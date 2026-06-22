https://uz.sputniknews.ru/20260622/shavkat-mirziyoev-nagradil-posla-azerbaydjana-v-uzbekistane-ordenom-mexnat-shuxrati-58512046.html

Шавкат Мирзиёев наградил посла Азербайджана в Узбекистане орденом "Мехнат шухрати"

Шавкат Мирзиёев наградил посла Азербайджана в Узбекистане орденом "Мехнат шухрати"

Sputnik Узбекистан

Гусейн Гулиев завершает свою дипмиссию в республике. Президент особо отметил плодотворную деятельность и личный вклад посла Азербайджана в развитие и укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами

2026-06-22T15:34+0500

2026-06-22T15:34+0500

2026-06-22T17:00+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

награждение

посол

азербайджан

государственная награда

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/16/58510465_0:160:1900:1229_1920x0_80_0_0_0d6e9f64c94e38b25fe060448f680cc5.jpg

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил посла Азербайджана в Узбекистане Гусейна Гулиева орденом "Мехнат шухрати". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Гусейн Гулиев завершает свою дипмиссию в республике.Лидер Узбекистана особо отметил плодотворную деятельность и личный вклад посла Азербайджана в развитие и укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами.В свою очередь посол выразил глубокую признательность Шавкату Мирзиёеву за высочайшую оценку его дипломатической миссии, а также поблагодарил за всемерную поддержку развития полномасштабного сотрудничества Узбекистана и Азербайджана.Гусейн Рзагулу оглы Гулиев занимал должность посла Азербайджана в Узбекистане с 31 октября 2012 года.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, награждение, посол, азербайджан, государственная награда