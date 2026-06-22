https://uz.sputniknews.ru/20260622/v-tashkente-vozlojili-tsvety-k-vechnomu-ognyu-58509618.html

В Ташкенте возложили цветы к Вечному огню — фото

В Ташкенте возложили цветы к Вечному огню — фото

Sputnik Узбекистан

Мероприятие приурочили к 85-годовщине начала Великой Отечественной войны — Дню памяти и скорби.

2026-06-22T14:19+0500

2026-06-22T14:19+0500

2026-06-22T15:03+0500

великая отечественная война

день памяти и скорби

возложение венков

вечный огонь

ташкент

общество

россотрудничество в узбекистане

дипломаты

фото

фотолента

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В столичном мемориальном комплексе "Братские могилы" прошла церемония возложения цветов к Вечному огню, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Мероприятие, приуроченное к 85-годовщине начала Великой Отечественной войны, объединило послов России и Беларуси, дипломатов Кыргызстана, представителей Россотрудничества, Торгового представительства РФ, Ташкентской и Узбекистанской епархии, ветеранские организации и СМИ.Также сегодня в 20.00 на территории мемориального комплекса “Братские могилы” в Ташкенте пройдет ежегодная акция "Свеча памяти".

https://uz.sputniknews.ru/20260622/v-uzbekistane-skonchalsya-stareyshiy-veteran-vtoroy-mirovoy-voyny-58504545.html

ташкент

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Sputnik Узбекистан

великая отечественная война, день памяти и скорби, возложение венков, вечный огонь, ташкент, общество, россотрудничество в узбекистане, дипломаты, фото, фотолента