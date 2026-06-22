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https://uz.sputniknews.ru/20260622/v-tashkente-vozlojili-tsvety-k-vechnomu-ognyu-58509618.html
В Ташкенте возложили цветы к Вечному огню — фото
В Ташкенте возложили цветы к Вечному огню — фото
Sputnik Узбекистан
Мероприятие приурочили к 85-годовщине начала Великой Отечественной войны — Дню памяти и скорби.
2026-06-22T14:19+0500
2026-06-22T15:03+0500
великая отечественная война
день памяти и скорби
возложение венков
вечный огонь
ташкент
общество
россотрудничество в узбекистане
дипломаты
фото
фотолента
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В столичном мемориальном комплексе "Братские могилы" прошла церемония возложения цветов к Вечному огню, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Мероприятие, приуроченное к 85-годовщине начала Великой Отечественной войны, объединило послов России и Беларуси, дипломатов Кыргызстана, представителей Россотрудничества, Торгового представительства РФ, Ташкентской и Узбекистанской епархии, ветеранские организации и СМИ.Также сегодня в 20.00 на территории мемориального комплекса “Братские могилы” в Ташкенте пройдет ежегодная акция "Свеча памяти".
https://uz.sputniknews.ru/20260622/v-uzbekistane-skonchalsya-stareyshiy-veteran-vtoroy-mirovoy-voyny-58504545.html
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великая отечественная война, день памяти и скорби, возложение венков, вечный огонь, ташкент, общество, россотрудничество в узбекистане, дипломаты, фото, фотолента
великая отечественная война, день памяти и скорби, возложение венков, вечный огонь, ташкент, общество, россотрудничество в узбекистане, дипломаты, фото, фотолента

В Ташкенте возложили цветы к Вечному огню — фото

14:19 22.06.2026 (обновлено: 15:03 22.06.2026)
© Sputnik / Зафар ХалиловВозложение цветов на 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны
Возложение цветов на 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2026
© Sputnik / Зафар Халилов
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Мероприятие приурочили к 85-годовщине начала Великой Отечественной войны — Дню памяти и скорби.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В столичном мемориальном комплексе "Братские могилы" прошла церемония возложения цветов к Вечному огню, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Мероприятие, приуроченное к 85-годовщине начала Великой Отечественной войны, объединило послов России и Беларуси, дипломатов Кыргызстана, представителей Россотрудничества, Торгового представительства РФ, Ташкентской и Узбекистанской епархии, ветеранские организации и СМИ.
Также сегодня в 20.00 на территории мемориального комплекса “Братские могилы” в Ташкенте пройдет ежегодная акция "Свеча памяти".
© Sputnik / Зафар Халилов
Возложение цветов на 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Зафар Халилов
© Sputnik / Зафар Халилов
Возложение цветов на 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Зафар Халилов
Возложение цветов на 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Зафар Халилов
Возложение цветов на 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Зафар Халилов
© Sputnik / Зафар Халилов
Возложение цветов на 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Зафар Халилов
© Sputnik / Зафар Халилов
Возложение цветов на 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Зафар Халилов
© Sputnik / Зафар Халилов
Возложение цветов на 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Зафар Халилов
© Sputnik / Зафар Халилов
Возложение цветов на 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Зафар Халилов
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© Sputnik / Зафар Халилов
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