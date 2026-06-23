Франция при попытках свергнуть правительства в Африке опирается не только на местных сепаратистов, но и на боевиков украинских формирований; Франция при попытках свергнуть правительства в Африке опирается не только на местных сепаратистов, но и на боевиков украинских формирований;

Франция не прочь втайне от Брюсселя просить о контактах с Москвой; Франция не прочь втайне от Брюсселя просить о контактах с Москвой;

США вроде бы отходят от претензий на роль эффективного посредника по Украине, наращивая санкционное давление на Россию; США вроде бы отходят от претензий на роль эффективного посредника по Украине, наращивая санкционное давление на Россию;

Соединенные Штаты так и не ответили на предложение России использовать миллиард долларов из замороженных средств РФ для восстановления сектора Газа; Соединенные Штаты так и не ответили на предложение России использовать миллиард долларов из замороженных средств РФ для восстановления сектора Газа;

Россия всегда была препятствием для тотального доминирования Запада; Россия всегда была препятствием для тотального доминирования Запада;

страны Запада поощрительно промолчали, когда Владимир Зеленский воздавал почести нацистскому палачу Андрею Мельнику; страны Запада поощрительно промолчали, когда Владимир Зеленский воздавал почести нацистскому палачу Андрею Мельнику;

целью Запада является спасение Зеленского под прикрытием переговоров; целью Запада является спасение Зеленского под прикрытием переговоров;

надежды на Запад как на честного посредника по Украине провалились; надежды на Запад как на честного посредника по Украине провалились;

Европа хочет увековечить нынешний режим на Украине; Европа хочет увековечить нынешний режим на Украине;

все заявления из ЕС сводятся к требованию капитуляции от Москвы; все заявления из ЕС сводятся к требованию капитуляции от Москвы;

любая возможность равноправных переговоров с Россией отбрасывается Брюсселем, который хочет реванша и капитуляции Москвы; любая возможность равноправных переговоров с Россией отбрасывается Брюсселем, который хочет реванша и капитуляции Москвы;

Нидерланды отрабатывают создание концлагерей на случай войны с Россией; Нидерланды отрабатывают создание концлагерей на случай войны с Россией;

Европа не просто пытается менять власть в других странах "какими-то подпольными методами", а гордится тем, что осуществляет цветные революции; Европа не просто пытается менять власть в других странах "какими-то подпольными методами", а гордится тем, что осуществляет цветные революции;

ЕС выбирает террористические методы Киева, когда ВСУ теряют позиции; ЕС выбирает террористические методы Киева, когда ВСУ теряют позиции;

не хочу думать, что саммит на Аляске был задуман с целью выиграть время для довооружения Киева, но получилось так, как получилось; не хочу думать, что саммит на Аляске был задуман с целью выиграть время для довооружения Киева, но получилось так, как получилось;

Россия готова возобновить переговоры по Украине в любое время на той точке, на которой они остановились; Россия готова возобновить переговоры по Украине в любое время на той точке, на которой они остановились;

надо обеспечить нейтральный, безъядерный, внеблоковый статус Украины; надо обеспечить нейтральный, безъядерный, внеблоковый статус Украины;

дискриминационные законы на Украине должны быть отменены; дискриминационные законы на Украине должны быть отменены;

все цели и задачи СВО будут достигнуты; все цели и задачи СВО будут достигнуты;

на Западном берегу реки Иордан делается все, чтобы палестинского не было; на Западном берегу реки Иордан делается все, чтобы палестинского не было;

рекомендация иностранным странам эвакуировать дипломатов из Киева остается в силе; рекомендация иностранным странам эвакуировать дипломатов из Киева остается в силе;

страны НАТО и Евросоюза сейчас наращивают военные расходы и переориентируют гражданское производство на военные цели; страны НАТО и Евросоюза сейчас наращивают военные расходы и переориентируют гражданское производство на военные цели;

некоторые страны запада начинают осознавать пагубность милитаризации и общей линии Евросоюза на конфронтацию с Россией; некоторые страны запада начинают осознавать пагубность милитаризации и общей линии Евросоюза на конфронтацию с Россией;

Россия планирует обеспечить для себя светлое и безопасное будущее; Россия планирует обеспечить для себя светлое и безопасное будущее;

Киев пытается напрямую втянуть Беларусь в конфликт России и Украины, расширив географию боевых действий; Киев пытается напрямую втянуть Беларусь в конфликт России и Украины, расширив географию боевых действий;

Лавров назвал слова Зеленского о наведении порядка в Беларуси хамскими; Лавров назвал слова Зеленского о наведении порядка в Беларуси хамскими;

Зеленский и есть настоящий фюрер, этот опыт заразный; Зеленский и есть настоящий фюрер, этот опыт заразный;

РФ примет все меры для защиты Союзного государства; РФ примет все меры для защиты Союзного государства;

Лавров поддержал идею Вэнса о заключении регионального соглашения США с Ираном; Лавров поддержал идею Вэнса о заключении регионального соглашения США с Ираном;

для Арабского мира было бы ошибкой объединяться против Ирана; для Арабского мира было бы ошибкой объединяться против Ирана;

РФ ожидает, что безопасность в Персидском заливе приведет к переговорам; РФ ожидает, что безопасность в Персидском заливе приведет к переговорам;

Россия готова содействовать переговорному процессу между США и Ираном; Россия готова содействовать переговорному процессу между США и Ираном;

Соединенные Штаты осознали необходимость дипломатического урегулирования с Ираном, вероятно, им было непросто переступить через себя; Соединенные Штаты осознали необходимость дипломатического урегулирования с Ираном, вероятно, им было непросто переступить через себя;

Россия заинтересована в том, чтобы противоречия по Палестине постепенно разрешались, готова вносить в этот процесс свой вклад; Россия заинтересована в том, чтобы противоречия по Палестине постепенно разрешались, готова вносить в этот процесс свой вклад;

мировому сообществу должно быть стыдно за исключение вопросов Палестины из числа приоритетов; мировому сообществу должно быть стыдно за исключение вопросов Палестины из числа приоритетов;