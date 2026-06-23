https://uz.sputniknews.ru/20260623/prezident-uzbekistana-vyletel-v-namanganskuyu-oblast-58529121.html
Президент Узбекистана вылетел в Наманганскую область
Президент Узбекистана вылетел в Наманганскую область
Sputnik Узбекистан
Глава республики ознакомится с проводимыми в регионе работами, проектами и внедренными решениями в разных сферах.
2026-06-23T10:03+0500
2026-06-23T10:03+0500
2026-06-23T10:44+0500
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
наманганская область
общество
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Наманганскую область, сообщает пресс-служба главы государства.Лидер страны ознакомится с проводимыми в регионе работами, проектами и внедренными решениями в разных сферах экономики и жизни населения.Также он примет участие в церемонии открытия Международного фестиваля искусства макома, который объединит исполнителей и ценителей традиционной музыкальной культуры из разных стран.
наманганская область
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президент узбекистана, шавкат мирзиёев, наманганская область, общество
президент узбекистана, шавкат мирзиёев, наманганская область, общество
Президент Узбекистана вылетел в Наманганскую область
10:03 23.06.2026 (обновлено: 10:44 23.06.2026)
Глава республики ознакомится с проводимыми в регионе работами, проектами и внедренными решениями в разных сферах.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Наманганскую область, сообщает
пресс-служба главы государства.
Лидер страны ознакомится с проводимыми в регионе работами, проектами и внедренными решениями в разных сферах экономики и жизни населения.
Также он примет участие в церемонии открытия Международного фестиваля искусства макома, который объединит исполнителей и ценителей традиционной музыкальной культуры из разных стран.