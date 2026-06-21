https://uz.sputniknews.ru/20260621/eek-v-eaes-za-10-let-vyyavili-okolo-140-mln-edinits-kontrafakta-58482911.html
ЕЭК: в ЕАЭС за 10 лет выявили около 140 млн единиц контрафакта
ЕЭК: в ЕАЭС за 10 лет выявили около 140 млн единиц контрафакта
Sputnik Узбекистан
В Кыргызстане обсудили защиту интеллектуальной собственности и совместную работу стран Союза в данном направлении
2026-06-21T10:40+0500
2026-06-21T10:40+0500
2026-06-21T10:40+0500
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искусственный интеллект
контрафакт
интеллектуальная собственность
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В ЕАЭС за 10 лет выявили около 140 млн единиц контрафактной продукции. Такие данные озвучил директор департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК Ернар Бакенов на Международной конференции в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.Тема конференции —"Интеллектуальная собственность как инструмент роста бизнеса и экономики в странах Евразийского экономического союза".Директор департамента ЕЭК проинформировал участников о регулярно проводимом в государствах-членах мониторинге состояния правоприменительной практики в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.Также Бакенов рассказал о проведенной работе по согласованию двух проектов международных договоров в сфере интеллектуальной собственности во исполнение Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.План мероприятий по реализации декларации "Евразийский экономический путь" включает выработку рекомендаций по повышению уровня заявительской активности в государствах-членах, а также проработку возможных подходов к правовой охране объектов интеллектуальной собственности, созданных ИИ или с его использованием.
https://uz.sputniknews.ru/20260425/texnologii-kontrafakt-eaes-zashita-intellektualnaya-sobstvennost-57148635.html
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еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, искусственный интеллект, контрафакт, интеллектуальная собственность
еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, искусственный интеллект, контрафакт, интеллектуальная собственность
ЕЭК: в ЕАЭС за 10 лет выявили около 140 млн единиц контрафакта
В Кыргызстане обсудили защиту интеллектуальной собственности и совместную работу стран Союза в данном направлении.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik.
В ЕАЭС за 10 лет выявили около 140 млн единиц контрафактной продукции. Такие данные озвучил директор департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК Ернар Бакенов на Международной конференции в Бишкеке. Об этом сообщает
пресс-служба комиссии.
Тема конференции —"Интеллектуальная собственность как инструмент роста бизнеса и экономики в странах Евразийского экономического союза".
Директор департамента ЕЭК проинформировал участников о регулярно проводимом в государствах-членах мониторинге состояния правоприменительной практики в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.
"С 2014 по 2024 годы общий объем выявленной контрафактной продукции на территориях стран ЕАЭС составил около 140 млн единиц", — отметил он.
Также Бакенов рассказал о проведенной работе по согласованию двух проектов международных договоров в сфере интеллектуальной собственности во исполнение Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.
"Реализация Соглашения о согласованных подходах к борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности в сети Интернет и Соглашения о сервисе, позволяющем осуществлять поиск информации об объектах промышленной собственности, охраняемых в государствах ЕАЭС, позволит безопасно размещать свои произведения на легальных интернет-ресурсах и получать соответствующие доходы. А также обеспечит формирование бесплатного информационного ресурса, содержащего сведения об объектах промышленной собственности, зарегистрированных в странах Союза", – отметил представитель ЕЭК.
План мероприятий по реализации декларации "Евразийский экономический путь" включает выработку рекомендаций по повышению уровня заявительской активности в государствах-членах, а также проработку возможных подходов к правовой охране объектов интеллектуальной собственности, созданных ИИ или с его использованием.