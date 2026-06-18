https://uz.sputniknews.ru/20260618/fabio-kannavaro-ya-gorjus-svoimi-futbolistami-oni-pokazali-xoroshuyu-igru-58428021.html

Фабио Каннаваро: Я горжусь своими футболистами. Они показали хорошую игру

Фабио Каннаваро: Я горжусь своими футболистами. Они показали хорошую игру

Sputnik Узбекистан

Главный тренер сборной Узбекистана принял участие в пресс-конференции после матча против сборной Колумбии и прокомментировал проигрыш Узбекистана

2026-06-18T11:56+0500

2026-06-18T11:56+0500

2026-06-18T11:59+0500

фабио каннаваро

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сборная узбекистана

футбол

пресс-конференция

матч

чемпионат мира

колумбия

мексика

поражение

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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро после матча с Колумбией на чемпионате мира по футболу заявил, что гордится своими игроками. Об этом сообщает НОК.Он добавил, что это дает дополнительную мотивацию и рассказал о главной цели поездки.Он отметил, что играть против такой сборной, как Колумбия, и выполнять большой объем работы без мяча непросто. Во втором тайме команда смогла изменить игру и перехватить контроль благодаря активным действиям с левого фланга. Тренер пообещал работать над ошибками.“Ошибки были, и мы обязательно будем над ними работать”, — сказал он.Каннаваро назвал игру исторической.“Этот матч останется в нашей памяти, потому что он стал историческим. Мы участвуем в чемпионате мира”, — подчеркнул итальянский специалист.

https://uz.sputniknews.ru/20260618/chm-po-futbolu-uzbekistan-ustupil-kolumbii-v-debyutnom-matche-58419524.html

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фабио каннаваро, тренер, сборная узбекистана, футбол, пресс-конференция, матч, чемпионат мира, колумбия, мексика, поражение