Президент Узбекистана: Для нас инвестиции – не просто экономический ресурс
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Глава республики на пятом Ташкентском международном инвестфоруме обозначил шесть приоритетных направлений расширения сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Для нас инвестиции – это не просто экономический ресурс, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на пятом Ташкентском международном инвестиционном форуме.
“Для нас инвестиции – это не просто экономический ресурс, но и передовые технологии, современные знания и опыт, новые рабочие места, развитие, идущее в ногу со временем”, — подчеркнул он.
Глава РУз отметил, что за минувшие годы в республику привлекли более $150 млрд иностранных инвестиций, из них $123 млрд– за последние пять лет.
“Мы всегда открыты для инвесторов, заинтересованных в сотрудничестве с Узбекистаном, готовых к равноправному и взаимовыгодному партнерству”, — сказал Мирзиёев.
Рководитель Узбекистана обозначил шесть приоритетных направлений расширения сотрудничества.
Первое – дальнейшее усиление системы правовых гарантий для инвесторов
Он напомнил, что в обеспечении прав инвесторов решающее значение имеет использование сильных институтов и признанных международных механизмов.
Исходя из этого, с марта начата работа по созданию Ташкентского международного финансового центра. Правовые основы его деятельности закрепят Конституционным законом.
Для участников данного центра создадут привлекательную налоговую систему: налог на прибыль, на добавленную стоимость, на имущество и таможенные пошлины составят ноль процентов. Свободное движение капитала и возможность проведения расчетов в любой валюте полностью гарантируют. Будет создана современная система для использования финансовых технологий, цифровых активов и "зеленого" финансирования.
На территории центра также начнет работать независимый финансовый регулятор, наделенный полномочиями принимать нормативные документы.
На начальном этапе срок действия таких льгот установят на 50-летний период.
В центре внедрят специальные процедуры и принципы, основанные на английском праве, создадут независимый Ташкентский международный коммерческий суд. К его работе привлекут авторитетных иностранных судей и международных экспертов.
“Наряду с этим мы будем развивать систему инвестиционной медиации. В этом отношении намерены присоединиться к Сингапурской конвенции о медиации Организации Объединенных Наций. В результате всех этих мер инвесторы получат гарантированную международную правовую защиту непосредственно в самом Узбекистане”, — сказал президент.
Он призвал инвесторов эффективно использовать такие условия и возможности формирующейся новой экосистемы.
Второе – развитие рынка капитала и открытие широких возможностей для альтернативных финансовых инструментов
Лидер РУз отметил, что страна быстрыми темпами развивает финансовые технологии нового поколения и рынки капитала. За прошедший период на международных рынках разместили облигации на сумму более $16 млрд, ввели в оборот корпоративные еврооблигации в национальной валюте.
“Впервые вывели на Ташкентскую и Лондонскую фондовые биржи 30% акций "Национального инвестиционного фонда", владеющего активами 13 стратегических предприятий. Примечательно, что это стало крупнейшим IPO на Лондонской бирже за последние пять лет. Наряду с этим готовим к IPO еще ряд крупных компаний”, – отметил Мирзиёев.
Для укрепления правовой основы подобных реформ примут законы "О рынке капитала" и "Об альтернативных инвестиционных фондах". Также создадут широкие возможности для деятельности международных клиринговых компаний в Узбекистане.
“Для диверсификации инвестиционных потоков начнем реализацию программы выпуска суверенных исламских облигаций – сукук. Это даст мощный импульс для привлечения в будущем на наши предприятия не менее 10 миллиардов долларов дополнительных инвестиций”, — добавил президент.
Он также рассказал, что в рамках приватизации в этом году на аукцион выставят объекты недвижимости, госдоли в предприятиях и земельные участки на $6 млрд.
Президент призвал местных и иностранных инвесторов широко использовать эти возможности.
Третье – привлечение инвестиций в расширение цепочек высокой добавленной стоимости
В республике запустили масштабные программы по переходу на новый технологический уровень во всех отраслях промышленности и созданию добавленной стоимости.
В ближайшие пять лет Узбекистан увеличит объем высокотехнологичной продукции в промышленности в 2,5 раза.
“Например, я уверен, что наше сотрудничество по развитию передовой химической отрасли, направленное на запуск инвестиционного потенциала в размере 20 миллиардов долларов, создание 15 тысяч высокодоходных рабочих мест в регионах и производство 130 видов новой продукции, принесет выгоду как нам, так и вложившимся инвесторам”, — отметил президент.
Он напомнил, что Узбекистан располагает колоссальными природными ресурсами – запасами золота, меди, урана, вольфрама, газа и других редких ископаемых. Общая стоимость подземных богатств, являющихся стратегическим ресурсом, оценивается в $3 трлн.
В целях предоставления иностранным инвесторам возможностей в этой сфере в республике:
создадут открытую цифровую базу геологических данных;
в 4 раза увеличат количество выставляемых на аукцион месторождений;
для реализации проектов по принципу "от добычи до готовой продукции" будут широко привлекать иностранные инвестиции в создаваемые в Ташкентской и Самаркандской областях технопарки "Металлы будущего".
Глава Узбекистана предложил совместно реализовать инвестиционные проекты на $30 млрд в таких отраслях-драйверах, как машиностроение, робототехника, легкая промышленность, производство стройматериалов, электротехника, фармацевтика.
Также он выразил готовность всесторонне поддержать инициативы и в отраслях "новой экономики".
Четвертое – дальнейшее углубление партнерства в области "зеленой" энергетики и искусственного интеллекта
В ближайшие годы планируем довести долю "зеленой" энергетики в общей генерации электроэнергии до 54%, отметил президент Узбекистана.
“Наряду с солнечными и ветряными электростанциями выдвигаем предложения для инвесторов по развитию систем хранения энергии, модернизации электросетей, созданию дата-центров, работающих на основе "зеленой" энергии”, — сказал руководитель страны.
Также он остановился на развитии сферы ИИ. По прогнозам зарубежных экспертов, в Узбекистане в ближайшие пять лет в этом новом направлении будет создана добавленная стоимость в размере не менее $10 млрд.
Для широкого внедрения искусственного интеллекта во все сферы на основе самого передового опыта приняли Национальную стратегию. В ее рамках стартовала программа "Пять миллионов лидеров".
“Наша главная задача заключается в улучшении жизни всех слоев населения посредством искусственного интеллекта, его широком использовании в образовании, государственных услугах и бизнес-процессах”, — пояснил президент.
Он рассказал о созданной в Каракалпакстане специальной зоне для проектов по искусственному интеллекту и дата-центров. На этой территории до 2040 года инвесторов освободят от всех видов налогов и пошлин, за счет государства построят дорожную, электрическую и водную инфраструктуру, установят льготный тариф на электроэнергию в размере 5 центов за 1 киловатт-час.
“Также создаем Международный центр цифровых технологий Узбекистана, действующий на основе специального правового режима. Приглашаем вас к сотрудничеству по реализации этих высокопривлекательных проектов”, — сказал Мирзиёев.
Пятое – развитие региональной транспортно-логистической взаимосвязанности
Президент напомнил, что для инвесторов большое значение имеет выход на международные рынки.
Он рассказал о работе, которую ведет в последние годы вместе с лидерами соседних государств для превращения Центральной Азиюиво взаимосвязанное и открытое для всего мира пространство больших возможностей:
в сотрудничестве с Китаем и Кыргызстаном ускоренно продолжается строительство стратегической железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан;
идет активная работа над проектом создания Трансафганского коридора, который откроет прямой выход к южным морским портам;
развивают транспортный маршрут Срединного коридора, пролегающий через Каспийское море.
“Благодаря полной реализации этих проектов мы сможем присоединиться к сети транспортных магистралей, связывающих Азию и Европу”, — пояснил Мирзиёев.
Также в Узбекистане начали реализацию ряда мегапроектов в транспортно-логистическом направлении. В частности, совместно с саудовскими партнерами строят новый международный аэропорт Ташкента, который будет обслуживать 20 млн пассажиров в год.
Глава республики выразил уверенность, что активное участие инвесторов в презентуемых в рамках форума проектах по строительству высокоскоростных автомобильных дорог, многофункциональных логистических центров и "сухих портов" будет взаимовыгодным.
Шестое – выведение инвестиционного сотрудничества в целях развития регионов на новый уровень
Мирзиёев отметил, что Население Узбекистана приближается к 40 млн человек. Динамичный демографический и экономический рост требует реализации масштабных программ по урбанизации и градостроительству. В их рамках до 2040 года республика планирует вдвое увеличить количество строящегося жилья и довести уровень урбанизации с нынешних 51% до 65% процентов.
Он рассказал о строительстве новых инвестиционных центров. На прилегающей к столице территории строят современный мегаполис – Новый Ташкент, рассчитанный на 2 млн жителей. Также приступили к реализации проектов по превращению Андижана, Намангана и Самарканда в города-миллионники. В целом проекты жилищного строительства в республике обеспечат гарантированный рынок объемом не менее $10 млрд в год.
“В дополнение к этому мы готовы реализовать совместно с вами проекты государственно-частного партнерства по созданию инфраструктуры на сумму 27 миллиардов долларов”, — добавил президент.
Он отметил, что последние годы драйверами развития регионов страны становятся также туризм и современный агропромышленный комплекс. За прошедшие пять месяцев поток иностранных туристов в Убекистан вырос на 27% и уже составил 5,5 млн человек.
“Узбекистан обладает потенциалом ежегодно принимать 15-20 миллионов иностранных туристов и оказывать им туристические услуги на сумму не менее 15 миллиардов долларов. Поэтому мы надеемся, что вы будете активно инвестировать в туристическую сферу не только в таких жемчужинах туризма, как Самарканд, Бухара и Хива, но и в других наших регионах”, — сказал лидер РУз.
Он также рассказал о смелых шагах республики по превращению традиционного сельского хозяйства в передовой агробизнес.
На сегодняшний день Узбекистан экспортирует плодоовощную продукцию на $3,5 млрд в год в более чем 70 стран мира и уже сформировал свой "бренд". Республика намерена довести экспорт в этой сфере до $10 млрд за счет повышения урожайности и увеличения объемов новой органической продукции.
“В связи с этим хочу обратиться к вам, представителям ведущих компаний: в сегодняшнем форуме также принимают участие руководители всех наших 14 регионов. Пожалуйста, посетите вместе с ними области и лично ознакомьтесь с создаваемыми там возможностями. Активно участвуйте во взаимовыгодных проектах – своим богатым опытом, технологиями и капиталом. В этих процессах все хокимы будут, оказывать вам всяческое содействие и всестороннюю поддержку”, — заключил президент.