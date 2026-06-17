https://uz.sputniknews.ru/20260617/chto-obsudili-shavkat-mirziyoev-i-mixail-mishustin-58394578.html
Что обсудили Шавкат Мирзиёев и Михаил Мишустин
Что обсудили Шавкат Мирзиёев и Михаил Мишустин
Sputnik Узбекистан
Встреча состоялась в рамках рабочего визита Председателя Правительства Российской Федерации в Республику Узбекистан
2026-06-17T09:17+0500
2026-06-17T09:17+0500
2026-06-17T09:17+0500
политика
встреча
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
премьер-министр
россия
михаил мишустин
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина. Российский премьер накануне прибыл в республику с рабочим визитом для участия в V Ташкентском международном инвестиционном форуме. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Мишустин передал Мирзиёеву приветствия и наилучшие пожелания российского коллеги Владимира Путина.Собеседники обсудили вопросы практической реализации договоренностей на высшем уровне в рамках углубления узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества.Они удовлетворением отметили устойчивый рост товарооборота, объемы которого с начала года выросли на 20%, реализацию крупных проектов в сфере энергетики, металлургии и других приоритетных отраслях экономики.Особое внимание глава Узбекистана и российский премьер уделили принятию комплексных мер по сохранению динамики развития торгово-экономического сотрудничества, а также поддержке проектов промкооперации.
https://uz.sputniknews.ru/20260616/mishustin-rossiya-zainteresovana-v-uglublenii-sotrudnichestva-s-uzbekistanom-58386647.html
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политика, встреча, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, премьер-министр, россия, михаил мишустин, сотрудничество
политика, встреча, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, премьер-министр, россия, михаил мишустин, сотрудничество
Что обсудили Шавкат Мирзиёев и Михаил Мишустин
Встреча состоялась в рамках рабочего визита Председателя Правительства Российской Федерации в Республику Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина. Российский премьер накануне прибыл в республику с рабочим визитом для участия в V Ташкентском международном инвестиционном форуме. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Мишустин передал Мирзиёеву приветствия и наилучшие пожелания российского коллеги Владимира Путина.
Собеседники обсудили вопросы практической реализации договоренностей на высшем уровне в рамках углубления узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества.
Они удовлетворением отметили устойчивый рост товарооборота, объемы которого с начала года выросли на 20%, реализацию крупных проектов в сфере энергетики, металлургии и других приоритетных отраслях экономики.
Особое внимание глава Узбекистана и российский премьер уделили принятию комплексных мер по сохранению динамики развития торгово-экономического сотрудничества, а также поддержке проектов промкооперации.
“Лидер Узбекистана выступил за дальнейшее наращивание практического взаимодействия на уровне регионов, а также продвижения программ культурного и образовательного обмена”, — говорится в сообщении.