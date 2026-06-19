НБР расширит финансирование энергетики, водного хозяйства и транспорта в Узбекистане
10:48 19.06.2026 (обновлено: 11:59 19.06.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Нового банка развития Дилмой Русеф
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Планируется расширение финансирования проектов в энергетике, водном хозяйстве и транспортной инфраструктуре Узбекистана со стороны Нового банка развития, включая экологические и инфраструктурные инициативы.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Власти Узбекистана и Новый банк развития (НБР) планируют сформировать среднесрочный портфель совместных проектов в ключевых направлениях, включая энергетику, водное хозяйство, транспортную и инженерную инфраструктуру, а также поддержку частного и социального секторов с привлечением экспертных миссий Банка. Особое внимание предполагается уделить участию Нового банка развития в реализации крупных транспортно-логистических проектов регионального значения.
Эти вопросы обсудили на встрече в Ташкенте президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с президентом Нового банка развития Дилмой Русеф, прибывшей в страну для участия в мероприятиях Ташкентского международного инвестиционного форума.
В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества между Узбекистаном и Новым банком развития, уделив особое внимание реализации договоренностей, достигнутых ранее на высшем уровне.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Нового банка развития Дилмой Русеф
Шавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Нового банка развития Дилмой Русеф
© Пресс-служба президента Узбекистана
Дилма Русеф высоко оценила проводимые в Узбекистане масштабные реформы и подтвердила готовность Банка оказывать дальнейшую поддержку приоритетным направлениям социально-экономического развития страны.
С удовлетворением было отмечено присоединение Узбекистана к числу государств-участников Нового банка развития. Отдельно подчеркнута важность участия Банка в реализации крупных транспортно-логистических проектов регионального значения.
"Достигнута договоренность о формировании среднесрочного портфеля совместных проектов в сферах энергетики, водного хозяйства, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также поддержки частного и социального сектора с участием экспертных миссий Банка", — говорится в сообщении пресс-службы президента.
Особое внимание стороны уделили вопросам экологической трансформации страны. Стороны рассмотрели возможности расширения участия Нового банка развития в программах и проектах, направленных на устойчивое развитие и улучшение экологической ситуации.
По итогам встречи также обсуждены планы проведения в Узбекистане крупных мероприятий Нового банка развития в будущем, что будет способствовать дальнейшему укреплению международного сотрудничества и привлечению инвестиций в экономику страны.