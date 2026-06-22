Администрации президентов РУЗ и РК наладят более эффективные механизмы взаимодействия
© Telegram/Saida MirziyoyevaУзбекистан и Казахстан обсудили перспективы дальнейшего стратегического сотрудничества
© Telegram/Saida Mirziyoyeva
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Руководитель Администрации Президента Узбекистана Саида Мирзиёева в ходе официального визита в Астану провела серию рабочих встреч с высокопоставленными лицами.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Администрации президентов Узбекистана и Казахстана договорились наладить более гибкие и эффективные механизмы взаимодействия. Об этом Руководитель Администрации Президента РУз Саида Мирзиёева сообщила в своем Telegram-канале.
В ходе официального визита в Астану она провела серию рабочих встреч с высокопоставленными лицами Казахстана, в том числе со своим коллегой Романом Скляром.
© Telegram/Saida MirziyoyevaУзбекистан и Казахстан обсудили перспективы дальнейшего стратегического сотрудничества
Узбекистан и Казахстан обсудили перспективы дальнейшего стратегического сотрудничества
© Telegram/Saida Mirziyoyeva
Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах дальнейшего развития узбекско-казахстанского сотрудничества.
“С моим коллегой Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан Романом Скляром договорились наладить более гибкие и эффективные механизмы взаимодействия между администрациями президентов, чтобы все достигнутые на высшем уровне договоренности последовательно воплощались в жизнь”, — говорится в сообщении.
© Telegram/Saida MirziyoyevaУзбекистан и Казахстан обсудили перспективы дальнейшего стратегического сотрудничества
Узбекистан и Казахстан обсудили перспективы дальнейшего стратегического сотрудничества
© Telegram/Saida Mirziyoyeva