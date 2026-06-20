https://uz.sputniknews.ru/20260620/rossiya-oshelomila-kiev-neotrazimym-orujiem-vozmezdiya-58476088.html

Такого нет даже у США: Россия ошеломила Киев неотразимым оружием возмездия

Такого нет даже у США: Россия ошеломила Киев неотразимым оружием возмездия

Sputnik Узбекистан

Российское Минобороны официально не подтверждало факт применения "Бандеролей", но украинские ресурсы уже просто пухнут от красочных подробностей.

2026-06-20T17:00+0500

2026-06-20T17:00+0500

2026-06-20T17:00+0500

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В последние дни западное и украиноязычное инфополе просто корежит и трясет: по информации из множественных источников, в рамках недавних массовых налетов российских ВКС по Киеву, Одесской и Харьковской областям было успешно использовано новое оружие под названием "Бандероль", пишет колумнист РИА Новости.Российское Минобороны официально не подтверждало факт применения "Бандеролей", но украинские ресурсы уже просто пухнут от красочных подробностей.Согласно им, "Бандероль" представляет собой гибрид, сочетающий свойства крылатой ракеты, дрона и авиабомбы с управляемым модулем планирования и коррекции. В российской линейке вооружений "Бандероль" занимает место между более дешевыми, медленными и не очень мощными "Геранями" и более скоростными, мощными, но сложными и дорогими "Калибрами" и ракетами Х‑101. Для сравнения: масса боевой части у "Гераней" — 30-50 килограммов, у "Калибров" — 400, у "Бандероли" ровно посередине — порядка 150 килограммов. У обычной "Герани" скорость 200 километров в час, у "Калибра" — от одной тысячи до 3,5 тысячи километров в час, у "Бандероли" — 500-600 (некоторые источники заявляют даже о 800 километрах в час)."Бандероль" изначально нацелена на объекты, для которых у "Гераней" не хватает мощности, а применение тех же "Калибров" неоправданно дорого. В числе стандартных целей — мосты, железнодорожные узлы, портовые сооружения, критические объекты энергосистемы, важные объекты ВПК, укрепленные командные пункты, узлы связи и так далее. Это доказывает в том числе система наведения "Бандероли", которая сочетает инерциальную навигацию и помехоустойчивую спутниковую навигационную антенну, то есть она по умолчанию заряжена на работу по заранее разведанным стационарным целям.По данным ГУР МО Украины, дальность действия "Бандероли" — порядка 500 километров, но есть нюанс: она запускается с тяжелых высотных дронов типа "Орион", которые, в свою очередь, могут нести на себе посылочки Бандере на расстояние до тысячи километров, а потом спокойно пускать их, не входя в зону действия ПВО противника. Таким образом, фактическая дальность системы "носитель-боеприпас" в разы больше, чем у самой "Бандероли".Главные характеристики, которые выделяют украинские военные эксперты, — большая скорость и высокая точность "Бандероли". Как с сожалением пишет одно укроиздание, "россиянам удалось с помощью обхода санкций и ненадлежащего контроля за их выполнением со стороны цивилизованных стран создать дешевую версию ракеты-дрона с реактивным двигателем, которая потенциально может стать проблемой для ПВО, ведь способна нести много взрывчатки, а также маневрировать на большой скорости".Высокая скорость "Бандероли" создает для украинской ПВО серьезные сложности: временное окно для перехвата и поражения у противника резко уменьшается. Кроме того, "Бандероль" может выполнять повороты с меньшим радиусом, чем обычные крылатые ракеты: это делает ее траекторию более непредсказуемой и сильно затрудняет перехват. Помимо этого, "Бандероль" может лететь низко (менее 100 метров над землей) и с огибанием рельефа, что позволяет строить самые сложные маршруты обхода ПВО.На данный момент никаких подтверждений о перехвате "Бандеролей" нет, то есть эффективность их применения составляет порядка 100 процентов.Но, судя по всему, главная причина истерики на Западе и в Киеве заключается в другом.Дело в том, что Киев рассчитывал приготовить России сюрприз, но получилось так, что сюрприз по воздушной почте там получили сами.Если кратко, то еще в 2024 году ВВС США объявили конкурс на подбор подрядчиков для амбициозной программы по разработке и массовому производству "супердешевых крылатых ракет". Необходимость такого класса оружия объяснялась тем, что в потенциальном военном конфликте с сопоставимым противником предполагается колоссальный расход боеприпасов и ракет, что требует кардинального снижения их стоимости.Одним из победителей конкурса стала известная нам компания Anduril, которая вышла со своей разработкой легкой крылатой ракеты Barracuda-500 и в итоге получила контракт от Пентагона на производство тысяч подобных изделий в год.Так вот: первые физические поставки ракет планируются не ранее 2027 года, а выход на проектную мощность — не ранее 2028-го.Исходя из того, что компания Anduril давно и плотно обосновалась на Украине, следующим шагом после насыщения американских войск ракетами Barracuda-500 гарантированно будет создание собственно украинской крылатой ракеты с идентичными характеристиками, но это будет возможно только не ранее 2029-2030 годов (и то в случае, если киевский режим еще будет жив).И вот на этом фоне российские ВКС начали в стиле почтальона Печкина неожиданно серийно доставлять "Бандероли" для вашего мальчика, но не с гуталином, а с 150 килограммами взрывчатки, то есть российские конструкторы, инженеры и военные опередили коллективный Запад минимум на три года.Для современной войны — это запредельно много.Русская "Бандероль" в розовых ленточках появилась очень вовремя — а значит, мы будем теперь слышать о ней много, часто и с удовольствием.

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Кирилл Стрельников https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1321/26/13212639_0:0:150:150_100x100_80_0_0_4cfd5866a4f4ad3c9f3adac34caaafb6.jpg

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аналитика, безопасность, киев, сша, россия, минобороны сша, вкс рф