https://uz.sputniknews.ru/20260616/v-uzbekistane-naladyat-proizvodstvo-trex-novyx-vidov-metallov-58373579.html

В Узбекистане наладят производство трех новых видов металлов

В Узбекистане наладят производство трех новых видов металлов

Sputnik Узбекистан

В республике появится единственный в ЦА научно-исследовательский и технологический центр по критическим минералам

2026-06-16T11:52+0500

2026-06-16T11:52+0500

2026-06-16T12:02+0500

узбекистан

производство

промышленность

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

презентация

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В Узбекистане наладят производство трех новых видов металлов. Президенту Шавкату Мирзиёеву представили презентацию по вопросам развития сырьевой базы критически важных для промышленности минералов и производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Как отмечалось, на сегодняшний день Узбекский комбинат технологических металлов в основном ограничивается производством вольфрама и молибдена. Между тем, есть возможность организовать в республике промышленное производство 28 видов важнейших минералов за счет освоения новых месторождений, строительства обогатительных фабрик, гидро- и пирометаллургических заводов.Руководителю страны озвучили планы на 2026–2030 годы.В соответствии с ними, намечена реализация 120 проектов общей стоимостью $4,2 млрд. Это позволит увеличить объем отрасли до $1 млрд к 2028 году и до 2 млрд к 2030 году.За счет ввода новых производственных мощностей создадут сотни рабочих мест, увеличат поступления в бюджет и расширят экспортные возможности.В сфере переработки вольфрама и молибдена сформируют полную цепочку "сырье – переработка – готовая продукция". Это позволит наладить выпуск не только концентратов и полуфабрикатов, но и продукции с высокой добавленной стоимостью: металлических порошков, сплавов, стержней, проволоки, промышленных деталей и других готовых изделий.Президент подчеркнул необходимость предоставить технопарку и его резидентам дополнительные льготы по использованию земельных участков и инфраструктуры, а также разработать программу финансирования стартап-проектов.Речь шла и о создании единственного в Центральной Азии научно-исследовательского и технологического центра по критическим минералам. Лаборатория наноанализа, которая появится в Чирчике, будет оказывать современные аналитические услуги для проектов в сфере геологии, горнодобывающей промышленности и металлургии. После полного запуска лаборатории будет возможность анализировать до 1 тыс. образцов в сутки, локализовать импорт услуг на $6,5 млн, наладить экспорт услуг еще на $4 млн.Также определены задачи по формированию единой цифровой базы геологических данных, 3D-моделированию геологоразведочных работ, организации мониторинга производственных процессов в режиме реального времени и анализа рынка и управления проектами с использованием современных платформ.Важный аспект — подготовка высококвалифицированных кадров для отрасли. Совместно с Ташкентским государственным техническим университетом внедрили систему дуального образования и на базе Комбината технологических металлов открыли 2 кафедры по направлениям металлургии и материаловедения. Производственную практику на предприятии сейчас проходят 64 студента университета.Шавкат Мирзиёев поручил ответственным лицам расширить охват дуальным образованием, адаптировать учебные программы к потребностям новых проектов и направлению выпускников на работу в высокотехнологичные производства, а также обеспечить строгий контроль за реализацией проектов, намеченных на 2026–2030 годы.

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узбекистан, производство, промышленность, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, презентация