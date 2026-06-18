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https://uz.sputniknews.ru/20260618/sputnik-uzbekistan-uchastvuet-v-brifinge-marii-zaxarovoy--pryamaya-translyatsiya-58423299.html
Sputnik Узбекистан участвует в брифинге Марии Захаровой — прямая трансляция
Sputnik Узбекистан участвует в брифинге Марии Захаровой — прямая трансляция
Sputnik Узбекистан
Официальный представитель МИД РФ отвечает на вопросы российских и иностранных журналистов, связанные с внешней политикой
2026-06-18T16:10+0500
2026-06-18T16:19+0500
мид рф
мария захарова
брифинг
внешняя политика
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узбекистан
журналисты
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Sputnik Узбекистан участвует в брифинге официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой по текущим вопросам внешней политики. Дипломат отвечает на вопросы российских и иностранных журналистов.
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мид рф, мария захарова, брифинг, внешняя политика, sputnik, узбекистан, журналисты, прямая трансляция, видео
мид рф, мария захарова, брифинг, внешняя политика, sputnik, узбекистан, журналисты, прямая трансляция, видео

Sputnik Узбекистан участвует в брифинге Марии Захаровой — прямая трансляция

16:10 18.06.2026 (обновлено: 16:19 18.06.2026)
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Официальный представитель МИД РФ отвечает на вопросы российских и иностранных журналистов, связанные с внешней политикой.
Sputnik Узбекистан участвует в брифинге официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой по текущим вопросам внешней политики.
Дипломат отвечает на вопросы российских и иностранных журналистов.
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