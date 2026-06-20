ЦБ Узбекистана увеличит выпуск футбольных памятных монет на фоне высокого спроса
© Центральный банк УзбекистанаЦентробанк выпустит серию памятных монет в честь выхода сборной Узбекистана на ЧМ-2026
© Центральный банк Узбекистана
Подписаться
После многочисленных обращений граждан регулятор дополнительно выпустит 400 золотых и 2 000 серебряных монет.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Центральный банк Узбекистана увеличит выпуск памятных монет в связи с высоким спросом и многочисленными обращениями. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Отмечается, что к первоначальному тиражу в 100 золотых и 1000 серебряных монет добавят еще 400 золотых и 2000 серебряных экземпляров.
"Изначально тираж коллекционных монет составлял 100 золотых и 1000 серебряных экземпляров. Однако, учитывая повышенный интерес со стороны коллекционеров и граждан, принято решение дополнительно отчеканить еще 400 золотых и 2000 серебряных монет.Таким образом, общий выпуск памятных монет будет расширен, чтобы удовлетворить возросший спрос", — говорится в сообщении.
Ранее регулятор сообщал, что золотые и серебряные монеты весом 31,1 грамма, изготовленные ограниченным тиражом, — 100 золотых и 1 000 серебряных монет — поступят в продажу с 18 июня, в день первой игры на чемпионате с командой Колумбии, в 690 филиалах коммерческих банков республики.
© Центральный банк УзбекистанаЦентробанк выпустит серию памятных монет в честь выхода сборной Узбекистана на ЧМ-2026
Центробанк выпустит серию памятных монет в честь выхода сборной Узбекистана на ЧМ-2026
© Центральный банк Узбекистана
На аверсе монет изображены логотип Ассоциации футбола Узбекистана, "классический" футбольный мяч и надпись Tarixiy Zafar. O’zbekiston futbol Jahon Chempionatida 2026 ("Историческая победа. Футбол Узбекистана на чемпионате мира — 2026"). Вокруг размещена надпись "O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki", в нижней части — номинал "100 000 so‘m".
Главный элемент реверса — силуэт волка — символ национальной сборной "Белые волки". Он объединяет силуэты 26 игроков, символизирующие единство и совместный труд всей команды.
В дизайне монет также использованы орнаменты с формы национальной сборной. Эти узоры копируют орнаменты на стенах древних памятников, отражают историю и богатую культуру страны. Такое художественное решение объединяет в единую композицию футбол, национальную гордость и наследие предков.
© Центральный банк УзбекистанаЦентробанк выпустит серию памятных монет в честь выхода сборной Узбекистана на ЧМ-2026
Центробанк выпустит серию памятных монет в честь выхода сборной Узбекистана на ЧМ-2026
© Центральный банк Узбекистана
Для памятных монет также разработали специальную коробку. Ее зеленый цвет и линии в оформлении напоминают футбольное поле.