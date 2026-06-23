Лавров: Запад стремится установить свое влияние в Центральной Азии
15:24 23.06.2026 (обновлено: 16:08 23.06.2026)
© Sputnik / Игорь Егоров/
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Глава российского внешнеполитического ведомства выступил в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Запад стремится установить свое влияние в Центральной Азии и Южном Кавказе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
"Запад напористо стремится установить свое влияние на развитие энергетических и транспортных маршрутов в Центральной Азии и на Южном Кавказе. Франция пытается свергнуть неугодные ей национально ориентированные правительства в странах Сахары, Сахеля и других частях африканского континента", — сказал дипломат.
Другие заявления Сергея Лаврова:
Франция при попытках свергнуть правительства в Африке опирается не только на местных сепаратистов, но и на боевиков украинских формирований;
Франция не прочь втайне от Брюсселя просить о контактах с Москвой;
США вроде бы отходят от претензий на роль эффективного посредника по Украине, наращивая санкционное давление на Россию;
Соединенные Штаты так и не ответили на предложение России использовать миллиард долларов из замороженных средств РФ для восстановления сектора Газа;
Россия всегда была препятствием для тотального доминирования Запада;
страны Запада поощрительно промолчали, когда Владимир Зеленский воздавал почести нацистскому палачу Андрею Мельнику;
целью Запада является спасение Зеленского под прикрытием переговоров;
надежды на Запад как на честного посредника по Украине провалились;
Европа хочет увековечить нынешний режим на Украине;
все заявления из ЕС сводятся к требованию капитуляции от Москвы;
любая возможность равноправных переговоров с Россией отбрасывается Брюсселем, который хочет реванша и капитуляции Москвы;
Нидерланды отрабатывают создание концлагерей на случай войны с Россией;
Европа не просто пытается менять власть в других странах "какими-то подпольными методами", а гордится тем, что осуществляет цветные революции;
ЕС выбирает террористические методы Киева, когда ВСУ теряют позиции;
не хочу думать, что саммит на Аляске был задуман с целью выиграть время для довооружения Киева, но получилось так, как получилось;
Россия готова возобновить переговоры по Украине в любое время на той точке, на которой они остановились;
надо обеспечить нейтральный, безъядерный, внеблоковый статус Украины;
дискриминационные законы на Украине должны быть отменены;
все цели и задачи СВО будут достигнуты;
на Западном берегу реки Иордан делается все, чтобы палестинского не было;
рекомендация иностранным странам эвакуировать дипломатов из Киева остается в силе;
страны НАТО и Евросоюза сейчас наращивают военные расходы и переориентируют гражданское производство на военные цели;
некоторые страны запада начинают осознавать пагубность милитаризации и общей линии Евросоюза на конфронтацию с Россией;
Россия планирует обеспечить для себя светлое и безопасное будущее;
Киев пытается напрямую втянуть Беларусь в конфликт России и Украины, расширив географию боевых действий;
Лавров назвал слова Зеленского о наведении порядка в Беларуси хамскими;
Зеленский и есть настоящий фюрер, этот опыт заразный;
РФ примет все меры для защиты Союзного государства;
Лавров поддержал идею Вэнса о заключении регионального соглашения США с Ираном;
для Арабского мира было бы ошибкой объединяться против Ирана;
РФ ожидает, что безопасность в Персидском заливе приведет к переговорам;
Россия готова содействовать переговорному процессу между США и Ираном;
Соединенные Штаты осознали необходимость дипломатического урегулирования с Ираном, вероятно, им было непросто переступить через себя;
Россия заинтересована в том, чтобы противоречия по Палестине постепенно разрешались, готова вносить в этот процесс свой вклад;
мировому сообществу должно быть стыдно за исключение вопросов Палестины из числа приоритетов;
нельзя допустить возрождения сил, которые развязали Вторую мировую войну.