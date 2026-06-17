https://uz.sputniknews.ru/20260617/chto-luchshe-pit-letom-kvas-ili-vodu-58393946.html

Что лучше пить летом: квас или воду

Что лучше пить летом: квас или воду

Sputnik Узбекистан

Нарушение питьевого режима может стать серьезной угрозой здоровью

2026-06-17T22:03+0500

2026-06-17T22:03+0500

2026-06-17T22:03+0500

это интересно

мнение эксперта

квас

вода

лето

здоровье

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/01/0c/22165131_0:109:1600:1009_1920x0_80_0_0_11a91ff48b326ccae2b61af9e34c3524.jpg

Летом лучше пить воду, а не квас, сообщает радио Sputnik со ссылкой на академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.Специалист пояснил, что есть большая разница между квасом, который делали наши бабушки, и современными аналогами этого напитка, изготовленными с использованием консервантов. Кроме того, квас достаточно калорийный.Он рекомендует употреблять летом не газированные напитки, а обычную воду, и не забывать про питьевой режим.В заключение он предупредил, что нарушение питьевого режима может стать серьезной угрозой для здоровья. Например, спровоцировать тромбообразование — это отрыв тромбов и дальнейшие тяжелейшие последствия, начиная от ишемических инсультов и заканчивая смертью.

https://uz.sputniknews.ru/20260616/pochemu-nekotorye-dezodoranty-ispolzovat-letom-opasno-58362497.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мнение эксперта, квас, вода, лето, здоровье