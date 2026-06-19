В МПЦ Sputnik обсудят итоги ТМИФ-2026 и новые инвестиционные проекты ЕАЭС
11:31 19.06.2026 (обновлено: 12:08 19.06.2026)
© SputnikПресс-центр Sputnik Узбекистан
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Видеомост Москва – Ташкент – Минск – Астана будет посвящен обсуждению итогов V Ташкентского международного инвестиционного форума 2026 и перспектив инвестиционного сотрудничества стран Евразийского экономического союза.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится видеомост Москва — Ташкент — Минск — Астана на тему: "ТМИФ-2026: новые инвестпроекты и перспективы сотрудничества стран ЕАЭС".
Мероприятие пройдет 22 июня. Время начала: в Москве и Минске — 11.00, в Астане и Ташкенте — 13.00.
Участники в Москве:
ректор Всероссийской академии внешней торговли Виттория Идрисова;
в Ташкенте:
представитель министерства инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан;
член совета директоров Всемирной организации свободных экономических зон (WFZO) Хабиб Абдуллаев;
в Минске:
заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития Белорусского государственного технологического университета, доктор экономических наук, профессор Ирина Новикова;
В Астане:
В Астане:
представитель Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.
В столице Узбекистана состоялся V Ташкентский международный инвестиционный форум — одно из крупнейших экономических событий региона. В форуме приняли участие главы правительств России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, участвовали более 3 400 делегатов почти из 100 стран мира.
В ходе видеомоста будут обсуждаться главные итоги форума, перспективы привлечения инвестиций, развитие транспортной и промышленной кооперации, а также новые направления сотрудничества в условиях меняющейся мировой экономики.
В ходе видеомоста будут обсуждаться главные итоги форума, перспективы привлечения инвестиций, развитие транспортной и промышленной кооперации, а также новые направления сотрудничества в условиях меняющейся мировой экономики.