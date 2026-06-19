https://uz.sputniknews.ru/20260619/novye-investproekty-perspektivy-sotrudnichestva-eaes-58446992.html

В МПЦ Sputnik обсудят итоги ТМИФ-2026 и новые инвестиционные проекты ЕАЭС

В МПЦ Sputnik обсудят итоги ТМИФ-2026 и новые инвестиционные проекты ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Видеомост Москва—Ташкент—Минск—Астана обсудит итоги ТМИФ-2026 и перспективы инвестиционного сотрудничества стран ЕАЭС после V Ташкентского международного инвестиционного форума, собравшего более 3400 делегатов почти из 100 стран мира.

2026-06-19T11:31+0500

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видео

пресс-центр

пресс-конференция

минск

астана

ташкент

москва

инвестиционный форум

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится видеомост Москва — Ташкент — Минск — Астана на тему: "ТМИФ-2026: новые инвестпроекты и перспективы сотрудничества стран ЕАЭС".Мероприятие пройдет 22 июня. Время начала: в Москве и Минске — 11.00, в Астане и Ташкенте — 13.00.Участники в Москве:в Ташкенте:в Минске:В столице Узбекистана состоялся V Ташкентский международный инвестиционный форум — одно из крупнейших экономических событий региона. В форуме приняли участие главы правительств России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, участвовали более 3 400 делегатов почти из 100 стран мира.В ходе видеомоста будут обсуждаться главные итоги форума, перспективы привлечения инвестиций, развитие транспортной и промышленной кооперации, а также новые направления сотрудничества в условиях меняющейся мировой экономики.

минск

астана

ташкент

москва

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видео, пресс-конференция, минск, астана, ташкент, москва, инвестиционный форум