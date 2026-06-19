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Ростовская область и Узбекистан расширят сотрудничество в экономике, образовании и туризме
Ростовская область и Узбекистан расширят сотрудничество в экономике, образовании и туризме
Sputnik Узбекистан
Губернатор Ростовской области провел встречу с Генеральным консулом Узбекистана в Ростове-на-Дону.
2026-06-19T17:51+0500
2026-06-19T17:51+0500
ростовская область
узбекистан
сотрудничество
туризм
образование
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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Власти Ростовской области и Узбекистана договорились развивать сотрудничество в сфере экономики, промышленности, образования, туризма и гуманитарных связей. Соответствующие направления взаимодействия обсудили губернатор Ростовской области и Генеральный консул Республики Узбекистан в Ростове-на-Дону Шерзод Нарзуллаев. Об итогах встречи глава российского региона сообщил в своем Telegram-канале.Особое внимание было уделено вопросам развития торгово-экономических связей. Несмотря на стабильные показатели товарооборота, участники встречи отметили значительный потенциал для его дальнейшего роста. Для активизации деловых контактов достигнута договоренность об организации бизнес-миссий и прямого взаимодействия между представителями аграрного сектора, промышленности и потребительского рынка.В рамках межрегионального сотрудничества стороны договорились обновить план совместных мероприятий с Джизакской областью на 2027-2028 годы. Кроме того, будет проработан вопрос расширения сотрудничества с Самаркандской и Бухарской областями Узбекистана, обладающими высоким промышленным и туристическим потенциалом.Отдельной темой стала промышленная кооперация. Ростовская область получила приглашение для участия предпринимателей региона в проектах свободной экономической зоны "Термез". Также были отмечены перспективы обмена опытом в сфере создания современных производств и внедрения цифровых технологий.В сфере образования обсуждалось дальнейшее развитие взаимодействия не только между высшими учебными заведениями, но и в области среднего профессионального образования. Генеральный консул высоко оценил качество подготовки технических специалистов в колледжах и техникумах Ростовской области. Стороны выразили готовность к обмену лучшими практиками и образовательными методиками.Губернатор отметил, что еще одним перспективным направлением сотрудничества станет туризм. Достигнута договоренность о налаживании контактов между туроператорами для разработки совместных культурных, гастрономических и молодежных маршрутов.По итогам встречи стороны выразили уверенность, что достигнутые договоренности придадут дополнительный импульс развитию гуманитарных и деловых связей, а также будут способствовать успешной реализации намеченных совместных проектов.
https://uz.sputniknews.ru/20251230/djizak-i-rostov-na-donu-mogut-stat-gorodami-pobratimami-54557974.html
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ростовская область, узбекистан, сотрудничество, туризм, образование, промышленность, россия
ростовская область, узбекистан, сотрудничество, туризм, образование, промышленность, россия

Ростовская область и Узбекистан расширят сотрудничество в экономике, образовании и туризме

17:51 19.06.2026
© Пресс-служба губернатора Ростовской областиВстреча губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря и генерального консула Узбекистана в Ростове-на-Дону Шерзода Нарзуллаева
Встреча губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря и генерального консула Узбекистана в Ростове-на-Дону Шерзода Нарзуллаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2026
© Пресс-служба губернатора Ростовской области
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Губернатор Ростовской области провел переговоры с Генеральным консулом Узбекистана в Ростове-на-Дону.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Власти Ростовской области и Узбекистана договорились развивать сотрудничество в сфере экономики, промышленности, образования, туризма и гуманитарных связей. Соответствующие направления взаимодействия обсудили губернатор Ростовской области и Генеральный консул Республики Узбекистан в Ростове-на-Дону Шерзод Нарзуллаев. Об итогах встречи глава российского региона сообщил в своем Telegram-канале.
Особое внимание было уделено вопросам развития торгово-экономических связей. Несмотря на стабильные показатели товарооборота, участники встречи отметили значительный потенциал для его дальнейшего роста. Для активизации деловых контактов достигнута договоренность об организации бизнес-миссий и прямого взаимодействия между представителями аграрного сектора, промышленности и потребительского рынка.
© Пресс-служба губернатора Ростовской области.Губернатор Ростовской области провел встречу с Генеральным консулом Узбекистана в Ростове-на-Дону.
Губернатор Ростовской области провел встречу с Генеральным консулом Узбекистана в Ростове-на-Дону. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2026
Губернатор Ростовской области провел встречу с Генеральным консулом Узбекистана в Ростове-на-Дону.
© Пресс-служба губернатора Ростовской области.
В рамках межрегионального сотрудничества стороны договорились обновить план совместных мероприятий с Джизакской областью на 2027-2028 годы. Кроме того, будет проработан вопрос расширения сотрудничества с Самаркандской и Бухарской областями Узбекистана, обладающими высоким промышленным и туристическим потенциалом.
Отдельной темой стала промышленная кооперация. Ростовская область получила приглашение для участия предпринимателей региона в проектах свободной экономической зоны "Термез". Также были отмечены перспективы обмена опытом в сфере создания современных производств и внедрения цифровых технологий.
В сфере образования обсуждалось дальнейшее развитие взаимодействия не только между высшими учебными заведениями, но и в области среднего профессионального образования. Генеральный консул высоко оценил качество подготовки технических специалистов в колледжах и техникумах Ростовской области. Стороны выразили готовность к обмену лучшими практиками и образовательными методиками.
Губернатор отметил, что еще одним перспективным направлением сотрудничества станет туризм. Достигнута договоренность о налаживании контактов между туроператорами для разработки совместных культурных, гастрономических и молодежных маршрутов.
По итогам встречи стороны выразили уверенность, что достигнутые договоренности придадут дополнительный импульс развитию гуманитарных и деловых связей, а также будут способствовать успешной реализации намеченных совместных проектов.
Рукопожатие - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.12.2025
Джизак и Ростов-на-Дону могут стать городами-побратимами
30 декабря 2025, 15:30
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