https://uz.sputniknews.ru/20260618/film-sputnik-uzbekistan-i-russkogo-doma-v-tashkente-pokazali-na-evraziya-kinofest-58422538.html
Фильм Sputnik Узбекистан и Русского дома в Ташкенте показали на "Евразия-Кинофест"
Фильм Sputnik Узбекистан и Русского дома в Ташкенте показали на "Евразия-Кинофест"
Sputnik Узбекистан
Проект "Лица Победы" рассказывает о тех, кто сражался на фронте, трудился в тылу, ждал своих близких и верил в Победу
2026-06-18T10:37+0500
2026-06-18T10:37+0500
2026-06-18T11:01+0500
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проект
документальный фильм
великая отечественная война
победа
россотрудничество в узбекистане
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евразия
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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Документальный фильм Sputnik Узбекистан и Русского дома в Ташкенте "Лица Победы" показали на Международном фестивале "Евразия-Кинофест" в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Представительства Россотрудничества в РУз.Проект "Лица Победы" рассказывает о тех, кто сражался на фронте, трудился в тылу, ждал своих близких и верил в Победу.Отмечается, что это — не просто фильм, а часть большой работы по сохранению исторической памяти, укреплению гуманитарных связей и поддержке диалога между поколениями. Все серии проекта доступны на русском и узбекском языках.
https://uz.sputniknews.ru/20260617/evraziya-kinofest-uzbekskiy-rejisser-snyal-film-s-sergeem-bezrukovym-58413924.html
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культура, искусство, проект, документальный фильм, великая отечественная война, победа, россотрудничество в узбекистане, sputnik, кинофестиваль, евразия
культура, искусство, проект, документальный фильм, великая отечественная война, победа, россотрудничество в узбекистане, sputnik, кинофестиваль, евразия
Фильм Sputnik Узбекистан и Русского дома в Ташкенте показали на "Евразия-Кинофест"
10:37 18.06.2026 (обновлено: 11:01 18.06.2026)
Проект "Лица Победы" рассказывает о тех, кто сражался на фронте, трудился в тылу, ждал своих близких и верил в Победу.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik.
Документальный фильм Sputnik Узбекистан и Русского дома в Ташкенте "Лица Победы" показали на Международном фестивале "Евразия-Кинофест" в Сочи. Об этом сообщает
пресс-служба Представительства Россотрудничества в РУз.
Проект "Лица Победы" рассказывает о тех, кто сражался на фронте, трудился в тылу, ждал своих близких и верил в Победу.
Отмечается, что это — не просто фильм, а часть большой работы по сохранению исторической памяти, укреплению гуманитарных связей и поддержке диалога между поколениями.
“Особенно ценно, что фильм был представлен на международной площадке, где встретились представители разных стран, культур и кинематографических школ. Такие проекты напоминают о том, что память, уважение к подвигу предков и стремление к миру остаются ценностями, которые объединяют людей независимо от границ”, — говорится в сообщении.
Все серии проекта доступны на русском
и узбекском
языках.