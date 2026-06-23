https://uz.sputniknews.ru/20260623/mirziyoev-napravil-soboleznovaniya-emiru-katara-v-svyazi-so-vzryvom-v-ras-laffane-58527663.html
Мирзиёев направил соболезнования эмиру Катара в связи со взрывом в Рас-Лаффане
Мирзиёев направил соболезнования эмиру Катара в связи со взрывом в Рас-Лаффане
Sputnik Узбекистан
Жертвами взрыва на газораспределительной станции в Катаре стали 13 человек, еще 66 сотрудников получили ранения, находятся на лечении в больницах
2026-06-23T09:21+0500
2026-06-23T09:21+0500
2026-06-23T09:21+0500
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
соболезнования
катар
происшествия
взрыв
пожар
газоперерабатывающий завод
общество
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Эмиру Катара Шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани в связи с трагедией на газоперерабатывающем комплексе в Рас-Лаффане, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.Глава республики передал слова глубокого сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Жертвами взрыва на газораспределительной станции в Катаре стали 13 человек, еще 66 сотрудников получили ранения и находятся на лечении в больницах. Погибшие— сотрудники из Индии и Пакистана, среди пострадавших есть граждане Катара, а также уроженцы азиатских и африканских стран.Взрыв прогремел вечером 21 июня. Инцидент не связан с военными действиями или диверсией. Причиной стала техническая неполадка при запуске производства. В результате на предприятии вспыхнул сильный пожар.
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президент узбекистана, шавкат мирзиёев, соболезнования, катар, происшествия, взрыв, пожар, газоперерабатывающий завод, общество
президент узбекистана, шавкат мирзиёев, соболезнования, катар, происшествия, взрыв, пожар, газоперерабатывающий завод, общество
Мирзиёев направил соболезнования эмиру Катара в связи со взрывом в Рас-Лаффане
Жертвами взрыва на газораспределительной станции в Катаре стали 13 человек, еще 66 сотрудников получили ранения и находятся на лечении в больницах.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Эмиру Катара Шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани в связи с трагедией на газоперерабатывающем комплексе в Рас-Лаффане, сообщает
пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Эмиру Государства Катар Шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани в связи с многочисленными человеческими жертвами и серьезно пострадавшими в результате сильного взрыва и пожара на газоперерабатывающем комплексе в промышленной зоне Рас-Лаффан”, — говорится в сообщении.
Глава республики передал слова глубокого сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Жертвами взрыва на газораспределительной станции в Катаре стали 13 человек, еще 66 сотрудников получили ранения и находятся на лечении в больницах. Погибшие— сотрудники из Индии и Пакистана, среди пострадавших есть граждане Катара, а также уроженцы азиатских и африканских стран.
Взрыв прогремел вечером 21 июня. Инцидент не связан с военными действиями или диверсией. Причиной стала техническая неполадка при запуске производства. В результате на предприятии вспыхнул сильный пожар.