Президент РУз ознакомился с деятельностью "Наманганского овцеводческого кластера"
12:54 23.06.2026 (обновлено: 13:05 23.06.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Намангане вырастут объемы и улучшится качество производства мяса
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Внедрение современных технологий содержания животных и научных подходов создаст возможности для значительного увеличения объемов производства мяса в Намангане и повышения его качества.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Наманганскую область ознакомился с деятельностью "Наманганского овцеводческого кластера" в Туракурганском районе. Об этом сообщает пресс-служба руководителя страны.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Намангане вырастут объемы и улучшится качество производства мяса
В Намангане вырастут объемы и улучшится качество производства мяса
© Пресс-служба президента Узбекистана
Проект стоимостью $35 млн реализуют в три этапа на площади 10 гектаров.
На первом этапе из-за рубежа завезут 15 тыс. голов племенных овец. По завершении второго этапа поголовье планируют увеличить еще на 35 тыс. Высокопродуктивные породы овец "Арашан", "Гиссар" и "Эдильбай" адаптируют к местным климатическим условиям.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Намангане вырастут объемы и улучшится качество производства мяса
В Намангане вырастут объемы и улучшится качество производства мяса
© Пресс-служба президента Узбекистана
Внедрение современных технологий содержания животных и научных подходов позволит значительно увеличить объемы производства мяса и повысить его качество. Завезенных из-за рубежа овец весом 40–50 килограммов будут интенсивно откармливать в течение трех месяцев до 100 килограммов. Это позволит получать с каждого животного до 60–70 килограммов мяса в чистом весе.
В результате продуктивность по сравнению с традиционными методами животноводства увеличится на 45–50%. После выхода проекта на полную мощность в области будут ежегодно производить 35–40 тыс. тонн качественной мясной продукции.
Предусмотрено создание 280 новых постоянных рабочих мест, а также обеспечение занятости членов 95 малообеспеченных семей.
На базе комплекса организуют современные логистические услуги, ветеринарные и сервисные пункты, а также торговые точки для реализации продукции напрямую потребителям.
В результате сформируют целостную и непрерывную кластерную цепочку.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Намангане вырастут объемы и улучшится качество производства мяса
В Намангане вырастут объемы и улучшится качество производства мяса
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент поручил масштабировать опыт данного предприятия.