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https://uz.sputniknews.ru/20260620/deti-voyny-v-tashkente-otkrylas-vystavka-anvara-mamadjanova-58475738.html
"Дети войны" — в Ташкенте открылась выставка Анвара Мамаджанова
"Дети войны" — в Ташкенте открылась выставка Анвара Мамаджанова
Sputnik Узбекистан
Это пятая выставка из цикла "Завещано помнить!". Она является напоминанием об ужасах Великой Отечественной войны и о том, что фашизм нужно истреблять, чтобы не повторить той трагедии.
2026-06-20T18:31+0500
2026-06-20T18:34+0500
выставка
великая отечественная война
видео
ташкент
картины
память
художники
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В Ташкентском доме фотографии открылась персональная выставка графических работ народного художника Узбекистана Анвара Мамаджанова "Дети войны".Выставка, приуроченная к началу Великой Отечественной войны, реализуется Академией художеств Узбекистана и Дирекцией художественных выставок по инициативе Посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан. Это уже пятая выставка из цикла "Завещано помнить!", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Выступая на торжественном открытии мероприятия, Посол России в Узбекистане Алексей Ерхов отметил, что 22 июня 1941 года — одна из самых трагических дат в нашей общей истории. Этот день напоминает о погибших на фронте, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений.Председатель Академии художеств, народный художник Узбекистана Акмаль Нур подчеркнул, что нет такого человека, который бы равнодушно относился к войне.Его мысль продолжила заместитель директора Дирекции художественных выставок по научной деятельности, искусствовед Людмила Кодзаева. Она отметила, что уже практически не осталось никого из ветеранов, прошедших войну и запечатлевших свои воспоминания в произведениях.В интервью Sputnik художник отметил, что создавать работы для проекта ему было непросто. Он обращался к архивам и собирал сведения о детях – погибших, переживших плен и концлагеря, голод и смерти близких. Весь материал, который он изучил, был по эмоциональному восприятию непростым.Тема войны Мамаджанову близка: его отец прошел всю войну, а в мирное время работал пожарным. О войне детям он рассказывал немного.К военной тематике в творчестве Анвар Мамаджанов обращается не в первый раз, передавая воспоминания старшего поколения через призму личного восприятия и семейные истории.Зилола Камилова — ученица Анвара Мамаджанова, а сегодня и его коллега: они оба работают в Республиканской специализированной художественной школе имени П. Бенькова.Выставка "Дети войны" продлится до 28 июня. Подробнее о ней смотрите в нашем видео.
https://uz.sputniknews.ru/20260508/dolg-otvaga-mujestvo-v-tashkente-otkrylas-vystavka-ko-dnyu-pamyati-i-pochestey-57413049.html
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выставка, великая отечественная война, видео, ташкент, картины, память, художники
выставка, великая отечественная война, видео, ташкент, картины, память, художники

"Дети войны" — в Ташкенте открылась выставка Анвара Мамаджанова

18:31 20.06.2026 (обновлено: 18:34 20.06.2026)
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Это пятая выставка из цикла "Завещано помнить!". Она является напоминанием об ужасах Великой Отечественной войны и о том, что фашизм нужно истреблять, чтобы не повторить той страшной трагедии.
В Ташкентском доме фотографии открылась персональная выставка графических работ народного художника Узбекистана Анвара Мамаджанова "Дети войны".
Выставка, приуроченная к началу Великой Отечественной войны, реализуется Академией художеств Узбекистана и Дирекцией художественных выставок по инициативе Посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан. Это уже пятая выставка из цикла "Завещано помнить!", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Выступая на торжественном открытии мероприятия, Посол России в Узбекистане Алексей Ерхов отметил, что 22 июня 1941 года — одна из самых трагических дат в нашей общей истории. Этот день напоминает о погибших на фронте, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений.
"Сегодня благодаря неповторимому таланту лучшего художника-графика Узбекистана Анвара Мамаджанова мы можем прочувствовать ту неимоверную боль, которую пришлось вынести детям — самым беззащитным свидетелям той чудовищной войны. Ее ужасы и тяготы, с которыми пришлось столкнуться детям того поколения, запечатлены в этих работах, которые никого не могут оставить равнодушным", — сказал он.
Председатель Академии художеств, народный художник Узбекистана Акмаль Нур подчеркнул, что нет такого человека, который бы равнодушно относился к войне.
"Я сам сын участника, ветерана войны, она была особая. Мы многих потеряли, но мы все были вместе, благодаря чему смогли победить врага", — сказал он.
Его мысль продолжила заместитель директора Дирекции художественных выставок по научной деятельности, искусствовед Людмила Кодзаева. Она отметила, что уже практически не осталось никого из ветеранов, прошедших войну и запечатлевших свои воспоминания в произведениях.
"Меняются поколения, и каждую дату, связанную с Великой Отечественной войной, мы стараемся отметить своими произведениями, нашими фондами. И, наверное, в этом задача музейных работников — напоминать обо всех таких крупных событиях, которые связывали не только нашу страну, Узбекистан, но и весь могучий когда-то Советский Союз, напомнить о великом братстве, которое помогло выстоять вот в эти трагические события", — сказала она.
В интервью Sputnik художник отметил, что создавать работы для проекта ему было непросто. Он обращался к архивам и собирал сведения о детях – погибших, переживших плен и концлагеря, голод и смерти близких. Весь материал, который он изучил, был по эмоциональному восприятию непростым.
"Это архисложно. Меня хватало на полчаса. Потом я уходил в сторону, потому что это тяжело. Если человек впечатлительный, он сам туда "входит", он все это слышит: запахи, крики и голоса", — поделился он.
Тема войны Мамаджанову близка: его отец прошел всю войну, а в мирное время работал пожарным. О войне детям он рассказывал немного.
"Когда я его начинал расспрашивать, он замолкал. По его взгляду, по глазам можно было все понять", — делится художник.
К военной тематике в творчестве Анвар Мамаджанов обращается не в первый раз, передавая воспоминания старшего поколения через призму личного восприятия и семейные истории.
Зилола Камилова — ученица Анвара Мамаджанова, а сегодня и его коллега: они оба работают в Республиканской специализированной художественной школе имени П. Бенькова.
"Для меня большая честь и особое событие побывать на этой выставке, на ее открытии. Это очень значимая выставка для меня и для нашего поколения, так как сегодня молодежь, мои ровесники, к сожалению, многие уже забыли наше прошлое, которое подарило нам сегодняшний день, свободу, мир. И эта выставка — как уважение, как дань, почесть", — сказала она.
Выставка "Дети войны" продлится до 28 июня. Подробнее о ней смотрите в нашем видео.
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