https://uz.sputniknews.ru/20260621/kak-izmenilos-chislo-studentov-v-uzbekistane-za-poslednie-5-let-58481455.html
Как изменилось число студентов в Узбекистане за последние 5 лет — инфографика
Как изменилось число студентов в Узбекистане за последние 5 лет — инфографика
Sputnik Узбекистан
Количество студентов в вузах республики на начало 2025/2026 учебного года достигло 1,5 млн. Среди них высока доля женщин
2026-06-21T17:30+0500
2026-06-21T17:30+0500
2026-06-21T17:30+0500
инфографика
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статистика
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В Узбекистане за последние пять лет число студентов увеличилось на более, чем 720 человек.По данным Национального комитета по статистике, на начало 2025/2026 учебного года количество студентов, обучающихся в высших учебных заведениях республики, составило 1 млн 535 тыс. человек.Этот показатель увеличился на 102,2 тыс. человек или на 7,1% по сравнению с предыдущим учебным годом.Среди студентов 782,9 тыс. составляли женщины, 752,1 тыс. — мужчины.Динамика численности студентов по годам— в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика, студенты, вузы, узбекистан, мужчины, женщины, статистика, инфографика
инфографика, студенты, вузы, узбекистан, мужчины, женщины, статистика, инфографика
Как изменилось число студентов в Узбекистане за последние 5 лет — инфографика
Количество студентов в вузах республики на начало 2025/2026 учебного года достигло 1,5 млн. Среди них высока доля женщин.
В Узбекистане за последние пять лет число студентов увеличилось на более, чем 720 человек.
По данным Национального комитета по статистике, на начало 2025/2026 учебного года количество студентов, обучающихся в высших учебных заведениях республики, составило 1 млн 535 тыс. человек.
Этот показатель увеличился на 102,2 тыс. человек или на 7,1% по сравнению с предыдущим учебным годом.
Среди студентов 782,9 тыс. составляли женщины, 752,1 тыс. — мужчины.
Динамика численности студентов по годам— в инфографике Sputnik Узбекистан.