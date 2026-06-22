https://uz.sputniknews.ru/20260622/v-uzbekistane-oxvat-chastnym-profobrazovaniem-vyrastet-s-45-tys-do-500-tys-chelovek-v-god-58520373.html

В Узбекистане охват частным профобразованием вырастет с 45 тыс. до 500 тыс. человек в год

В Узбекистане охват частным профобразованием вырастет с 45 тыс. до 500 тыс. человек в год

Sputnik Узбекистан

Для развития частных организаций профессионального образования на программу их оснащения до конца 2026-го привлекут $100 млн. В целях поддержки проектов выпускников создадут венчурный фонд в размере $5 млн

2026-06-22T18:00+0500

2026-06-22T18:00+0500

2026-06-22T18:00+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

презентация

общество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/16/58516888_0:171:1900:1240_1920x0_80_0_0_491f85bc9cf9a3b356599a3eea59c144.jpg

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В Узбекистане охват частным профобразованием вырастет с 45 тыс. до 500 тыс. человек в год. Президенту Шавкату Мирзиёеву представили меры по развитию сферы, сообщает пресс-служба главы государства.Для этого пересмотрят и адаптируют к международным требованиям более 300 учебных программ. Свыше 1 тыс. преподавателей и мастеров повысят квалификацию. На финансирование этих программ направят 500 млрд сумов из Фонда занятости.Предметом обсуждения стали предложения и проблемы, озвученные в ходе встреч с предпринимателями. Они касались предоставления льгот по таможенным пошлинам и социальному налогу для частных центров профобразования, льготных кредитов, компенсации некоторых расходов, строительства внешней инфраструктуры новых зданий за счет бюджета, а также создания возможности для оплаты стоимости земельных участков по беспроцентной рассрочке и использования пустующих зданий и площадей.Кроме того,Предпринимателям предоставят возможность:Президенту рассказали и о планах по созданию и финансированию деятельности Ассоциации организаций частного профессионального образования, а также формированию экосистемы "Парк навыков".Отмечалось, что для оперативного решения проблем сферы вместе с госорганами необходимо наладить цифровую платформу взаимодействия, работающую на постоянной основе.Глава республики одобрил представленные меры и дал ответственным лицам конкретные поручения по развитию частного профессионального образования, приведению учебных программ в соответствие с международными стандартами, обучению населения востребованным профессиям, а также эффективному использованию созданных для предпринимателей возможностей.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

президент узбекистана, шавкат мирзиёев, презентация, общество