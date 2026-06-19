Узбекистан приветствует подписание Меморандума о взаимопонимании между США и Ираном — МИД
14:02 19.06.2026 (обновлено: 15:47 19.06.2026)
© Sputnik / Авенир ДебердеевФасад здания МИД Узбекистана с над писем, гербом и флагом
© Sputnik / Авенир Дебердеев
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МИД Узбекистана выступил с заявлением в связи с подписанием меморандума о взаимопонимании, предусматривающего прекращение конфликта между Соединенными Штатами Америки и Ираном.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Узбекистан приветствует подписание Меморандума о взаимопонимании между США и Ираном как дипломатический прорыв на пути восстановления региональной безопасности. Об этом говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел республики.
"Республика Узбекистан приветствует подписание Меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран как значимый дипломатический прорыв на пути деэскалации и восстановления региональной безопасности и стабильности в условиях современной сложной международной обстановки", — говорится в сообщении.
В ведомстве особо отметили политическую волю и дальновидность руководства США и Ирана, проявленные в решающий момент.
"Достигнутая договоренность закладывает основу долгожданному мирному урегулированию, которого с нетерпением ожидает все международное сообщество", — добавили в МИД.
В заявлении также говорится, что Узбекистан высоко оценивает вклад Пакистана и Катара, а также усилия Турции, Саудовской Аравии, Египта и других региональных партнеров, способствовавших созданию условий для достижения критически важного взаимопонимания.
"Узбекистан рассчитывает на конструктивный характер дальнейших переговоров и их результативную реализацию. Убеждены, что урегулирование конфликтов дипломатическими средствами на основе принципов международного права, взаимного уважения и учёта интересов всех сторон, остается ключевым условием обеспечения мира и безопасности", — заключили в ведомстве.
В ночь на 18 июня президенты двух стран подписали меморандум, который предполагает немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.