https://uz.sputniknews.ru/20260620/deti-voyny-v-tashkente-otkrylas-vystavka-anvara-mamadjanova-58475738.html

"Дети войны" — в Ташкенте открылась выставка Анвара Мамаджанова

"Дети войны" — в Ташкенте открылась выставка Анвара Мамаджанова

Sputnik Узбекистан

Это пятая выставка из цикла "Завещано помнить!". Она является напоминанием об ужасах Великой Отечественной войны и о том, что фашизм нужно истреблять, чтобы не повторить той трагедии.

2026-06-20T18:31+0500

2026-06-20T18:31+0500

2026-06-20T18:34+0500

выставка

великая отечественная война

видео

ташкент

картины

память

художники

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В Ташкентском доме фотографии открылась персональная выставка графических работ народного художника Узбекистана Анвара Мамаджанова "Дети войны".Выставка, приуроченная к началу Великой Отечественной войны, реализуется Академией художеств Узбекистана и Дирекцией художественных выставок по инициативе Посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан. Это уже пятая выставка из цикла "Завещано помнить!", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Выступая на торжественном открытии мероприятия, Посол России в Узбекистане Алексей Ерхов отметил, что 22 июня 1941 года — одна из самых трагических дат в нашей общей истории. Этот день напоминает о погибших на фронте, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений.Председатель Академии художеств, народный художник Узбекистана Акмаль Нур подчеркнул, что нет такого человека, который бы равнодушно относился к войне.Его мысль продолжила заместитель директора Дирекции художественных выставок по научной деятельности, искусствовед Людмила Кодзаева. Она отметила, что уже практически не осталось никого из ветеранов, прошедших войну и запечатлевших свои воспоминания в произведениях.В интервью Sputnik художник отметил, что создавать работы для проекта ему было непросто. Он обращался к архивам и собирал сведения о детях – погибших, переживших плен и концлагеря, голод и смерти близких. Весь материал, который он изучил, был по эмоциональному восприятию непростым.Тема войны Мамаджанову близка: его отец прошел всю войну, а в мирное время работал пожарным. О войне детям он рассказывал немного.К военной тематике в творчестве Анвар Мамаджанов обращается не в первый раз, передавая воспоминания старшего поколения через призму личного восприятия и семейные истории.Зилола Камилова — ученица Анвара Мамаджанова, а сегодня и его коллега: они оба работают в Республиканской специализированной художественной школе имени П. Бенькова.Выставка "Дети войны" продлится до 28 июня. Подробнее о ней смотрите в нашем видео.

https://uz.sputniknews.ru/20260508/dolg-otvaga-mujestvo-v-tashkente-otkrylas-vystavka-ko-dnyu-pamyati-i-pochestey-57413049.html

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выставка, великая отечественная война, видео, ташкент, картины, память, художники