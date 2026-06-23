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https://uz.sputniknews.ru/20260623/v-tashkente-zajgli-svechu-pamyati-58532928.html
В Ташкенте зажгли "Свечу памяти" — фото, видео
В Ташкенте зажгли "Свечу памяти" — фото, видео
Sputnik Узбекистан
Мероприятие прошло в мемориальном комплексе "Братские могилы" и собрало несколько сотен жителей и гостей столицы
2026-06-23T12:03+0500
2026-06-23T13:03+0500
видео
эксклюзив
общество
великая отечественная война
акция
память
узбекистан
ташкент
россотрудничество
посольство россии в узбекистане
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В День памяти и скорби, 22 июня, в Ташкенте прошла ежегодная акция "Свеча памяти". В мемориальном комплексе "Братские могилы" собрались сотни жителей и гостей столицы, которые зажгли 5 тыс. свечей в память о советских гражданах, погибших в годы Великой Отечественной войны.Мероприятие организовали представительство Россотрудничества в Узбекистане и активисты движения "Волонтеры Победы" при поддержке посольства России в РУз, сообщает корреспондент Sputnik.Выступая перед собравшимися, посол России в Узбекистане Алексей Ерхов подчеркнул, что день начала Великой Отечественной войны — не просто дата. Это день памяти, скорби и глубокого уважения к тем, кто защищал Родину на фронте, работал в тылу, спасал раненых, растил сирот и восстанавливал страну после разрушений.Посол Беларуси в Узбекистане Александр Огородников рассказал, что в Брестской крепости в этот день традиционно в 4 часа 15 минут проходит митинг-реквием.Глава Ташкентского и Среднеазиатского митрополичьего округа Викентий отметил, что на мероприятии много молодежи и не только из Узбекистана, но и других стран.А председатель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская рассказала о большой работе движения "Волонтеры Победы" для подготовки акции, а также разъяснила смысл композиции, которую составили зажженные свечи.В этом году в общей композиции со словами "Ташкент помнит" была составлена инсталляция, которая напоминает о подвиге узбекистанцев, принявших десятки тысяч эвакуированных детей в годы войны.После приветственных слов на территории мемориального комплекса зажгли тысячи свечей, как символ благодарности поколению победителей и напоминание о важности сохранения исторической памяти, передачи ее будущим поколениям.Она поблагодарила организаторов акции и отметила подвиг бойцов, которые воевали, терпели тяготы и ценой своих жизней подарили нынешним поколениям жизнь и благополучие.О том, как прошла акция, — в видео и фотоподборке Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20260622/v-tashkente-vozlojili-tsvety-k-vechnomu-ognyu-58509618.html
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видео, эксклюзив, общество, великая отечественная война, акция, память, узбекистан, ташкент, россотрудничество, посольство россии в узбекистане, день памяти и скорби, фото, фотолента
видео, эксклюзив, общество, великая отечественная война, акция, память, узбекистан, ташкент, россотрудничество, посольство россии в узбекистане, день памяти и скорби, фото, фотолента

В Ташкенте зажгли "Свечу памяти" — фото, видео

12:03 23.06.2026 (обновлено: 13:03 23.06.2026)
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Мероприятие прошло в мемориальном комплексе "Братские могилы" и собрало несколько сотен жителей и гостей столицы.
В День памяти и скорби, 22 июня, в Ташкенте прошла ежегодная акция "Свеча памяти". В мемориальном комплексе "Братские могилы" собрались сотни жителей и гостей столицы, которые зажгли 5 тыс. свечей в память о советских гражданах, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Мероприятие организовали представительство Россотрудничества в Узбекистане и активисты движения "Волонтеры Победы" при поддержке посольства России в РУз, сообщает корреспондент Sputnik.
Выступая перед собравшимися, посол России в Узбекистане Алексей Ерхов подчеркнул, что день начала Великой Отечественной войны — не просто дата. Это день памяти, скорби и глубокого уважения к тем, кто защищал Родину на фронте, работал в тылу, спасал раненых, растил сирот и восстанавливал страну после разрушений.

"Память о Великой Отечественной войне остается для нас не отвлеченной историей, а частью общей, и что особенно важно, семейной памяти. Наша задача не только сохранить ее, но и передавать дальше. Пока мы помним имена, судьбы и подвиги наших предков — эта память живет", — сказал он.

Посол Беларуси в Узбекистане Александр Огородников рассказал, что в Брестской крепости в этот день традиционно в 4 часа 15 минут проходит митинг-реквием.
"Это подтверждение того, что мы, молодое поколение, и те, кто будут за нами, всегда будем помнить эту самую страшную трагедию и никогда не смогут ее забыть, никогда не поверят каким-то иным взглядам на ту историю, которая была. Потому что только это настоящая история, которую мы знаем и помним", — подчеркнул он.
Глава Ташкентского и Среднеазиатского митрополичьего округа Викентий отметил, что на мероприятии много молодежи и не только из Узбекистана, но и других стран.
А председатель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская рассказала о большой работе движения "Волонтеры Победы" для подготовки акции, а также разъяснила смысл композиции, которую составили зажженные свечи.
В этом году в общей композиции со словами "Ташкент помнит" была составлена инсталляция, которая напоминает о подвиге узбекистанцев, принявших десятки тысяч эвакуированных детей в годы войны.
"Мы решили, что мы должны отдать дань труженикам тыла и создали изображение женщины, держащей на руках детей. Это символизирует, что мы всегда будем помнить, что Узбекистан сделал для нашего советского народа в те времена, когда он спас столько детей, когда он принял столько блокадников", — подчеркнула Ирина Старосельская.
После приветственных слов на территории мемориального комплекса зажгли тысячи свечей, как символ благодарности поколению победителей и напоминание о важности сохранения исторической памяти, передачи ее будущим поколениям.

"Я ленинградка, родилась в Ленинграде. Мы приехали в Ташкент, когда началась блокада — это было страшное время. Когда мама лежала уже мертвой, а мы ходим вокруг нее и смотрим: "Мама спит, мама спит", — рассказала в интервью Sputnik ветеран блокадного Ленинграда Валерия Саприко.

Она поблагодарила организаторов акции и отметила подвиг бойцов, которые воевали, терпели тяготы и ценой своих жизней подарили нынешним поколениям жизнь и благополучие.
О том, как прошла акция, — в видео и фотоподборке Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Александра ТерехинаВ Ташкенте прошла акция "Свеча памяти"
В Ташкенте прошла акция Свеча памяти - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Александра Терехина
В Ташкенте прошла акция "Свеча памяти"
© Sputnik / Александра ТерехинаВ Ташкенте прошла акция "Свеча памяти"
В Ташкенте прошла акция Свеча памяти - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Александра Терехина
В Ташкенте прошла акция "Свеча памяти"
© Sputnik / Александра ТерехинаВ Ташкенте прошла акция "Свеча памяти"
В Ташкенте прошла акция Свеча памяти - Sputnik Узбекистан
3/9
© Sputnik / Александра Терехина
В Ташкенте прошла акция "Свеча памяти"
© Sputnik / Александра ТерехинаВ Ташкенте прошла акция "Свеча памяти"
В Ташкенте прошла акция Свеча памяти - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Александра Терехина
В Ташкенте прошла акция "Свеча памяти"
© Sputnik / Александра ТерехинаВ Ташкенте прошла акция "Свеча памяти"
В Ташкенте прошла акция Свеча памяти - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Александра Терехина
В Ташкенте прошла акция "Свеча памяти"
© Sputnik / Александра ТерехинаВ Ташкенте прошла акция "Свеча памяти"
В Ташкенте прошла акция Свеча памяти - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Александра Терехина
В Ташкенте прошла акция "Свеча памяти"
© Sputnik / Александра ТерехинаВ Ташкенте прошла акция "Свеча памяти"
В Ташкенте прошла акция Свеча памяти - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Александра Терехина
В Ташкенте прошла акция "Свеча памяти"
© Sputnik / Александра ТерехинаВ Ташкенте прошла акция "Свеча памяти"
В Ташкенте прошла акция Свеча памяти - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Александра Терехина
В Ташкенте прошла акция "Свеча памяти"
© Sputnik / Александра Терехина
В Ташкенте прошла акция Свеча памяти - Sputnik Узбекистан
9/9
© Sputnik / Александра Терехина
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© Sputnik / Александра Терехина
В Ташкенте прошла акция "Свеча памяти"
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© Sputnik / Александра Терехина
В Ташкенте прошла акция "Свеча памяти"
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© Sputnik / Александра Терехина
В Ташкенте прошла акция "Свеча памяти"
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© Sputnik / Александра Терехина
В Ташкенте прошла акция "Свеча памяти"
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© Sputnik / Александра Терехина
В Ташкенте прошла акция "Свеча памяти"
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© Sputnik / Александра Терехина
В Ташкенте прошла акция "Свеча памяти"
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© Sputnik / Александра Терехина
В Ташкенте прошла акция "Свеча памяти"
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© Sputnik / Александра Терехина
В Ташкенте прошла акция "Свеча памяти"
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© Sputnik / Александра Терехина
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