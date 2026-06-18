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https://uz.sputniknews.ru/20260618/dietolog-raskryla-vred-magazinnyx-yogurtov-58439572.html
Диетолог раскрыла вред магазинных йогуртов
Диетолог раскрыла вред магазинных йогуртов
Sputnik Узбекистан
По словам специалиста, покупной йогурт – это как "кот в мешке"
2026-06-18T22:03+0500
2026-06-18T22:03+0500
это интересно
мнение эксперта
магазин
молоко
сахар
здоровье
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Купить сегодня настоящий, натуральный йогурт в магазинах практически невозможно, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, диетолога Римму Мойсенко.Она предупредила, что покупной йогурт – это как "кот в мешке".Она рекомендует йогурт делать самим.
https://uz.sputniknews.ru/20260617/chto-luchshe-pit-letom-kvas-ili-vodu-58393946.html
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мнение эксперта, магазин, молоко, сахар, здоровье
мнение эксперта, магазин, молоко, сахар, здоровье

Диетолог раскрыла вред магазинных йогуртов

22:03 18.06.2026
© Sputnik / Бахром ХатамовКисломолочная продукция
Кисломолочная продукция - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.06.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
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По словам специалиста, покупной йогурт – это как "кот в мешке".
Купить сегодня настоящий, натуральный йогурт в магазинах практически невозможно, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, диетолога Римму Мойсенко.
Она предупредила, что покупной йогурт – это как "кот в мешке".
© Госкомстат УзбекистанаВ Узбекистане произвели 2,2 тыс. тонн йогурта за пять месяцев.
В Узбекистане произвели 2,2 тыс. тонн йогурта за пять месяцев. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.06.2026
В Узбекистане произвели 2,2 тыс. тонн йогурта за пять месяцев.
© Госкомстат Узбекистана
"Да, может быть написано "натуральный", но слово "натуральный" ни к чему не обязывает, нет критериев "натуральный", поэтому мы не знаем, насколько он на самом деле натуральный, и что производители имеют в виду. Там может присутствовать пальмовое масло, там может присутствовать глютен для плотности этого йогурта, там может присутствовать избыточный сахар, там могут быть как минимум аллергены в виде красителей, там 100% не будет никаких полезных пробиотиков. Если обратите внимание – сроки годности у покупного йогурта очень высокие, поэтому мы покупаем странный весьма продукт – кота в мешке", – пояснила специалист.
Она рекомендует йогурт делать самим.
"Берем просто обыкновенное молоко, сквашиваем это молоко, сначала разогрев фактически до температуры кипения, потом, остудив, добавляем закваску, и эта закваска настаивается. Мы получаем изумительнейшие йогурты с добавлением нормальной пробиотической флоры от 28 позиций. Тогда мы получаем действительно и белки, и жиры умеренные, и углеводы. И тогда мы действительно будем гарантированно иметь нормальное хорошее здоровье, здоровую микробиоту", – резюмировала Римма Мойсенко.
Квас - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2026
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