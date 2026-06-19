Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260619/nbr-rasshirit-finansirovanie-energetika-vodnoe-xozyaystvo-transport-58446526.html
НБР расширит финансирование энергетики, водного хозяйства и транспорта в Узбекистане
НБР расширит финансирование энергетики, водного хозяйства и транспорта в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Планируется расширение финансирования проектов в энергетике, водном хозяйстве и транспортной инфраструктуре Узбекистана со стороны Нового банка развития, включая экологические и инфраструктурные инициативы.
2026-06-19T10:48+0500
2026-06-19T11:59+0500
узбекистан
финансирование
энергетика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/13/58446202_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_ba41cc8ca9ed54aac084ad13bca9d624.jpg
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Власти Узбекистана и Новый банк развития (НБР) планируют сформировать среднесрочный портфель совместных проектов в ключевых направлениях, включая энергетику, водное хозяйство, транспортную и инженерную инфраструктуру, а также поддержку частного и социального секторов с привлечением экспертных миссий Банка. Особое внимание предполагается уделить участию Нового банка развития в реализации крупных транспортно-логистических проектов регионального значения. Эти вопросы обсудили на встрече в Ташкенте президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с президентом Нового банка развития Дилмой Русеф, прибывшей в страну для участия в мероприятиях Ташкентского международного инвестиционного форума.В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества между Узбекистаном и Новым банком развития, уделив особое внимание реализации договоренностей, достигнутых ранее на высшем уровне.Дилма Русеф высоко оценила проводимые в Узбекистане масштабные реформы и подтвердила готовность Банка оказывать дальнейшую поддержку приоритетным направлениям социально-экономического развития страны.С удовлетворением было отмечено присоединение Узбекистана к числу государств-участников Нового банка развития. Отдельно подчеркнута важность участия Банка в реализации крупных транспортно-логистических проектов регионального значения.Особое внимание стороны уделили вопросам экологической трансформации страны. Стороны рассмотрели возможности расширения участия Нового банка развития в программах и проектах, направленных на устойчивое развитие и улучшение экологической ситуации.По итогам встречи также обсуждены планы проведения в Узбекистане крупных мероприятий Нового банка развития в будущем, что будет способствовать дальнейшему укреплению международного сотрудничества и привлечению инвестиций в экономику страны.
https://uz.sputniknews.ru/20260618/mirziyoev-initsiativy-investorov-naxodyat-prakticheskoe-otrajenie-v-nashey-gospolitike-58434449.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/13/58446202_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_63adcbf83fb4119d0ac5db180ccd89dd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан, финансирование, энергетика
узбекистан, финансирование, энергетика

НБР расширит финансирование энергетики, водного хозяйства и транспорта в Узбекистане

10:48 19.06.2026 (обновлено: 11:59 19.06.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Нового банка развития Дилмой Русеф
Шавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Нового банка развития Дилмой Русеф - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Планируется расширение финансирования проектов в энергетике, водном хозяйстве и транспортной инфраструктуре Узбекистана со стороны Нового банка развития, включая экологические и инфраструктурные инициативы.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Власти Узбекистана и Новый банк развития (НБР) планируют сформировать среднесрочный портфель совместных проектов в ключевых направлениях, включая энергетику, водное хозяйство, транспортную и инженерную инфраструктуру, а также поддержку частного и социального секторов с привлечением экспертных миссий Банка. Особое внимание предполагается уделить участию Нового банка развития в реализации крупных транспортно-логистических проектов регионального значения.
Эти вопросы обсудили на встрече в Ташкенте президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с президентом Нового банка развития Дилмой Русеф, прибывшей в страну для участия в мероприятиях Ташкентского международного инвестиционного форума.
В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества между Узбекистаном и Новым банком развития, уделив особое внимание реализации договоренностей, достигнутых ранее на высшем уровне.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Нового банка развития Дилмой Русеф
Шавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Нового банка развития Дилмой Русеф - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2026
Шавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Нового банка развития Дилмой Русеф
© Пресс-служба президента Узбекистана
Дилма Русеф высоко оценила проводимые в Узбекистане масштабные реформы и подтвердила готовность Банка оказывать дальнейшую поддержку приоритетным направлениям социально-экономического развития страны.
С удовлетворением было отмечено присоединение Узбекистана к числу государств-участников Нового банка развития. Отдельно подчеркнута важность участия Банка в реализации крупных транспортно-логистических проектов регионального значения.

"Достигнута договоренность о формировании среднесрочного портфеля совместных проектов в сферах энергетики, водного хозяйства, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также поддержки частного и социального сектора с участием экспертных миссий Банка", — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Особое внимание стороны уделили вопросам экологической трансформации страны. Стороны рассмотрели возможности расширения участия Нового банка развития в программах и проектах, направленных на устойчивое развитие и улучшение экологической ситуации.
По итогам встречи также обсуждены планы проведения в Узбекистане крупных мероприятий Нового банка развития в будущем, что будет способствовать дальнейшему укреплению международного сотрудничества и привлечению инвестиций в экономику страны.
Шавкат Мирзиёев выступает на заседании Совета иностранных инвесторов - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.06.2026
Мирзиёев: Инициативы инвесторов находят практическое отражение в нашей госполитике
Вчера, 16:41
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0