Президент Казахстана принял руководителя администрации президента Узбекистана

“Шавкат Миромонович держит на особом контроле ход реализации всех договоренностей на высшем уровне и совместных проектов. Узбекистан и Казахстан совместно работают на благо стабильности и устойчивого развития Центральной Азии, и это приносит свои плоды. Вместе мы делаем голос нашего региона единым и слышимым на глобальной арене. Мы в Узбекистане искренне приветствуем все преобразования, которые сегодня происходят в братском Казахстане. Казахстан – наш надежный союзник”, — заявила Руководитель Администрации Президента Узбекистана.