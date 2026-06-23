https://uz.sputniknews.ru/20260623/mirziyoev-napravil-soboleznovaniya-emiru-katara-v-svyazi-so-vzryvom-v-ras-laffane-58527663.html

Мирзиёев направил соболезнования эмиру Катара в связи со взрывом в Рас-Лаффане

Мирзиёев направил соболезнования эмиру Катара в связи со взрывом в Рас-Лаффане

Sputnik Узбекистан

Жертвами взрыва на газораспределительной станции в Катаре стали 13 человек, еще 66 сотрудников получили ранения, находятся на лечении в больницах

2026-06-23T09:21+0500

2026-06-23T09:21+0500

2026-06-23T09:21+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

соболезнования

катар

происшествия

взрыв

пожар

газоперерабатывающий завод

общество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/19/51496113_0:78:900:584_1920x0_80_0_0_f3a978ce7122fde99e3551eea79fc5a2.jpg

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Эмиру Катара Шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани в связи с трагедией на газоперерабатывающем комплексе в Рас-Лаффане, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.Глава республики передал слова глубокого сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Жертвами взрыва на газораспределительной станции в Катаре стали 13 человек, еще 66 сотрудников получили ранения и находятся на лечении в больницах. Погибшие— сотрудники из Индии и Пакистана, среди пострадавших есть граждане Катара, а также уроженцы азиатских и африканских стран.Взрыв прогремел вечером 21 июня. Инцидент не связан с военными действиями или диверсией. Причиной стала техническая неполадка при запуске производства. В результате на предприятии вспыхнул сильный пожар.

катар

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

президент узбекистана, шавкат мирзиёев, соболезнования, катар, происшествия, взрыв, пожар, газоперерабатывающий завод, общество