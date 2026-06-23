https://uz.sputniknews.ru/20260623/v-tashkente-zajgli-svechu-pamyati-58532928.html

В Ташкенте зажгли "Свечу памяти" — фото, видео

В Ташкенте зажгли "Свечу памяти" — фото, видео

Sputnik Узбекистан

Мероприятие прошло в мемориальном комплексе "Братские могилы" и собрало несколько сотен жителей и гостей столицы

2026-06-23T12:03+0500

2026-06-23T12:03+0500

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видео

эксклюзив

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россотрудничество

посольство россии в узбекистане

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В День памяти и скорби, 22 июня, в Ташкенте прошла ежегодная акция "Свеча памяти". В мемориальном комплексе "Братские могилы" собрались сотни жителей и гостей столицы, которые зажгли 5 тыс. свечей в память о советских гражданах, погибших в годы Великой Отечественной войны.Мероприятие организовали представительство Россотрудничества в Узбекистане и активисты движения "Волонтеры Победы" при поддержке посольства России в РУз, сообщает корреспондент Sputnik.Выступая перед собравшимися, посол России в Узбекистане Алексей Ерхов подчеркнул, что день начала Великой Отечественной войны — не просто дата. Это день памяти, скорби и глубокого уважения к тем, кто защищал Родину на фронте, работал в тылу, спасал раненых, растил сирот и восстанавливал страну после разрушений.Посол Беларуси в Узбекистане Александр Огородников рассказал, что в Брестской крепости в этот день традиционно в 4 часа 15 минут проходит митинг-реквием.Глава Ташкентского и Среднеазиатского митрополичьего округа Викентий отметил, что на мероприятии много молодежи и не только из Узбекистана, но и других стран.А председатель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская рассказала о большой работе движения "Волонтеры Победы" для подготовки акции, а также разъяснила смысл композиции, которую составили зажженные свечи.В этом году в общей композиции со словами "Ташкент помнит" была составлена инсталляция, которая напоминает о подвиге узбекистанцев, принявших десятки тысяч эвакуированных детей в годы войны.После приветственных слов на территории мемориального комплекса зажгли тысячи свечей, как символ благодарности поколению победителей и напоминание о важности сохранения исторической памяти, передачи ее будущим поколениям.Она поблагодарила организаторов акции и отметила подвиг бойцов, которые воевали, терпели тяготы и ценой своих жизней подарили нынешним поколениям жизнь и благополучие.О том, как прошла акция, — в видео и фотоподборке Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20260622/v-tashkente-vozlojili-tsvety-k-vechnomu-ognyu-58509618.html

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