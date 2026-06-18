Диетолог раскрыла вред магазинных йогуртов

"Да, может быть написано "натуральный", но слово "натуральный" ни к чему не обязывает, нет критериев "натуральный", поэтому мы не знаем, насколько он на самом деле натуральный, и что производители имеют в виду. Там может присутствовать пальмовое масло, там может присутствовать глютен для плотности этого йогурта, там может присутствовать избыточный сахар, там могут быть как минимум аллергены в виде красителей, там 100% не будет никаких полезных пробиотиков. Если обратите внимание – сроки годности у покупного йогурта очень высокие, поэтому мы покупаем странный весьма продукт – кота в мешке", – пояснила специалист.