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https://uz.sputniknews.ru/20260618/mirziyoev-initsiativy-investorov-naxodyat-prakticheskoe-otrajenie-v-nashey-gospolitike-58434449.html
Мирзиёев: Инициативы инвесторов находят практическое отражение в нашей госполитике
Мирзиёев: Инициативы инвесторов находят практическое отражение в нашей госполитике
Sputnik Узбекистан
Под председательством президента Узбекистана прошло очередное заседание Совета иностранных инвесторов
2026-06-18T16:41+0500
2026-06-18T16:41+0500
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
иностранные инвесторы
инвестиции
заседание
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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Инициативы инвесторов находят практическое отражение в нашей государственной политике, подчеркнул президент Узбекистана в ходе очередного заседания Совета иностранных инвесторов, прошедшего под его председательством. Об этом сообщает пресс-служба главы РУз.Он отметил, что в последние годы Совет трансформировался из простого консультативного механизма в площадку для практической реализации реформ и стал надежным мостом между Новым Узбекистаном и мировым инвестиционным сообществом.Сегодня Совет получил статус независимой ассоциации и фактически вышел на уровень полноценного института.За прошлый год число участвовавших в работе Совета компаний выросло с 54 до 85. Они охватывают 23 отрасли экономики республики и непосредственно участвуют в деятельности профильных рабочих групп.Кроме того, в состав Исполнительного комитета Совета входят Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития и Международная финансовая корпорация, которые активно участвуют в его работе.Он напомнил, что по итогам прошлогоднего заседания приняли конкретные решения по 21 инициативе.В частности, на основе значительной части предложений:Он также констатировал, что за прошедший период в рамках рабочих групп при Совете провели более 50 полезных встреч для инвесторов.Проблемы по таким приоритетным направлениям, как альтернативные инвестиционные фонды, законодательство о залоге, ответственное ведение бизнеса, подготовка профессиональных кадров, налоговое администрирование, выделение земель и энергетика всесторонне обсудили под сопредседательством иностранных инвесторов.К нынешнему заседанию от инвесторов поступило 120 новых предложений и инициатив.Их тщательно проанализировали и объединили в семь приоритетных направлений. Это вопросы, касающиеся совершенствования инвестиционного климата, налоговой системы, кадастра, энергетики, банковско-финансовой системы, корпоративного управления, искусственного интеллекта и цифровой экономики.Глава Узбекистана особо отметил актуальность предложений по упрощению процессов мониторинга в валютном обороте, внедрению новых финансовых механизмов — исламского страхования, "зеленого" кредитования, запуска продаж проблемных банковских активов, стимулирование применения на предприятиях принципов ESG, включающего в себя охрану окружающей среды, социальную ответственность и эффективное корпоративное управление.Он добавил, что по каждому направлению определены ответственные лица и разработаны конкретные решения.Президент подчеркнул важность сохранения прямого взаимодействия с международными инвесторами и дальнейшего совершенствования механизмов обратной связи.По итогам заседания он поручил обобщить все предложения в единую дорожную карту с определением конкретных сроков реализации и механизмов контроля.Члены правительства Узбекистана, ответственные за инвестиционный блок, будут представлять главе РУз ежеквартальные отчеты о ходе ее исполнения.В свою очередь участники заседания подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении взаимовыгодного сотрудничества и реализации совместных инициатив, направленных на укрепление инвестиционной привлекательности, устойчивый экономический рост и успешное продолжение реформ в Новом Узбекистане.
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президент узбекистана, шавкат мирзиёев, иностранные инвесторы, инвестиции, заседание
президент узбекистана, шавкат мирзиёев, иностранные инвесторы, инвестиции, заседание

Мирзиёев: Инициативы инвесторов находят практическое отражение в нашей госполитике

16:41 18.06.2026
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев выступает на заседании Совета иностранных инвесторов
Шавкат Мирзиёев выступает на заседании Совета иностранных инвесторов - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.06.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Под председательством президента Узбекистана прошло очередное заседание Совета иностранных инвесторов.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Инициативы инвесторов находят практическое отражение в нашей государственной политике, подчеркнул президент Узбекистана в ходе очередного заседания Совета иностранных инвесторов, прошедшего под его председательством. Об этом сообщает пресс-служба главы РУз.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев выступает на заседании Совета иностранных инвесторов
Шавкат Мирзиёев выступает на заседании Совета иностранных инвесторов - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.06.2026
Шавкат Мирзиёев выступает на заседании Совета иностранных инвесторов
© Пресс-служба президента Узбекистана
Он отметил, что в последние годы Совет трансформировался из простого консультативного механизма в площадку для практической реализации реформ и стал надежным мостом между Новым Узбекистаном и мировым инвестиционным сообществом.
Сегодня Совет получил статус независимой ассоциации и фактически вышел на уровень полноценного института.
За прошлый год число участвовавших в работе Совета компаний выросло с 54 до 85. Они охватывают 23 отрасли экономики республики и непосредственно участвуют в деятельности профильных рабочих групп.
Кроме того, в состав Исполнительного комитета Совета входят Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития и Международная финансовая корпорация, которые активно участвуют в его работе.
“Активность всех членов Совета неуклонно растет. Это является ярким свидетельством высокого доверия к данной инвестиционной платформе”, — сказал президент.
Он напомнил, что по итогам прошлогоднего заседания приняли конкретные решения по 21 инициативе.
“Хочу особо подчеркнуть, что инициативы инвесторов находят практическое отражение в нашей государственной политике”, — сказал Мирзиёев.
В частности, на основе значительной части предложений:
в республике усовершенствовали нормативно-правовые акты;
“В Налоговый кодекс внесены поддерживающие инвесторов изменения, из-под финансового контроля выведены соглашения о внутренних займах между компаниями, предоставлено право ускоренной амортизации основных средств, отменено множество обязательных требований для иностранных компаний, ведущих отчетность на основе международных стандартов”, — отметил руководитель страны.
разработали проект закона "Об альтернативных инвестиционных фондах";
подготовили программу внедрения стандартов ответственного ведения бизнеса, а также приведения 16 техрегламентов в соответствие с международными нормами;
сделали новые шаги по принятию международных обязательств о создании равных и справедливых условий для иностранных инвесторов;
недавно объявили о подаче заявки на присоединение к Декларации о международных инвестициях и многонациональных предприятиях Организации экономического сотрудничества и развития.

“В качестве логического продолжения работы в этом направлении ожидается принятие Конституционного закона о Ташкентском международном финансовом центре. Все это — наглядные подтверждения того, что ваши идеи находят реальное воплощение”, — сказал президент.

Он также констатировал, что за прошедший период в рамках рабочих групп при Совете провели более 50 полезных встреч для инвесторов.
Проблемы по таким приоритетным направлениям, как альтернативные инвестиционные фонды, законодательство о залоге, ответственное ведение бизнеса, подготовка профессиональных кадров, налоговое администрирование, выделение земель и энергетика всесторонне обсудили под сопредседательством иностранных инвесторов.
К нынешнему заседанию от инвесторов поступило 120 новых предложений и инициатив.
Их тщательно проанализировали и объединили в семь приоритетных направлений. Это вопросы, касающиеся совершенствования инвестиционного климата, налоговой системы, кадастра, энергетики, банковско-финансовой системы, корпоративного управления, искусственного интеллекта и цифровой экономики.
Глава Узбекистана особо отметил актуальность предложений по упрощению процессов мониторинга в валютном обороте, внедрению новых финансовых механизмов — исламского страхования, "зеленого" кредитования, запуска продаж проблемных банковских активов, стимулирование применения на предприятиях принципов ESG, включающего в себя охрану окружающей среды, социальную ответственность и эффективное корпоративное управление.
Он добавил, что по каждому направлению определены ответственные лица и разработаны конкретные решения.
Президент подчеркнул важность сохранения прямого взаимодействия с международными инвесторами и дальнейшего совершенствования механизмов обратной связи.
По итогам заседания он поручил обобщить все предложения в единую дорожную карту с определением конкретных сроков реализации и механизмов контроля.
Члены правительства Узбекистана, ответственные за инвестиционный блок, будут представлять главе РУз ежеквартальные отчеты о ходе ее исполнения.
В свою очередь участники заседания подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении взаимовыгодного сотрудничества и реализации совместных инициатив, направленных на укрепление инвестиционной привлекательности, устойчивый экономический рост и успешное продолжение реформ в Новом Узбекистане.
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