https://uz.sputniknews.ru/20260618/sputnik-uzbekistan-uchastvuet-v-brifinge-marii-zaxarovoy--pryamaya-translyatsiya-58423299.html

Sputnik Узбекистан участвует в брифинге Марии Захаровой — прямая трансляция

Sputnik Узбекистан участвует в брифинге Марии Захаровой — прямая трансляция

Sputnik Узбекистан

Официальный представитель МИД РФ отвечает на вопросы российских и иностранных журналистов, связанные с внешней политикой

2026-06-18T16:10+0500

2026-06-18T16:10+0500

2026-06-18T16:19+0500

мид рф

мария захарова

брифинг

внешняя политика

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узбекистан

журналисты

прямая трансляция

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Sputnik Узбекистан участвует в брифинге официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой по текущим вопросам внешней политики. Дипломат отвечает на вопросы российских и иностранных журналистов.

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мид рф, мария захарова, брифинг, внешняя политика, sputnik, узбекистан, журналисты, прямая трансляция, видео