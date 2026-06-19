https://uz.sputniknews.ru/20260619/nbr-rasshirit-finansirovanie-energetika-vodnoe-xozyaystvo-transport-58446526.html

НБР расширит финансирование энергетики, водного хозяйства и транспорта в Узбекистане

НБР расширит финансирование энергетики, водного хозяйства и транспорта в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Планируется расширение финансирования проектов в энергетике, водном хозяйстве и транспортной инфраструктуре Узбекистана со стороны Нового банка развития, включая экологические и инфраструктурные инициативы.

2026-06-19T10:48+0500

2026-06-19T10:48+0500

2026-06-19T11:59+0500

узбекистан

финансирование

энергетика

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Власти Узбекистана и Новый банк развития (НБР) планируют сформировать среднесрочный портфель совместных проектов в ключевых направлениях, включая энергетику, водное хозяйство, транспортную и инженерную инфраструктуру, а также поддержку частного и социального секторов с привлечением экспертных миссий Банка. Особое внимание предполагается уделить участию Нового банка развития в реализации крупных транспортно-логистических проектов регионального значения. Эти вопросы обсудили на встрече в Ташкенте президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с президентом Нового банка развития Дилмой Русеф, прибывшей в страну для участия в мероприятиях Ташкентского международного инвестиционного форума.В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества между Узбекистаном и Новым банком развития, уделив особое внимание реализации договоренностей, достигнутых ранее на высшем уровне.Дилма Русеф высоко оценила проводимые в Узбекистане масштабные реформы и подтвердила готовность Банка оказывать дальнейшую поддержку приоритетным направлениям социально-экономического развития страны.С удовлетворением было отмечено присоединение Узбекистана к числу государств-участников Нового банка развития. Отдельно подчеркнута важность участия Банка в реализации крупных транспортно-логистических проектов регионального значения.Особое внимание стороны уделили вопросам экологической трансформации страны. Стороны рассмотрели возможности расширения участия Нового банка развития в программах и проектах, направленных на устойчивое развитие и улучшение экологической ситуации.По итогам встречи также обсуждены планы проведения в Узбекистане крупных мероприятий Нового банка развития в будущем, что будет способствовать дальнейшему укреплению международного сотрудничества и привлечению инвестиций в экономику страны.

https://uz.sputniknews.ru/20260618/mirziyoev-initsiativy-investorov-naxodyat-prakticheskoe-otrajenie-v-nashey-gospolitike-58434449.html

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