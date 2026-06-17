https://uz.sputniknews.ru/20260617/rossiya-vxodit-v-chislo-veduschix-investorov-v-ekonomiku-uzbekistana--mishustin-58411827.html

Россия входит в число ведущих инвесторов в экономику Узбекистана — Мишустин

Россия входит в число ведущих инвесторов в экономику Узбекистана — Мишустин

Sputnik Узбекистан

Председатель Правительства Российской Федерации принял участие в пленарном заседании V Ташкентского международного инвестиционного форума

2026-06-17T18:10+0500

2026-06-17T18:10+0500

2026-06-17T18:10+0500

узбекистан

россия

премьер-министр

михаил мишустин

инвестиционный форум

ташкент

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Россия входит в число ведущих инвесторов в экономику Узбекистана, заявил Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.Российский премьер принял участие в пленарном заседании V Ташкентского международного инвестиционного форума.Мишустин напомнил слова президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ – 2026. Российский лидер тогда сказал, что Узбекистан выступает важным связующим звеном между Россией, Центральной и Южной Азией, Китаем и Ближним Востоком.Двустороннее сотрудничество России и Узбекистана вышло на принципиально новый уровень: расширяется экономическое взаимодействие, развивается промышленная кооперация, активизируются прямые межрегиональные связи.Говоря о том, что обе страны вместе продолжают укреплять продовольственную безопасность, российский премьер озвучил следующие данные: товарооборот сельхозпродукции за первые четыре месяца 2026-го вырос почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Он подчеркнул, что направлений для расширения сотрудничества между РФ и РУз очень много. В первую очередь — это энергетика.Также он указал, что на новый уровень выходит кооперация в промышленности:Он добавил, что для дальнейшей поддержки значимых предпринимательских инициатив запустили совместную инвестплатформу. Первые пилотные проекты уже получили финансовую помощь. Мишустин выразил уверенность в том, что такой возможностью воспользуются еще больше компаний.Он также сообщил, что по поручению Путина Правительство России прорабатывает важные инициативы, выдвинутые главой Узбекистана на Петербургском экономическом форуме.Он выразил уверенность, что, используя имеющийся богатый потенциал экономик России и Узбекистана, с опорой на отношения стратегического партнерства, союзничества, запуская перспективные проекты, можно вывести взаимодействие двух стран на еще более высокий уровень — на благо граждан двух стран.“Рассчитываю, что деловые круги, представители бизнеса наших стран активно включатся в такую работу”, — заключил Мишустин.Он также пригласил всех присутствующих в начале июля в Екатеринбург на международную промышленную выставку "Иннопром".Пятый Ташкентский международный инвестиционный форум проходит в Ташкенте 16-18 июня. Участие в нем примут более 8 тыс. человек из 99 стран.

https://uz.sputniknews.ru/20260617/chto-obsudili-shavkat-mirziyoev-i-mixail-mishustin-58394578.html

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