Россия входит в число ведущих инвесторов в экономику Узбекистана — Мишустин
© Sputnik / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин на Ташкентском международном инвестиционном форуме
© Sputnik / Дмитрий Астахов/
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Председатель Правительства Российской Федерации принял участие в пленарном заседании V Ташкентского международного инвестиционного форума.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Россия входит в число ведущих инвесторов в экономику Узбекистана, заявил Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.
Российский премьер принял участие в пленарном заседании V Ташкентского международного инвестиционного форума.
“Россия входит в число ведущих инвесторов в экономику Узбекистана. Здесь действуют около 3 тыс. отечественных предприятий, которые осуществляют около 150 крупных инвестиционных проектов. Их общая стоимость превышает уже 4 трлн рублей”, — отметил он.
Мишустин напомнил слова президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ – 2026. Российский лидер тогда сказал, что Узбекистан выступает важным связующим звеном между Россией, Центральной и Южной Азией, Китаем и Ближним Востоком.
Двустороннее сотрудничество России и Узбекистана вышло на принципиально новый уровень: расширяется экономическое взаимодействие, развивается промышленная кооперация, активизируются прямые межрегиональные связи.
Говоря о том, что обе страны вместе продолжают укреплять продовольственную безопасность, российский премьер озвучил следующие данные: товарооборот сельхозпродукции за первые четыре месяца 2026-го вырос почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Он подчеркнул, что направлений для расширения сотрудничества между РФ и РУз очень много. В первую очередь — это энергетика.
в Санкт-Петербурге на полях ПМЭФ Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев дали старт возведению в Узбекистане первого энергоблока интегрированной АЭС по российскому проекту;
российские компании поставляют энергоносители в республику. Развивают сети заправок в стране;
создан совместный центр управления бурением;
страны реализуют масштабный проект по реконструкции газопровода "Средняя Азия – Центр", чтобы увеличить его мощность;
идет освоение новых месторождений углеводородов;
российские инженеры оказывают поддержку при создании крупнейших гидроэлектростанций Узбекистана.
“Все это служит стабильному обеспечению жителей и бизнеса энергоресурсами и дает мощный импульс смежным отраслям. Подобных примеров взаимовыгодных инициатив очень много, а может и должно становиться еще больше”, — подчеркнул Мишустин.
Также он указал, что на новый уровень выходит кооперация в промышленности:
Узбекистан и Россия вместе формируют необходимую для этого инфраструктуру, в том числе создавая совместные технопарки. Они уже действуют в Ташкентской и Джизакской областях. А в апреле открылся промпарк в городе Навои;
продолжается и сооружение в Узбекистане вагоностроительного кластера, а также сборочных цехов для выпуска коммерческих автомобилей.
“Российский бизнес представлен практически на всей территории республики. И мы видим результаты общих усилий: появляются рабочие места, наращивается выпуск востребованной продукции. И Правительство России настроено на укрепление торгово-экономического сотрудничества с Узбекистаном”, — отметил премьер-министр РФ.
Он добавил, что для дальнейшей поддержки значимых предпринимательских инициатив запустили совместную инвестплатформу. Первые пилотные проекты уже получили финансовую помощь. Мишустин выразил уверенность в том, что такой возможностью воспользуются еще больше компаний.
Он также сообщил, что по поручению Путина Правительство России прорабатывает важные инициативы, выдвинутые главой Узбекистана на Петербургском экономическом форуме.
“На форуме Вы предложили организовать креативно-туристический коридор от Самарканда до Санкт-Петербурга. Мы уже завтра эти инициативы будем обсуждать на Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий в Санкт-Петербурге”, — сказал премьер РФ.
Он выразил уверенность, что, используя имеющийся богатый потенциал экономик России и Узбекистана, с опорой на отношения стратегического партнерства, союзничества, запуская перспективные проекты, можно вывести взаимодействие двух стран на еще более высокий уровень — на благо граждан двух стран.
“Рассчитываю, что деловые круги, представители бизнеса наших стран активно включатся в такую работу”, — заключил Мишустин.
Он также пригласил всех присутствующих в начале июля в Екатеринбург на международную промышленную выставку "Иннопром".
Пятый Ташкентский международный инвестиционный форум проходит в Ташкенте 16-18 июня. Участие в нем примут более 8 тыс. человек из 99 стран.