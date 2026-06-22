https://uz.sputniknews.ru/20260622/shavkat-mirziyoev-nagradil-posla-azerbaydjana-v-uzbekistane-ordenom-mexnat-shuxrati-58512046.html
Шавкат Мирзиёев наградил посла Азербайджана в Узбекистане орденом "Мехнат шухрати"
Шавкат Мирзиёев наградил посла Азербайджана в Узбекистане орденом "Мехнат шухрати"
Sputnik Узбекистан
Гусейн Гулиев завершает свою дипмиссию в республике. Президент особо отметил плодотворную деятельность и личный вклад посла Азербайджана в развитие и укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами
2026-06-22T15:34+0500
2026-06-22T15:34+0500
2026-06-22T17:00+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
награждение
посол
азербайджан
государственная награда
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил посла Азербайджана в Узбекистане Гусейна Гулиева орденом "Мехнат шухрати". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Гусейн Гулиев завершает свою дипмиссию в республике.Лидер Узбекистана особо отметил плодотворную деятельность и личный вклад посла Азербайджана в развитие и укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами.В свою очередь посол выразил глубокую признательность Шавкату Мирзиёеву за высочайшую оценку его дипломатической миссии, а также поблагодарил за всемерную поддержку развития полномасштабного сотрудничества Узбекистана и Азербайджана.Гусейн Рзагулу оглы Гулиев занимал должность посла Азербайджана в Узбекистане с 31 октября 2012 года.
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политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, награждение, посол, азербайджан, государственная награда
политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, награждение, посол, азербайджан, государственная награда
Шавкат Мирзиёев наградил посла Азербайджана в Узбекистане орденом "Мехнат шухрати"
15:34 22.06.2026 (обновлено: 17:00 22.06.2026)
Гусейн Гулиев завершает свою дипмиссию в республике. Президент особо отметил плодотворную деятельность и личный вклад посла Азербайджана в развитие и укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил посла Азербайджана в Узбекистане Гусейна Гулиева орденом "Мехнат шухрати". Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Гусейн Гулиев завершает свою дипмиссию в республике.
Лидер Узбекистана особо отметил плодотворную деятельность и личный вклад посла Азербайджана в развитие и укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами.
В свою очередь посол выразил глубокую признательность Шавкату Мирзиёеву за высочайшую оценку его дипломатической миссии, а также поблагодарил за всемерную поддержку развития полномасштабного сотрудничества Узбекистана и Азербайджана.
Гусейн Рзагулу оглы Гулиев занимал должность посла Азербайджана в Узбекистане с 31 октября 2012 года.