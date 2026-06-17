https://uz.sputniknews.ru/20260617/chto-luchshe-pit-letom-kvas-ili-vodu-58393946.html
Что лучше пить летом: квас или воду
Что лучше пить летом: квас или воду
Sputnik Узбекистан
Нарушение питьевого режима может стать серьезной угрозой здоровью
2026-06-17T22:03+0500
2026-06-17T22:03+0500
2026-06-17T22:03+0500
это интересно
мнение эксперта
квас
вода
лето
здоровье
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Летом лучше пить воду, а не квас, сообщает радио Sputnik со ссылкой на академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.Специалист пояснил, что есть большая разница между квасом, который делали наши бабушки, и современными аналогами этого напитка, изготовленными с использованием консервантов. Кроме того, квас достаточно калорийный.Он рекомендует употреблять летом не газированные напитки, а обычную воду, и не забывать про питьевой режим.В заключение он предупредил, что нарушение питьевого режима может стать серьезной угрозой для здоровья. Например, спровоцировать тромбообразование — это отрыв тромбов и дальнейшие тяжелейшие последствия, начиная от ишемических инсультов и заканчивая смертью.
https://uz.sputniknews.ru/20260616/pochemu-nekotorye-dezodoranty-ispolzovat-letom-opasno-58362497.html
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мнение эксперта, квас, вода, лето, здоровье
мнение эксперта, квас, вода, лето, здоровье
Что лучше пить летом: квас или воду
Нарушение питьевого режима может стать серьезной угрозой здоровью.
Летом лучше пить воду, а не квас, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.
Специалист пояснил, что есть большая разница между квасом, который делали наши бабушки, и современными аналогами этого напитка, изготовленными с использованием консервантов. Кроме того, квас достаточно калорийный.
"Квас — это избыточный вес, это нагрузка на желудочно-кишечный тракт. Режим питания важную роль играет в том, чтобы мы более спокойно переносили воздействие высокой температуры", — пояснил Онищенко.
Он рекомендует употреблять летом не газированные напитки, а обычную воду, и не забывать про питьевой режим.
"Человеку надо как минимум два литра воды выпивать, но сейчас есть норма более точная — на килограмм веса нужно 40-50 миллилитров. Если вы выпьете компот или сок, то это не считается, потому что организм уже реагирует на эту жидкую пищу, он должен ее переработать", — уточнил академик РАН.
В заключение он предупредил, что нарушение питьевого режима может стать серьезной угрозой для здоровья. Например, спровоцировать тромбообразование — это отрыв тромбов и дальнейшие тяжелейшие последствия, начиная от ишемических инсультов и заканчивая смертью.