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https://uz.sputniknews.ru/20260623/mirziyoev-ponablyudal-za-stroitelstvom-novogo-terminala-v-mejdunarodnom-aeroportu-namangana-58532031.html
Мирзиёев понаблюдал за строительством нового терминала в международном аэропорту Намангана
Мирзиёев понаблюдал за строительством нового терминала в международном аэропорту Намангана
Sputnik Узбекистан
Глава Узбекистана поставил ряд задач по дальнейшему совершенствованию инфраструктуры аэропорта
2026-06-23T11:10+0500
2026-06-23T12:55+0500
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
наманганская область
строительство
терминал
аэропорт
наманган
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по прибытии в Наманганскую область осмотрел ход строительства нового пассажирского терминала международного аэропорта Намангана. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Строительство ведут в соответствии с постановлением президента, в котором определены меры по развитию государственно-частного партнерства в сфере управления аэропортами республики.Международный аэропорт Наманган ввели в эксплуатацию в 1971 году. С 2013-го он функционирует в статусе международного. Сегодня регулярные рейсы через аэропорт выполняют девять авиакомпаний.Для реализации проекта привлекли $175 млн инвестиций.По плану до конца 2026-го откроют новый пассажирский терминал, соответствующий современным международным требованиям. Трехэтажный терминал общей площадью 22,6 тыс. квадратных метров сможет обслуживать более 1,2 тыс. пассажиров в час и 3 млн пассажиров в год. Это в несколько раз увеличит пропускную способность аэропорта.В новом терминале разместят пункты пограничного и таможенного контроля, визовую службу, бизнес-зал, объекты торговли и общественного питания, медпункт, а также зону Duty Free. В результате создадут 550 новых рабочих мест.До конца 2027 года планируют ввести в эксплуатацию грузовой терминал мощностью 50 тонн в сутки. Это позволит сформировать для Ферганской долины единую современную карго-систему и расширить возможности экспорта продукции в 90 стран.
наманганская область
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президент узбекистана, шавкат мирзиёев, наманганская область, строительство, терминал, аэропорт, наманган
президент узбекистана, шавкат мирзиёев, наманганская область, строительство, терминал, аэропорт, наманган

Мирзиёев понаблюдал за строительством нового терминала в международном аэропорту Намангана

11:10 23.06.2026 (обновлено: 12:55 23.06.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с ходом строительства терминала в международном аэропорту Намангана
Президент ознакомился с ходом строительства терминала в международном аэропорту Намангана - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава Узбекистана поставил ряд задач по дальнейшему совершенствованию инфраструктуры аэропорта.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по прибытии в Наманганскую область осмотрел ход строительства нового пассажирского терминала международного аэропорта Намангана. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с ходом строительства нового терминала в международном аэропорту Намангана
Президент ознакомился с ходом строительства нового терминала в международном аэропорту Намангана - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2026
Президент ознакомился с ходом строительства нового терминала в международном аэропорту Намангана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Строительство ведут в соответствии с постановлением президента, в котором определены меры по развитию государственно-частного партнерства в сфере управления аэропортами республики.
Международный аэропорт Наманган ввели в эксплуатацию в 1971 году. С 2013-го он функционирует в статусе международного. Сегодня регулярные рейсы через аэропорт выполняют девять авиакомпаний.
Для реализации проекта привлекли $175 млн инвестиций.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с ходом строительства нового терминала в международном аэропорту Намангана
Президент ознакомился с ходом строительства нового терминала в международном аэропорту Намангана - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2026
Президент ознакомился с ходом строительства нового терминала в международном аэропорту Намангана
© Пресс-служба президента Узбекистана
По плану до конца 2026-го откроют новый пассажирский терминал, соответствующий современным международным требованиям. Трехэтажный терминал общей площадью 22,6 тыс. квадратных метров сможет обслуживать более 1,2 тыс. пассажиров в час и 3 млн пассажиров в год. Это в несколько раз увеличит пропускную способность аэропорта.
В новом терминале разместят пункты пограничного и таможенного контроля, визовую службу, бизнес-зал, объекты торговли и общественного питания, медпункт, а также зону Duty Free. В результате создадут 550 новых рабочих мест.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с ходом строительства нового терминала в международном аэропорту Намангана
Президент ознакомился с ходом строительства нового терминала в международном аэропорту Намангана - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2026
Президент ознакомился с ходом строительства нового терминала в международном аэропорту Намангана
© Пресс-служба президента Узбекистана
До конца 2027 года планируют ввести в эксплуатацию грузовой терминал мощностью 50 тонн в сутки. Это позволит сформировать для Ферганской долины единую современную карго-систему и расширить возможности экспорта продукции в 90 стран.
“Глава государства детально ознакомился с ходом строительных работ и поставил ряд задач по дальнейшему совершенствованию инфраструктуры аэропорта”, — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с ходом строительства нового терминала в международном аэропорту Намангана
Президент ознакомился с ходом строительства нового терминала в международном аэропорту Намангана - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2026
Президент ознакомился с ходом строительства нового терминала в международном аэропорту Намангана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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