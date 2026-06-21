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Президент Казахстана принял руководителя администрации президента Узбекистана
Президент Казахстана принял руководителя администрации президента Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Касым-Жомарт Токаев: В наших политических системах администрации президентов играют важную роль, и я всячески поддерживаю развитие активных рабочих контактов между администрациями
2026-06-21T16:40+0500
2026-06-21T16:40+0500
2026-06-21T16:40+0500
политика
президент
казахстан
касым-жомарт токаев
встреча
руководитель
администрация президента
узбекистан
саида мирзиёева
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял Руководителя Администрации Президента Узбекистана Саиду Мирзиёеву, сообщает Акорда.Глава РК подчеркнул, что визит Саиды Мирзиёевой имеет большое значение для продвижения стратегического партнерства Астаны и Ташкента.Он передал теплые пожелания президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.В свою очередь, Саида Мирзиёева отметила, что лидер Узбекистана придает особое значение углублению многопланового взаимодействия с Казахстаном.Собеседники обсудили вопросы дальнейшего расширения партнерства двух стран в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, обменялись мнениями о проводимых в Узбекистане и Казахстане системных политических и социально-экономических преобразованиях.
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политика, президент, казахстан, касым-жомарт токаев, встреча, руководитель, администрация президента, узбекистан, саида мирзиёева, сотрудничество
политика, президент, казахстан, касым-жомарт токаев, встреча, руководитель, администрация президента, узбекистан, саида мирзиёева, сотрудничество
Президент Казахстана принял руководителя администрации президента Узбекистана
Касым-Жомарт Токаев: В наших политических системах администрации президентов играют важную роль, и я всячески поддерживаю развитие активных рабочих контактов между администрациями.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik
. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял Руководителя Администрации Президента Узбекистана Саиду Мирзиёеву, сообщает
Акорда.
Глава РК подчеркнул, что визит Саиды Мирзиёевой имеет большое значение для продвижения стратегического партнерства Астаны и Ташкента.
“Мы рассматриваем Ваш визит как очень полезный для развития сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном. В наших политических системах администрации президентов играют важную роль, и я всячески поддерживаю развитие активных рабочих контактов между администрациями. Чем теснее мы будем взаимодействовать друг с другом, тем лучше для обеспечения стабильности в Центральной Азии”, — сказал Токаев.
Он передал теплые пожелания президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.
В свою очередь, Саида Мирзиёева отметила, что лидер Узбекистана придает особое значение углублению многопланового взаимодействия с Казахстаном.
“Шавкат Миромонович держит на особом контроле ход реализации всех договоренностей на высшем уровне и совместных проектов. Узбекистан и Казахстан совместно работают на благо стабильности и устойчивого развития Центральной Азии, и это приносит свои плоды. Вместе мы делаем голос нашего региона единым и слышимым на глобальной арене. Мы в Узбекистане искренне приветствуем все преобразования, которые сегодня происходят в братском Казахстане. Казахстан – наш надежный союзник”, — заявила Руководитель Администрации Президента Узбекистана.
Собеседники обсудили вопросы дальнейшего расширения партнерства двух стран в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, обменялись мнениями о проводимых в Узбекистане и Казахстане системных политических и социально-экономических преобразованиях.