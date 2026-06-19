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https://uz.sputniknews.ru/20260619/uzbekistan-privetstvuet-podpisanie-memoranduma-o-vzaimoponimanii-mejdu--ssha-i-iranom-58454781.html
Узбекистан приветствует подписание Меморандума о взаимопонимании между США и Ираном — МИД
Узбекистан приветствует подписание Меморандума о взаимопонимании между США и Ираном — МИД
Sputnik Узбекистан
Министерство иностранных дел Узбекистана выступило с заявлением в связи с подписанием меморандума о взаимопонимании, предусматривающего прекращение войны между Соединёнными Штатами Америки и Ираном.
2026-06-19T14:02+0500
2026-06-19T15:47+0500
иран
сша
меморандум
мид узбекистана
прекращение огня
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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Узбекистан приветствует подписание Меморандума о взаимопонимании между США и Ираном как дипломатический прорыв на пути восстановления региональной безопасности. Об этом говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел республики.В ведомстве особо отметили политическую волю и дальновидность руководства США и Ирана, проявленные в решающий момент. В заявлении также говорится, что Узбекистан высоко оценивает вклад Пакистана и Катара, а также усилия Турции, Саудовской Аравии, Египта и других региональных партнеров, способствовавших созданию условий для достижения критически важного взаимопонимания.В ночь на 18 июня президенты двух стран подписали меморандум, который предполагает немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
https://uz.sputniknews.ru/20260619/zaplanirovannye-peregovory-ssha-i-irana-otmeneny-smi-58448071.html
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иран, сша, меморандум, мид узбекистана, прекращение огня
иран, сша, меморандум, мид узбекистана, прекращение огня

Узбекистан приветствует подписание Меморандума о взаимопонимании между США и Ираном — МИД

14:02 19.06.2026 (обновлено: 15:47 19.06.2026)
© Sputnik / Авенир ДебердеевФасад здания МИД Узбекистана с над писем, гербом и флагом
Фасад здания МИД Узбекистана с над писем, гербом и флагом - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2026
© Sputnik / Авенир Дебердеев
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МИД Узбекистана выступил с заявлением в связи с подписанием меморандума о взаимопонимании, предусматривающего прекращение конфликта между Соединенными Штатами Америки и Ираном.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Узбекистан приветствует подписание Меморандума о взаимопонимании между США и Ираном как дипломатический прорыв на пути восстановления региональной безопасности. Об этом говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел республики.

"Республика Узбекистан приветствует подписание Меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран как значимый дипломатический прорыв на пути деэскалации и восстановления региональной безопасности и стабильности в условиях современной сложной международной обстановки", — говорится в сообщении.

В ведомстве особо отметили политическую волю и дальновидность руководства США и Ирана, проявленные в решающий момент.
"Достигнутая договоренность закладывает основу долгожданному мирному урегулированию, которого с нетерпением ожидает все международное сообщество", — добавили в МИД.
В заявлении также говорится, что Узбекистан высоко оценивает вклад Пакистана и Катара, а также усилия Турции, Саудовской Аравии, Египта и других региональных партнеров, способствовавших созданию условий для достижения критически важного взаимопонимания.

"Узбекистан рассчитывает на конструктивный характер дальнейших переговоров и их результативную реализацию. Убеждены, что урегулирование конфликтов дипломатическими средствами на основе принципов международного права, взаимного уважения и учёта интересов всех сторон, остается ключевым условием обеспечения мира и безопасности", — заключили в ведомстве.

В ночь на 18 июня президенты двух стран подписали меморандум, который предполагает немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
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