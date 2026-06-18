https://uz.sputniknews.ru/20260618/film-sputnik-uzbekistan-i-russkogo-doma-v-tashkente-pokazali-na-evraziya-kinofest-58422538.html

Фильм Sputnik Узбекистан и Русского дома в Ташкенте показали на "Евразия-Кинофест"

Фильм Sputnik Узбекистан и Русского дома в Ташкенте показали на "Евразия-Кинофест"

Sputnik Узбекистан

Проект "Лица Победы" рассказывает о тех, кто сражался на фронте, трудился в тылу, ждал своих близких и верил в Победу

2026-06-18T10:37+0500

2026-06-18T10:37+0500

2026-06-18T11:01+0500

культура

искусство

проект

документальный фильм

великая отечественная война

победа

россотрудничество в узбекистане

sputnik

кинофестиваль

евразия

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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Документальный фильм Sputnik Узбекистан и Русского дома в Ташкенте "Лица Победы" показали на Международном фестивале "Евразия-Кинофест" в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Представительства Россотрудничества в РУз.Проект "Лица Победы" рассказывает о тех, кто сражался на фронте, трудился в тылу, ждал своих близких и верил в Победу.Отмечается, что это — не просто фильм, а часть большой работы по сохранению исторической памяти, укреплению гуманитарных связей и поддержке диалога между поколениями. Все серии проекта доступны на русском и узбекском языках.

https://uz.sputniknews.ru/20260617/evraziya-kinofest-uzbekskiy-rejisser-snyal-film-s-sergeem-bezrukovym-58413924.html

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культура, искусство, проект, документальный фильм, великая отечественная война, победа, россотрудничество в узбекистане, sputnik, кинофестиваль, евразия