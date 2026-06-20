https://uz.sputniknews.ru/20260620/uzbekistan-uvelichit-vypusk-futbolnyx-pamyatnyx-monet-58471026.html

ЦБ Узбекистана увеличит выпуск футбольных памятных монет на фоне высокого спроса

ЦБ Узбекистана увеличит выпуск футбольных памятных монет на фоне высокого спроса

Sputnik Узбекистан

После многочисленных обращений граждан регулятор дополнительно выпустит 400 золотых и 2 000 серебряных монет.

2026-06-20T13:15+0500

2026-06-20T13:15+0500

2026-06-20T13:15+0500

чм-2026

монеты

центральный банк республики узбекистан

футбол

выпуск

золотые монеты

серебро

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Центральный банк Узбекистана увеличит выпуск памятных монет в связи с высоким спросом и многочисленными обращениями. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.Отмечается, что к первоначальному тиражу в 100 золотых и 1000 серебряных монет добавят еще 400 золотых и 2000 серебряных экземпляров.Ранее регулятор сообщал, что золотые и серебряные монеты весом 31,1 грамма, изготовленные ограниченным тиражом, — 100 золотых и 1 000 серебряных монет — поступят в продажу с 18 июня, в день первой игры на чемпионате с командой Колумбии, в 690 филиалах коммерческих банков республики.На аверсе монет изображены логотип Ассоциации футбола Узбекистана, "классический" футбольный мяч и надпись Tarixiy Zafar. O’zbekiston futbol Jahon Chempionatida 2026 ("Историческая победа. Футбол Узбекистана на чемпионате мира — 2026"). Вокруг размещена надпись "O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki", в нижней части — номинал "100 000 so‘m".Главный элемент реверса — силуэт волка — символ национальной сборной "Белые волки". Он объединяет силуэты 26 игроков, символизирующие единство и совместный труд всей команды.В дизайне монет также использованы орнаменты с формы национальной сборной. Эти узоры копируют орнаменты на стенах древних памятников, отражают историю и богатую культуру страны. Такое художественное решение объединяет в единую композицию футбол, национальную гордость и наследие предков.Для памятных монет также разработали специальную коробку. Ее зеленый цвет и линии в оформлении напоминают футбольное поле.

https://uz.sputniknews.ru/20260617/tsentrobank-vypustit-seriyu-pamyatnyx-monet-v-chest-vyxoda-sbornoy-uzbekistana-na-chm-2026-58395587.html

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чм-2026, монеты, центральный банк республики узбекистан, футбол, выпуск, золотые монеты, серебро