https://uz.sputniknews.ru/20260618/fabio-kannavaro-ya-gorjus-svoimi-futbolistami-oni-pokazali-xoroshuyu-igru-58428021.html
Фабио Каннаваро: Я горжусь своими футболистами. Они показали хорошую игру
Фабио Каннаваро: Я горжусь своими футболистами. Они показали хорошую игру
Sputnik Узбекистан
Главный тренер сборной Узбекистана принял участие в пресс-конференции после матча против сборной Колумбии и прокомментировал проигрыш Узбекистана
2026-06-18T11:56+0500
2026-06-18T11:56+0500
2026-06-18T11:59+0500
фабио каннаваро
тренер
сборная узбекистана
футбол
пресс-конференция
матч
чемпионат мира
колумбия
мексика
поражение
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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро после матча с Колумбией на чемпионате мира по футболу заявил, что гордится своими игроками. Об этом сообщает НОК.Он добавил, что это дает дополнительную мотивацию и рассказал о главной цели поездки.Он отметил, что играть против такой сборной, как Колумбия, и выполнять большой объем работы без мяча непросто. Во втором тайме команда смогла изменить игру и перехватить контроль благодаря активным действиям с левого фланга. Тренер пообещал работать над ошибками.“Ошибки были, и мы обязательно будем над ними работать”, — сказал он.Каннаваро назвал игру исторической.“Этот матч останется в нашей памяти, потому что он стал историческим. Мы участвуем в чемпионате мира”, — подчеркнул итальянский специалист.
https://uz.sputniknews.ru/20260618/chm-po-futbolu-uzbekistan-ustupil-kolumbii-v-debyutnom-matche-58419524.html
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фабио каннаваро, тренер, сборная узбекистана, футбол, пресс-конференция, матч, чемпионат мира, колумбия, мексика, поражение
фабио каннаваро, тренер, сборная узбекистана, футбол, пресс-конференция, матч, чемпионат мира, колумбия, мексика, поражение
Фабио Каннаваро: Я горжусь своими футболистами. Они показали хорошую игру
11:56 18.06.2026 (обновлено: 11:59 18.06.2026)
Главный тренер сборной Узбекистана принял участие в пресс-конференции после матча против сборной Колумбии и прокомментировал проигрыш Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik.
Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро после матча с Колумбией на чемпионате мира по футболу заявил, что гордится своими игроками. Об этом сообщает
НОК.
“Я горжусь своими футболистами. Они показали хорошую игру. Сегодня был очень сложный матч. Выступать в таком стадионе при такой поддержке болельщиков нелегко”, — сказал он в ходе пресс-конференции.
Он добавил, что это дает дополнительную мотивацию и рассказал о главной цели поездки.
“Прежде всего, мы приехали сюда, чтобы достойно представить Узбекистан всему миру”, — подчеркнул наставник национальной сборной.
Он отметил, что играть против такой сборной, как Колумбия, и выполнять большой объем работы без мяча непросто. Во втором тайме команда смогла изменить игру и перехватить контроль благодаря активным действиям с левого фланга. Тренер пообещал работать над ошибками.
“Ошибки были, и мы обязательно будем над ними работать”, — сказал он.
Каннаваро назвал игру исторической.
“Этот матч останется в нашей памяти, потому что он стал историческим. Мы участвуем в чемпионате мира”, — подчеркнул итальянский специалист.