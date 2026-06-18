Диетолог раскрыла вред магазинных йогуртов
© Sputnik / Бахром ХатамовКисломолочная продукция
© Sputnik / Бахром Хатамов
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По словам специалиста, покупной йогурт – это как "кот в мешке".
Купить сегодня настоящий, натуральный йогурт в магазинах практически невозможно, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, диетолога Римму Мойсенко.
Она предупредила, что покупной йогурт – это как "кот в мешке".
В Узбекистане произвели 2,2 тыс. тонн йогурта за пять месяцев.
"Да, может быть написано "натуральный", но слово "натуральный" ни к чему не обязывает, нет критериев "натуральный", поэтому мы не знаем, насколько он на самом деле натуральный, и что производители имеют в виду. Там может присутствовать пальмовое масло, там может присутствовать глютен для плотности этого йогурта, там может присутствовать избыточный сахар, там могут быть как минимум аллергены в виде красителей, там 100% не будет никаких полезных пробиотиков. Если обратите внимание – сроки годности у покупного йогурта очень высокие, поэтому мы покупаем странный весьма продукт – кота в мешке", – пояснила специалист.
Она рекомендует йогурт делать самим.
"Берем просто обыкновенное молоко, сквашиваем это молоко, сначала разогрев фактически до температуры кипения, потом, остудив, добавляем закваску, и эта закваска настаивается. Мы получаем изумительнейшие йогурты с добавлением нормальной пробиотической флоры от 28 позиций. Тогда мы получаем действительно и белки, и жиры умеренные, и углеводы. И тогда мы действительно будем гарантированно иметь нормальное хорошее здоровье, здоровую микробиоту", – резюмировала Римма Мойсенко.
Вчера, 22:03