https://uz.sputniknews.ru/20260623/v-uzbekistane-poyavitsya-natsionalnyy-institut-razvitiya-maxalli-58527962.html

В Узбекистане появится Национальный институт развития махалли

В Узбекистане появится Национальный институт развития махалли

Sputnik Узбекистан

Президент дал ответственным лицам поручения по организации его деятельности, полноценному запуску платформы "Цифровая махалля", расширению постоянных источников дохода махаллей, а также строительству зданий сходов граждан на основе ГЧП

2026-06-23T09:44+0500

2026-06-23T09:44+0500

2026-06-23T09:56+0500

презентация

махалля

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

цифровизация

здания

строительство

институт

общество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/1e/38389955_142:94:1280:734_1920x0_80_0_0_95590bbf2211ad23e283f017c5af25ae.jpg

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Узбекистане появится Национальный институт развития махалли, сообщает пресс-служба главы государства.Новый институт займется научным анализом реформ в системе махалли, изучением и распространением передового опыта, а также разработкой практических рекомендаций по эффективной организации деятельности махаллинских "семерок".Через эту систему ежегодно будут повышать квалификацию 21 тыс. работников системы махалли и членов "семерок".Цифровизация деятельности махаллейВ ходе проведенного махаллинскими "семерками" подомового изучения выявили проблемы 1 млн 365 тыс. граждан.Для их оперативного решения информационные системы 35 министерств и ведомств подключат к платформе "Цифровая махалля". Это позволит выявлять актуальные вопросы на уровне махалли, системно анализировать обращения и оперативно принимать соответствующие решения.Обеспечение занятости и повышение доходов населенияИсходя из специфики каждой махалли, совместно с банками будут формировать портфель бизнес-инициатив населения и инвестиционных проектов.Здания махаллинских сходов гражданНа сегодняшний день 99 махаллей не имеют собственных зданий, постройки еще 84 махаллей не соответствуют градостроительным нормам, а 4 здания находятся в аварийном состоянии.Предприниматели предложили построить здания махаллей на основе государственно-частного партнерства, в одной части этих зданий бесплатно разместить махаллинских "семерок", в другой — создать небольшие цехи и объекты сервиса.Шавкат Мирзиёев поддержал эти предложения и дал ответственным лицам поручения по полноценному запуску платформы "Цифровая махалля", расширению постоянных источников дохода махаллей, организации деятельности Национального института развития махалли, а также строительству зданий сходов граждан на основе ГЧП.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

презентация, махалля, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, цифровизация, здания, строительство, институт, общество