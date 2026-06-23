Мирзиёев понаблюдал за строительством нового терминала в международном аэропорту Намангана
11:10 23.06.2026 (обновлено: 12:55 23.06.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с ходом строительства терминала в международном аэропорту Намангана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава Узбекистана поставил ряд задач по дальнейшему совершенствованию инфраструктуры аэропорта.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по прибытии в Наманганскую область осмотрел ход строительства нового пассажирского терминала международного аэропорта Намангана. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с ходом строительства нового терминала в международном аэропорту Намангана
Президент ознакомился с ходом строительства нового терминала в международном аэропорту Намангана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Строительство ведут в соответствии с постановлением президента, в котором определены меры по развитию государственно-частного партнерства в сфере управления аэропортами республики.
Международный аэропорт Наманган ввели в эксплуатацию в 1971 году. С 2013-го он функционирует в статусе международного. Сегодня регулярные рейсы через аэропорт выполняют девять авиакомпаний.
Для реализации проекта привлекли $175 млн инвестиций.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с ходом строительства нового терминала в международном аэропорту Намангана
Президент ознакомился с ходом строительства нового терминала в международном аэропорту Намангана
© Пресс-служба президента Узбекистана
По плану до конца 2026-го откроют новый пассажирский терминал, соответствующий современным международным требованиям. Трехэтажный терминал общей площадью 22,6 тыс. квадратных метров сможет обслуживать более 1,2 тыс. пассажиров в час и 3 млн пассажиров в год. Это в несколько раз увеличит пропускную способность аэропорта.
В новом терминале разместят пункты пограничного и таможенного контроля, визовую службу, бизнес-зал, объекты торговли и общественного питания, медпункт, а также зону Duty Free. В результате создадут 550 новых рабочих мест.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с ходом строительства нового терминала в международном аэропорту Намангана
Президент ознакомился с ходом строительства нового терминала в международном аэропорту Намангана
© Пресс-служба президента Узбекистана
До конца 2027 года планируют ввести в эксплуатацию грузовой терминал мощностью 50 тонн в сутки. Это позволит сформировать для Ферганской долины единую современную карго-систему и расширить возможности экспорта продукции в 90 стран.
“Глава государства детально ознакомился с ходом строительных работ и поставил ряд задач по дальнейшему совершенствованию инфраструктуры аэропорта”, — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с ходом строительства нового терминала в международном аэропорту Намангана
Президент ознакомился с ходом строительства нового терминала в международном аэропорту Намангана
© Пресс-служба президента Узбекистана