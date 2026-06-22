В Ташкенте возложили цветы к Вечному огню — фото
14:19 22.06.2026 (обновлено: 15:03 22.06.2026)
© Sputnik / Зафар ХалиловВозложение цветов на 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны
© Sputnik / Зафар Халилов
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Мероприятие приурочили к 85-годовщине начала Великой Отечественной войны — Дню памяти и скорби.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В столичном мемориальном комплексе "Братские могилы" прошла церемония возложения цветов к Вечному огню, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Мероприятие, приуроченное к 85-годовщине начала Великой Отечественной войны, объединило послов России и Беларуси, дипломатов Кыргызстана, представителей Россотрудничества, Торгового представительства РФ, Ташкентской и Узбекистанской епархии, ветеранские организации и СМИ.
Также сегодня в 20.00 на территории мемориального комплекса “Братские могилы” в Ташкенте пройдет ежегодная акция "Свеча памяти".
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© Sputnik / Зафар Халилов
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© Sputnik / Зафар Халилов
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© Sputnik / Зафар Халилов
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© Sputnik / Зафар Халилов