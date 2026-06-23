https://uz.sputniknews.ru/20260623/prezident-uzbekistana-vyletel-v-namanganskuyu-oblast-58529121.html

Президент Узбекистана вылетел в Наманганскую область

Президент Узбекистана вылетел в Наманганскую область

Sputnik Узбекистан

Глава республики ознакомится с проводимыми в регионе работами, проектами и внедренными решениями в разных сферах.

2026-06-23T10:03+0500

2026-06-23T10:03+0500

2026-06-23T10:44+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

наманганская область

общество

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Наманганскую область, сообщает пресс-служба главы государства.Лидер страны ознакомится с проводимыми в регионе работами, проектами и внедренными решениями в разных сферах экономики и жизни населения.Также он примет участие в церемонии открытия Международного фестиваля искусства макома, который объединит исполнителей и ценителей традиционной музыкальной культуры из разных стран.

наманганская область

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президент узбекистана, шавкат мирзиёев, наманганская область, общество