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https://uz.sputniknews.ru/20260623/lavrov-zapad-stremitsya-ustanovit-svoe-vliyanie-v-tsentralnoy-azii-58543161.html
Лавров: Запад стремится установить свое влияние в Центральной Азии
Лавров: Запад стремится установить свое влияние в Центральной Азии
Sputnik Узбекистан
Глава российского внешнеполитического ведомства выступил в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ
2026-06-23T15:24+0500
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политика
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Запад стремится установить свое влияние в Центральной Азии и Южном Кавказе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ. Об этом сообщает РИА Новости.Другие заявления Сергея Лаврова:
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политика, мид рф, сергей лавров, владимир зеленский, запад, ес, европа, киев, украина, сша, иран, палестина, центральная азия
политика, мид рф, сергей лавров, владимир зеленский, запад, ес, европа, киев, украина, сша, иран, палестина, центральная азия

Лавров: Запад стремится установить свое влияние в Центральной Азии

15:24 23.06.2026 (обновлено: 16:08 23.06.2026)
© Sputnik / Игорь Егоров / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров
Глава МИД РФ С. Лавров - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2026
© Sputnik / Игорь Егоров
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Глава российского внешнеполитического ведомства выступил в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Запад стремится установить свое влияние в Центральной Азии и Южном Кавказе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
"Запад напористо стремится установить свое влияние на развитие энергетических и транспортных маршрутов в Центральной Азии и на Южном Кавказе. Франция пытается свергнуть неугодные ей национально ориентированные правительства в странах Сахары, Сахеля и других частях африканского континента", — сказал дипломат.
Другие заявления Сергея Лаврова:
Франция при попытках свергнуть правительства в Африке опирается не только на местных сепаратистов, но и на боевиков украинских формирований;
Франция не прочь втайне от Брюсселя просить о контактах с Москвой;
США вроде бы отходят от претензий на роль эффективного посредника по Украине, наращивая санкционное давление на Россию;
Соединенные Штаты так и не ответили на предложение России использовать миллиард долларов из замороженных средств РФ для восстановления сектора Газа;
Россия всегда была препятствием для тотального доминирования Запада;
страны Запада поощрительно промолчали, когда Владимир Зеленский воздавал почести нацистскому палачу Андрею Мельнику;
целью Запада является спасение Зеленского под прикрытием переговоров;
надежды на Запад как на честного посредника по Украине провалились;
Европа хочет увековечить нынешний режим на Украине;
все заявления из ЕС сводятся к требованию капитуляции от Москвы;
любая возможность равноправных переговоров с Россией отбрасывается Брюсселем, который хочет реванша и капитуляции Москвы;
Нидерланды отрабатывают создание концлагерей на случай войны с Россией;
Европа не просто пытается менять власть в других странах "какими-то подпольными методами", а гордится тем, что осуществляет цветные революции;
ЕС выбирает террористические методы Киева, когда ВСУ теряют позиции;
не хочу думать, что саммит на Аляске был задуман с целью выиграть время для довооружения Киева, но получилось так, как получилось;
Россия готова возобновить переговоры по Украине в любое время на той точке, на которой они остановились;
надо обеспечить нейтральный, безъядерный, внеблоковый статус Украины;
дискриминационные законы на Украине должны быть отменены;
все цели и задачи СВО будут достигнуты;
на Западном берегу реки Иордан делается все, чтобы палестинского не было;
рекомендация иностранным странам эвакуировать дипломатов из Киева остается в силе;
страны НАТО и Евросоюза сейчас наращивают военные расходы и переориентируют гражданское производство на военные цели;
некоторые страны запада начинают осознавать пагубность милитаризации и общей линии Евросоюза на конфронтацию с Россией;
Россия планирует обеспечить для себя светлое и безопасное будущее;
Киев пытается напрямую втянуть Беларусь в конфликт России и Украины, расширив географию боевых действий;
Лавров назвал слова Зеленского о наведении порядка в Беларуси хамскими;
Зеленский и есть настоящий фюрер, этот опыт заразный;
РФ примет все меры для защиты Союзного государства;
Лавров поддержал идею Вэнса о заключении регионального соглашения США с Ираном;
для Арабского мира было бы ошибкой объединяться против Ирана;
РФ ожидает, что безопасность в Персидском заливе приведет к переговорам;
Россия готова содействовать переговорному процессу между США и Ираном;
Соединенные Штаты осознали необходимость дипломатического урегулирования с Ираном, вероятно, им было непросто переступить через себя;
Россия заинтересована в том, чтобы противоречия по Палестине постепенно разрешались, готова вносить в этот процесс свой вклад;
мировому сообществу должно быть стыдно за исключение вопросов Палестины из числа приоритетов;
нельзя допустить возрождения сил, которые развязали Вторую мировую войну.
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