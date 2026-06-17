https://uz.sputniknews.ru/20260617/prezident-uzbekistana-dlya-nas-investitsii--ne-prosto-ekonomicheskiy-resurs-58407548.html

Президент Узбекистана: Для нас инвестиции – не просто экономический ресурс

Президент Узбекистана: Для нас инвестиции – не просто экономический ресурс

Sputnik Узбекистан

Глава республики на пятом Ташкентском международном инвестфоруме обозначил шесть приоритетных направлений расширения сотрудничества

2026-06-17T15:00+0500

2026-06-17T15:00+0500

2026-06-17T15:00+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

выступление

инвестиционный форум

ташкент

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Для нас инвестиции – это не просто экономический ресурс, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на пятом Ташкентском международном инвестиционном форуме.Глава РУз отметил, что за минувшие годы в республику привлекли более $150 млрд иностранных инвестиций, из них $123 млрд– за последние пять лет.Рководитель Узбекистана обозначил шесть приоритетных направлений расширения сотрудничества.Первое – дальнейшее усиление системы правовых гарантий для инвесторовОн напомнил, что в обеспечении прав инвесторов решающее значение имеет использование сильных институтов и признанных международных механизмов.Исходя из этого, с марта начата работа по созданию Ташкентского международного финансового центра. Правовые основы его деятельности закрепят Конституционным законом.Для участников данного центра создадут привлекательную налоговую систему: налог на прибыль, на добавленную стоимость, на имущество и таможенные пошлины составят ноль процентов. Свободное движение капитала и возможность проведения расчетов в любой валюте полностью гарантируют. Будет создана современная система для использования финансовых технологий, цифровых активов и "зеленого" финансирования.На территории центра также начнет работать независимый финансовый регулятор, наделенный полномочиями принимать нормативные документы.На начальном этапе срок действия таких льгот установят на 50-летний период.В центре внедрят специальные процедуры и принципы, основанные на английском праве, создадут независимый Ташкентский международный коммерческий суд. К его работе привлекут авторитетных иностранных судей и международных экспертов.Он призвал инвесторов эффективно использовать такие условия и возможности формирующейся новой экосистемы.Второе – развитие рынка капитала и открытие широких возможностей для альтернативных финансовых инструментовЛидер РУз отметил, что страна быстрыми темпами развивает финансовые технологии нового поколения и рынки капитала. За прошедший период на международных рынках разместили облигации на сумму более $16 млрд, ввели в оборот корпоративные еврооблигации в национальной валюте.Для укрепления правовой основы подобных реформ примут законы "О рынке капитала" и "Об альтернативных инвестиционных фондах". Также создадут широкие возможности для деятельности международных клиринговых компаний в Узбекистане.Он также рассказал, что в рамках приватизации в этом году на аукцион выставят объекты недвижимости, госдоли в предприятиях и земельные участки на $6 млрд.Президент призвал местных и иностранных инвесторов широко использовать эти возможности.Третье – привлечение инвестиций в расширение цепочек высокой добавленной стоимостиВ республике запустили масштабные программы по переходу на новый технологический уровень во всех отраслях промышленности и созданию добавленной стоимости.В ближайшие пять лет Узбекистан увеличит объем высокотехнологичной продукции в промышленности в 2,5 раза.Он напомнил, что Узбекистан располагает колоссальными природными ресурсами – запасами золота, меди, урана, вольфрама, газа и других редких ископаемых. Общая стоимость подземных богатств, являющихся стратегическим ресурсом, оценивается в $3 трлн.В целях предоставления иностранным инвесторам возможностей в этой сфере в республике:Глава Узбекистана предложил совместно реализовать инвестиционные проекты на $30 млрд в таких отраслях-драйверах, как машиностроение, робототехника, легкая промышленность, производство стройматериалов, электротехника, фармацевтика.Также он выразил готовность всесторонне поддержать инициативы и в отраслях "новой экономики".Четвертое – дальнейшее углубление партнерства в области "зеленой" энергетики и искусственного интеллектаВ ближайшие годы планируем довести долю "зеленой" энергетики в общей генерации электроэнергии до 54%, отметил президент Узбекистана.Также он остановился на развитии сферы ИИ. По прогнозам зарубежных экспертов, в Узбекистане в ближайшие пять лет в этом новом направлении будет создана добавленная стоимость в размере не менее $10 млрд.Для широкого внедрения искусственного интеллекта во все сферы на основе самого передового опыта приняли Национальную стратегию. В ее рамках стартовала программа "Пять миллионов лидеров".Он рассказал о созданной в Каракалпакстане специальной зоне для проектов по искусственному интеллекту и дата-центров. На этой территории до 2040 года инвесторов освободят от всех видов налогов и пошлин, за счет государства построят дорожную, электрическую и водную инфраструктуру, установят льготный тариф на электроэнергию в размере 5 центов за 1 киловатт-час.Пятое – развитие региональной транспортно-логистической взаимосвязанностиПрезидент напомнил, что для инвесторов большое значение имеет выход на международные рынки.Он рассказал о работе, которую ведет в последние годы вместе с лидерами соседних государств для превращения Центральной Азиюиво взаимосвязанное и открытое для всего мира пространство больших возможностей:Также в Узбекистане начали реализацию ряда мегапроектов в транспортно-логистическом направлении. В частности, совместно с саудовскими партнерами строят новый международный аэропорт Ташкента, который будет обслуживать 20 млн пассажиров в год.Глава республики выразил уверенность, что активное участие инвесторов в презентуемых в рамках форума проектах по строительству высокоскоростных автомобильных дорог, многофункциональных логистических центров и "сухих портов" будет взаимовыгодным.Шестое – выведение инвестиционного сотрудничества в целях развития регионов на новый уровеньМирзиёев отметил, что Население Узбекистана приближается к 40 млн человек. Динамичный демографический и экономический рост требует реализации масштабных программ по урбанизации и градостроительству. В их рамках до 2040 года республика планирует вдвое увеличить количество строящегося жилья и довести уровень урбанизации с нынешних 51% до 65% процентов.Он рассказал о строительстве новых инвестиционных центров. На прилегающей к столице территории строят современный мегаполис – Новый Ташкент, рассчитанный на 2 млн жителей. Также приступили к реализации проектов по превращению Андижана, Намангана и Самарканда в города-миллионники. В целом проекты жилищного строительства в республике обеспечат гарантированный рынок объемом не менее $10 млрд в год.Он отметил, что последние годы драйверами развития регионов страны становятся также туризм и современный агропромышленный комплекс. За прошедшие пять месяцев поток иностранных туристов в Убекистан вырос на 27% и уже составил 5,5 млн человек.Он также рассказал о смелых шагах республики по превращению традиционного сельского хозяйства в передовой агробизнес.На сегодняшний день Узбекистан экспортирует плодоовощную продукцию на $3,5 млрд в год в более чем 70 стран мира и уже сформировал свой "бренд". Республика намерена довести экспорт в этой сфере до $10 млрд за счет повышения урожайности и увеличения объемов новой органической продукции.“В связи с этим хочу обратиться к вам, представителям ведущих компаний: в сегодняшнем форуме также принимают участие руководители всех наших 14 регионов. Пожалуйста, посетите вместе с ними области и лично ознакомьтесь с создаваемыми там возможностями. Активно участвуйте во взаимовыгодных проектах – своим богатым опытом, технологиями и капиталом. В этих процессах все хокимы будут, оказывать вам всяческое содействие и всестороннюю поддержку”, — заключил президент.

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президент узбекистана, шавкат мирзиёев, выступление, инвестиционный форум, ташкент