Средиземноморья”, — говорится в сообщении.

Стороны подчеркнули важность расширения правовой базы торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.
Для продвижения экономической повестки сотрудничества Узбекистан и Албания договорились создать Межправительственную комиссию и провести ее первое заседание в Ташкенте уже в этом году.
В культурно-гуманитарной сфере стороны выступили за организацию взаимных Дней культуры, кино, выставок, гастролей.
Лидеры РУз и Албании также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
По итогам узбекско-албанских переговоров на высшем уровне президенты посадили дерево на Аллее почетных гостей, как символ крепнущей дружбы и взаимопонимания между народами двух стран, начало нового этапа в развитии узбекско-албанских многоплановых отношений.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты Узбекистана и Албании посадили дерево на Аллее почетных гостей
Президенты Узбекистана и Албании посадили дерево на Аллее почетных гостей - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2026
Президенты Узбекистана и Албании посадили дерево на Аллее почетных гостей
© Пресс-служба президента Узбекистана
По приглашению Шавката Мирзиёева 16-17 июня Байрам Бегай вместе с супругой находится в Узбекистане с официальным визитом.
Президент Албании также примет участие в юбилейном V Ташкентском международном инвестиционном форуме.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0