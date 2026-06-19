https://uz.sputniknews.ru/20260619/rostovskaya-oblast-uzbekistan-sotrudnichestvo-ekonomika-obrazovanie-turizm-58459374.html

Ростовская область и Узбекистан расширят сотрудничество в экономике, образовании и туризме

Ростовская область и Узбекистан расширят сотрудничество в экономике, образовании и туризме

Sputnik Узбекистан

Губернатор Ростовской области провел встречу с Генеральным консулом Узбекистана в Ростове-на-Дону.

2026-06-19T17:51+0500

2026-06-19T17:51+0500

2026-06-19T17:51+0500

ростовская область

узбекистан

сотрудничество

туризм

образование

промышленность

россия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/13/58457579_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_28a9f1143a3f490777f41a0651860306.jpg

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Власти Ростовской области и Узбекистана договорились развивать сотрудничество в сфере экономики, промышленности, образования, туризма и гуманитарных связей. Соответствующие направления взаимодействия обсудили губернатор Ростовской области и Генеральный консул Республики Узбекистан в Ростове-на-Дону Шерзод Нарзуллаев. Об итогах встречи глава российского региона сообщил в своем Telegram-канале.Особое внимание было уделено вопросам развития торгово-экономических связей. Несмотря на стабильные показатели товарооборота, участники встречи отметили значительный потенциал для его дальнейшего роста. Для активизации деловых контактов достигнута договоренность об организации бизнес-миссий и прямого взаимодействия между представителями аграрного сектора, промышленности и потребительского рынка.В рамках межрегионального сотрудничества стороны договорились обновить план совместных мероприятий с Джизакской областью на 2027-2028 годы. Кроме того, будет проработан вопрос расширения сотрудничества с Самаркандской и Бухарской областями Узбекистана, обладающими высоким промышленным и туристическим потенциалом.Отдельной темой стала промышленная кооперация. Ростовская область получила приглашение для участия предпринимателей региона в проектах свободной экономической зоны "Термез". Также были отмечены перспективы обмена опытом в сфере создания современных производств и внедрения цифровых технологий.В сфере образования обсуждалось дальнейшее развитие взаимодействия не только между высшими учебными заведениями, но и в области среднего профессионального образования. Генеральный консул высоко оценил качество подготовки технических специалистов в колледжах и техникумах Ростовской области. Стороны выразили готовность к обмену лучшими практиками и образовательными методиками.Губернатор отметил, что еще одним перспективным направлением сотрудничества станет туризм. Достигнута договоренность о налаживании контактов между туроператорами для разработки совместных культурных, гастрономических и молодежных маршрутов.По итогам встречи стороны выразили уверенность, что достигнутые договоренности придадут дополнительный импульс развитию гуманитарных и деловых связей, а также будут способствовать успешной реализации намеченных совместных проектов.

https://uz.sputniknews.ru/20251230/djizak-i-rostov-na-donu-mogut-stat-gorodami-pobratimami-54557974.html

ростовская область

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ростовская область, узбекистан, сотрудничество, туризм, образование, промышленность, россия