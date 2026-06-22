https://uz.sputniknews.ru/20260622/administratsii-prezidentov-ruz-i-rk-naladyat-bolee-effektivnye-mexanizmy-vzaimodeystviya-58502509.html

Администрации президентов РУЗ и РК наладят более эффективные механизмы взаимодействия

Администрации президентов РУЗ и РК наладят более эффективные механизмы взаимодействия

Sputnik Узбекистан

Руководитель Администрации Президента Узбекистана Саида Мирзиёева в ходе официального визита в Астану провела серию рабочих встреч с высокопоставленными лицами

2026-06-22T10:50+0500

2026-06-22T10:50+0500

2026-06-22T10:50+0500

политика

узбекистан

казахстан

администрация президента

сотрудничество

саида мирзиёева

астана

официальный визит

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/16/58501911_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_71f8fc38e69a4280d02ca72e101ec58d.jpg

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Администрации президентов Узбекистана и Казахстана договорились наладить более гибкие и эффективные механизмы взаимодействия. Об этом Руководитель Администрации Президента РУз Саида Мирзиёева сообщила в своем Telegram-канале.В ходе официального визита в Астану она провела серию рабочих встреч с высокопоставленными лицами Казахстана, в том числе со своим коллегой Романом Скляром.Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах дальнейшего развития узбекско-казахстанского сотрудничества.

узбекистан

казахстан

астана

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

политика, узбекистан, казахстан, администрация президента, сотрудничество, саида мирзиёева, астана, официальный визит