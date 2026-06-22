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https://uz.sputniknews.ru/20260622/v-uzbekistane-oxvat-chastnym-profobrazovaniem-vyrastet-s-45-tys-do-500-tys-chelovek-v-god-58520373.html
В Узбекистане охват частным профобразованием вырастет с 45 тыс. до 500 тыс. человек в год
В Узбекистане охват частным профобразованием вырастет с 45 тыс. до 500 тыс. человек в год
Sputnik Узбекистан
Для развития частных организаций профессионального образования на программу их оснащения до конца 2026-го привлекут $100 млн. В целях поддержки проектов выпускников создадут венчурный фонд в размере $5 млн
2026-06-22T18:00+0500
2026-06-22T18:00+0500
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В Узбекистане охват частным профобразованием вырастет с 45 тыс. до 500 тыс. человек в год. Президенту Шавкату Мирзиёеву представили меры по развитию сферы, сообщает пресс-служба главы государства.Для этого пересмотрят и адаптируют к международным требованиям более 300 учебных программ. Свыше 1 тыс. преподавателей и мастеров повысят квалификацию. На финансирование этих программ направят 500 млрд сумов из Фонда занятости.Предметом обсуждения стали предложения и проблемы, озвученные в ходе встреч с предпринимателями. Они касались предоставления льгот по таможенным пошлинам и социальному налогу для частных центров профобразования, льготных кредитов, компенсации некоторых расходов, строительства внешней инфраструктуры новых зданий за счет бюджета, а также создания возможности для оплаты стоимости земельных участков по беспроцентной рассрочке и использования пустующих зданий и площадей.Кроме того,Предпринимателям предоставят возможность:Президенту рассказали и о планах по созданию и финансированию деятельности Ассоциации организаций частного профессионального образования, а также формированию экосистемы "Парк навыков".Отмечалось, что для оперативного решения проблем сферы вместе с госорганами необходимо наладить цифровую платформу взаимодействия, работающую на постоянной основе.Глава республики одобрил представленные меры и дал ответственным лицам конкретные поручения по развитию частного профессионального образования, приведению учебных программ в соответствие с международными стандартами, обучению населения востребованным профессиям, а также эффективному использованию созданных для предпринимателей возможностей.
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президент узбекистана, шавкат мирзиёев, презентация, общество
президент узбекистана, шавкат мирзиёев, презентация, общество

В Узбекистане охват частным профобразованием вырастет с 45 тыс. до 500 тыс. человек в год

18:00 22.06.2026
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по развитию частного профобразования
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по развитию частного профобразования - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Для развития частных организаций профессионального образования на программу их оснащения до конца 2026-го привлекут $100 млн. В целях поддержки проектов выпускников создадут венчурный фонд в размере $5 млн.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В Узбекистане охват частным профобразованием вырастет с 45 тыс. до 500 тыс. человек в год. Президенту Шавкату Мирзиёеву представили меры по развитию сферы, сообщает пресс-служба главы государства.
“В течение следующих трех лет за счет расширения доли частного сектора планируется увеличить число учебных и оценочных центров, открытых на основе международных стандартов, с нынешних 50 до 200, а также обеспечить охват частным профессиональным образованием 500 тысяч человек ежегодно. В настоящее время этот показатель составляет 45 тысяч человек”, — говорится в сообщении.
Для этого пересмотрят и адаптируют к международным требованиям более 300 учебных программ. Свыше 1 тыс. преподавателей и мастеров повысят квалификацию. На финансирование этих программ направят 500 млрд сумов из Фонда занятости.
Предметом обсуждения стали предложения и проблемы, озвученные в ходе встреч с предпринимателями. Они касались предоставления льгот по таможенным пошлинам и социальному налогу для частных центров профобразования, льготных кредитов, компенсации некоторых расходов, строительства внешней инфраструктуры новых зданий за счет бюджета, а также создания возможности для оплаты стоимости земельных участков по беспроцентной рассрочке и использования пустующих зданий и площадей.
“В этой связи предложено освободить частные организации профессионального образования от таможенных пошлин на ввоз необходимого оборудования и инвентаря, а также установить ставку социального налога в размере 1 процента для иностранных преподавателей, специалистов и мастеров”, — говорится в сообщении.
Кроме того,
будут предоставлять кредиты сроком до 7 лет с льготным двухлетним периодом;
планируют компенсировать 7% от ставки по кредитам, полученным на строительство и ремонт зданий, а также на приобретение необходимого оборудования;
государство компенсирует 50% расходов на привлечение иностранных специалистов и квалифицированных преподавателей;
предусмотрена компенсация 30% затрат на оборудование и программное обеспечение для оценки профессиональных навыков, 50% расходов на получение национальных и признанных за рубежом сертификатов профессиональной квалификации.
“Вместе с тем предприниматели, воспользовавшиеся такими льготами и мерами поддержки, должны организовать профессиональную подготовку и проводить практические занятия как минимум на 60 процентах площадей построенных или арендуемых зданий”, — говорится в сообщении.
Предпринимателям предоставят возможность:
беспроцентной рассрочки оплаты за приобретенные земельные участки сроком до 5 лет;
брать в аренду пустующие государственные объекты сроком не менее чем на 5 лет;
бесплатно использовать свободные помещения в техникумах.
“Для развития частных организаций профессионального образования на программу их оснащения до конца года будет привлечено 100 миллионов долларов. В целях поддержки проектов выпускников будет создан венчурный фонд в размере 5 миллионов долларов. Начиная с этого года ежегодно на программу "ваучер на профессию" будет выделяться 20 миллиардов сумов”, — говорится в сообщении.
Президенту рассказали и о планах по созданию и финансированию деятельности Ассоциации организаций частного профессионального образования, а также формированию экосистемы "Парк навыков".
Отмечалось, что для оперативного решения проблем сферы вместе с госорганами необходимо наладить цифровую платформу взаимодействия, работающую на постоянной основе.
Глава республики одобрил представленные меры и дал ответственным лицам конкретные поручения по развитию частного профессионального образования, приведению учебных программ в соответствие с международными стандартами, обучению населения востребованным профессиям, а также эффективному использованию созданных для предпринимателей возможностей.
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