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https://uz.sputniknews.ru/20260620/uzbekistan-uvelichit-vypusk-futbolnyx-pamyatnyx-monet-58471026.html
ЦБ Узбекистана увеличит выпуск футбольных памятных монет на фоне высокого спроса
ЦБ Узбекистана увеличит выпуск футбольных памятных монет на фоне высокого спроса
Sputnik Узбекистан
После многочисленных обращений граждан регулятор дополнительно выпустит 400 золотых и 2 000 серебряных монет.
2026-06-20T13:15+0500
2026-06-20T13:15+0500
чм-2026
монеты
центральный банк республики узбекистан
футбол
выпуск
золотые монеты
серебро
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Центральный банк Узбекистана увеличит выпуск памятных монет в связи с высоким спросом и многочисленными обращениями. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.Отмечается, что к первоначальному тиражу в 100 золотых и 1000 серебряных монет добавят еще 400 золотых и 2000 серебряных экземпляров.Ранее регулятор сообщал, что золотые и серебряные монеты весом 31,1 грамма, изготовленные ограниченным тиражом, — 100 золотых и 1 000 серебряных монет — поступят в продажу с 18 июня, в день первой игры на чемпионате с командой Колумбии, в 690 филиалах коммерческих банков республики.На аверсе монет изображены логотип Ассоциации футбола Узбекистана, "классический" футбольный мяч и надпись Tarixiy Zafar. O’zbekiston futbol Jahon Chempionatida 2026 ("Историческая победа. Футбол Узбекистана на чемпионате мира — 2026"). Вокруг размещена надпись "O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki", в нижней части — номинал "100 000 so‘m".Главный элемент реверса — силуэт волка — символ национальной сборной "Белые волки". Он объединяет силуэты 26 игроков, символизирующие единство и совместный труд всей команды.В дизайне монет также использованы орнаменты с формы национальной сборной. Эти узоры копируют орнаменты на стенах древних памятников, отражают историю и богатую культуру страны. Такое художественное решение объединяет в единую композицию футбол, национальную гордость и наследие предков.Для памятных монет также разработали специальную коробку. Ее зеленый цвет и линии в оформлении напоминают футбольное поле.
https://uz.sputniknews.ru/20260617/tsentrobank-vypustit-seriyu-pamyatnyx-monet-v-chest-vyxoda-sbornoy-uzbekistana-na-chm-2026-58395587.html
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чм-2026, монеты, центральный банк республики узбекистан, футбол, выпуск, золотые монеты, серебро
чм-2026, монеты, центральный банк республики узбекистан, футбол, выпуск, золотые монеты, серебро

ЦБ Узбекистана увеличит выпуск футбольных памятных монет на фоне высокого спроса

13:15 20.06.2026
© Центральный банк УзбекистанаЦентробанк выпустит серию памятных монет в честь выхода сборной Узбекистана на ЧМ-2026
Центробанк выпустит серию памятных монет в честь выхода сборной Узбекистана на ЧМ-2026 - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2026
© Центральный банк Узбекистана
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После многочисленных обращений граждан регулятор дополнительно выпустит 400 золотых и 2 000 серебряных монет.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Центральный банк Узбекистана увеличит выпуск памятных монет в связи с высоким спросом и многочисленными обращениями. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Отмечается, что к первоначальному тиражу в 100 золотых и 1000 серебряных монет добавят еще 400 золотых и 2000 серебряных экземпляров.
"Изначально тираж коллекционных монет составлял 100 золотых и 1000 серебряных экземпляров. Однако, учитывая повышенный интерес со стороны коллекционеров и граждан, принято решение дополнительно отчеканить еще 400 золотых и 2000 серебряных монет.Таким образом, общий выпуск памятных монет будет расширен, чтобы удовлетворить возросший спрос", — говорится в сообщении.
Ранее регулятор сообщал, что золотые и серебряные монеты весом 31,1 грамма, изготовленные ограниченным тиражом, — 100 золотых и 1 000 серебряных монет — поступят в продажу с 18 июня, в день первой игры на чемпионате с командой Колумбии, в 690 филиалах коммерческих банков республики.
© Центральный банк УзбекистанаЦентробанк выпустит серию памятных монет в честь выхода сборной Узбекистана на ЧМ-2026
Центробанк выпустит серию памятных монет в честь выхода сборной Узбекистана на ЧМ-2026 - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2026
Центробанк выпустит серию памятных монет в честь выхода сборной Узбекистана на ЧМ-2026
© Центральный банк Узбекистана
На аверсе монет изображены логотип Ассоциации футбола Узбекистана, "классический" футбольный мяч и надпись Tarixiy Zafar. O’zbekiston futbol Jahon Chempionatida 2026 ("Историческая победа. Футбол Узбекистана на чемпионате мира — 2026"). Вокруг размещена надпись "O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki", в нижней части — номинал "100 000 so‘m".
Главный элемент реверса — силуэт волка — символ национальной сборной "Белые волки". Он объединяет силуэты 26 игроков, символизирующие единство и совместный труд всей команды.
В дизайне монет также использованы орнаменты с формы национальной сборной. Эти узоры копируют орнаменты на стенах древних памятников, отражают историю и богатую культуру страны. Такое художественное решение объединяет в единую композицию футбол, национальную гордость и наследие предков.
© Центральный банк УзбекистанаЦентробанк выпустит серию памятных монет в честь выхода сборной Узбекистана на ЧМ-2026
Центробанк выпустит серию памятных монет в честь выхода сборной Узбекистана на ЧМ-2026 - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2026
Центробанк выпустит серию памятных монет в честь выхода сборной Узбекистана на ЧМ-2026
© Центральный банк Узбекистана
Для памятных монет также разработали специальную коробку. Ее зеленый цвет и линии в оформлении напоминают футбольное поле.
Центробанк выпустит серию памятных монет в честь выхода сборной Узбекистана на ЧМ-2026 - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2026
Центробанк выпустит серию памятных монет в честь выхода сборной Узбекистана на ЧМ-2026
17 июня, 10:02
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