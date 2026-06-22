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https://uz.sputniknews.ru/20260622/administratsii-prezidentov-ruz-i-rk-naladyat-bolee-effektivnye-mexanizmy-vzaimodeystviya-58502509.html
Администрации президентов РУЗ и РК наладят более эффективные механизмы взаимодействия
Администрации президентов РУЗ и РК наладят более эффективные механизмы взаимодействия
Sputnik Узбекистан
Руководитель Администрации Президента Узбекистана Саида Мирзиёева в ходе официального визита в Астану провела серию рабочих встреч с высокопоставленными лицами
2026-06-22T10:50+0500
2026-06-22T10:50+0500
политика
узбекистан
казахстан
администрация президента
сотрудничество
саида мирзиёева
астана
официальный визит
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Администрации президентов Узбекистана и Казахстана договорились наладить более гибкие и эффективные механизмы взаимодействия. Об этом Руководитель Администрации Президента РУз Саида Мирзиёева сообщила в своем Telegram-канале.В ходе официального визита в Астану она провела серию рабочих встреч с высокопоставленными лицами Казахстана, в том числе со своим коллегой Романом Скляром.Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах дальнейшего развития узбекско-казахстанского сотрудничества.
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политика, узбекистан, казахстан, администрация президента, сотрудничество, саида мирзиёева, астана, официальный визит
политика, узбекистан, казахстан, администрация президента, сотрудничество, саида мирзиёева, астана, официальный визит

Администрации президентов РУЗ и РК наладят более эффективные механизмы взаимодействия

10:50 22.06.2026
© Telegram/Saida MirziyoyevaУзбекистан и Казахстан обсудили перспективы дальнейшего стратегического сотрудничества
Узбекистан и Казахстан обсудили перспективы дальнейшего стратегического сотрудничества - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2026
© Telegram/Saida Mirziyoyeva
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Руководитель Администрации Президента Узбекистана Саида Мирзиёева в ходе официального визита в Астану провела серию рабочих встреч с высокопоставленными лицами.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Администрации президентов Узбекистана и Казахстана договорились наладить более гибкие и эффективные механизмы взаимодействия. Об этом Руководитель Администрации Президента РУз Саида Мирзиёева сообщила в своем Telegram-канале.
В ходе официального визита в Астану она провела серию рабочих встреч с высокопоставленными лицами Казахстана, в том числе со своим коллегой Романом Скляром.
© Telegram/Saida MirziyoyevaУзбекистан и Казахстан обсудили перспективы дальнейшего стратегического сотрудничества
Узбекистан и Казахстан обсудили перспективы дальнейшего стратегического сотрудничества - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2026
Узбекистан и Казахстан обсудили перспективы дальнейшего стратегического сотрудничества
© Telegram/Saida Mirziyoyeva
Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах дальнейшего развития узбекско-казахстанского сотрудничества.

“С моим коллегой Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан Романом Скляром договорились наладить более гибкие и эффективные механизмы взаимодействия между администрациями президентов, чтобы все достигнутые на высшем уровне договоренности последовательно воплощались в жизнь”, — говорится в сообщении.

© Telegram/Saida MirziyoyevaУзбекистан и Казахстан обсудили перспективы дальнейшего стратегического сотрудничества
Узбекистан и Казахстан обсудили перспективы дальнейшего стратегического сотрудничества - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2026
Узбекистан и Казахстан обсудили перспективы дальнейшего стратегического сотрудничества
© Telegram/Saida Mirziyoyeva
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