Узбекистан и Албания изучат возможности использования порта Дуррес как логистического хаба
14:05 16.06.2026 (обновлено: 15:10 16.06.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПереговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Албании Байрама Бегая
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава РУз провел переговоры с албанским коллегой Байрамом Бегаем, который 16-17 июня находится в Узбекистане с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Узбекистан и Албания изучат возможности использования албанского порта Дуррес как логистического хаба, такая договоренность достигнута в ходе встречи Президентов Узбекистана и Албании Шавката Мирзиёева и Байрама Бегая. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Переговоры лидеров прошли в резиденции "Куксарой" с участием официальных делегаций.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПереговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Албании Байрама Бегая
Переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Албании Байрама Бегая
© Пресс-служба президента Узбекистана
Предметом обсуждения стали перспективы дальнейшего укрепления практического сотрудничества между двумя странами.
“Будут изучены возможности использования албанского порта Дуррес как логистического хаба для доступа узбекской продукции на рынки Южной Европы и Средиземноморья”, — говорится в сообщении.
Стороны подчеркнули важность расширения правовой базы торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.
Для продвижения экономической повестки сотрудничества Узбекистан и Албания договорились создать Межправительственную комиссию и провести ее первое заседание в Ташкенте уже в этом году.
В культурно-гуманитарной сфере стороны выступили за организацию взаимных Дней культуры, кино, выставок, гастролей.
Лидеры РУз и Албании также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
По итогам узбекско-албанских переговоров на высшем уровне президенты посадили дерево на Аллее почетных гостей, как символ крепнущей дружбы и взаимопонимания между народами двух стран, начало нового этапа в развитии узбекско-албанских многоплановых отношений.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты Узбекистана и Албании посадили дерево на Аллее почетных гостей
Президенты Узбекистана и Албании посадили дерево на Аллее почетных гостей
© Пресс-служба президента Узбекистана
По приглашению Шавката Мирзиёева 16-17 июня Байрам Бегай вместе с супругой находится в Узбекистане с официальным визитом.
Президент Албании также примет участие в юбилейном V Ташкентском международном инвестиционном форуме.