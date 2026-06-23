https://uz.sputniknews.ru/20260623/prezident-ruz-oznakomilsya-s-deyatelnostyu-namanganskogo-ovtsevodcheskogo-klastera-58538113.html

Президент РУз ознакомился с деятельностью "Наманганского овцеводческого кластера"

Президент РУз ознакомился с деятельностью "Наманганского овцеводческого кластера"

Sputnik Узбекистан

Внедрение современных технологий содержания животных и научных подходов создаст возможности для значительного увеличения объемов производства мяса в Намангане и повышения его качества

2026-06-23T12:54+0500

2026-06-23T12:54+0500

2026-06-23T13:05+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

наманганская область

овцы

животноводство

агрокластер

проект

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Наманганскую область ознакомился с деятельностью "Наманганского овцеводческого кластера" в Туракурганском районе. Об этом сообщает пресс-служба руководителя страны.Проект стоимостью $35 млн реализуют в три этапа на площади 10 гектаров. На первом этапе из-за рубежа завезут 15 тыс. голов племенных овец. По завершении второго этапа поголовье планируют увеличить еще на 35 тыс. Высокопродуктивные породы овец "Арашан", "Гиссар" и "Эдильбай" адаптируют к местным климатическим условиям.Внедрение современных технологий содержания животных и научных подходов позволит значительно увеличить объемы производства мяса и повысить его качество. Завезенных из-за рубежа овец весом 40–50 килограммов будут интенсивно откармливать в течение трех месяцев до 100 килограммов. Это позволит получать с каждого животного до 60–70 килограммов мяса в чистом весе. В результате продуктивность по сравнению с традиционными методами животноводства увеличится на 45–50%. После выхода проекта на полную мощность в области будут ежегодно производить 35–40 тыс. тонн качественной мясной продукции.Предусмотрено создание 280 новых постоянных рабочих мест, а также обеспечение занятости членов 95 малообеспеченных семей.На базе комплекса организуют современные логистические услуги, ветеринарные и сервисные пункты, а также торговые точки для реализации продукции напрямую потребителям.В результате сформируют целостную и непрерывную кластерную цепочку.Президент поручил масштабировать опыт данного предприятия.

наманганская область

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президент узбекистана, шавкат мирзиёев, наманганская область, овцы, животноводство, агрокластер, проект