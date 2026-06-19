https://uz.sputniknews.ru/20260619/uzbekistan-privetstvuet-podpisanie-memoranduma-o-vzaimoponimanii-mejdu--ssha-i-iranom-58454781.html

Узбекистан приветствует подписание Меморандума о взаимопонимании между США и Ираном — МИД

Узбекистан приветствует подписание Меморандума о взаимопонимании между США и Ираном — МИД

Sputnik Узбекистан

Министерство иностранных дел Узбекистана выступило с заявлением в связи с подписанием меморандума о взаимопонимании, предусматривающего прекращение войны между Соединёнными Штатами Америки и Ираном.

2026-06-19T14:02+0500

2026-06-19T14:02+0500

2026-06-19T15:47+0500

иран

сша

меморандум

мид узбекистана

прекращение огня

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Узбекистан приветствует подписание Меморандума о взаимопонимании между США и Ираном как дипломатический прорыв на пути восстановления региональной безопасности. Об этом говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел республики.В ведомстве особо отметили политическую волю и дальновидность руководства США и Ирана, проявленные в решающий момент. В заявлении также говорится, что Узбекистан высоко оценивает вклад Пакистана и Катара, а также усилия Турции, Саудовской Аравии, Египта и других региональных партнеров, способствовавших созданию условий для достижения критически важного взаимопонимания.В ночь на 18 июня президенты двух стран подписали меморандум, который предполагает немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.

https://uz.sputniknews.ru/20260619/zaplanirovannye-peregovory-ssha-i-irana-otmeneny-smi-58448071.html

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иран, сша, меморандум, мид узбекистана, прекращение огня