https://uz.sputniknews.ru/20260623/v-uzbekistane-poyavitsya-natsionalnyy-institut-razvitiya-maxalli-58527962.html
В Узбекистане появится Национальный институт развития махалли
В Узбекистане появится Национальный институт развития махалли
Sputnik Узбекистан
Президент дал ответственным лицам поручения по организации его деятельности, полноценному запуску платформы "Цифровая махалля", расширению постоянных источников дохода махаллей, а также строительству зданий сходов граждан на основе ГЧП
2026-06-23T09:44+0500
2026-06-23T09:44+0500
2026-06-23T09:56+0500
презентация
махалля
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
цифровизация
здания
строительство
институт
общество
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Узбекистане появится Национальный институт развития махалли, сообщает пресс-служба главы государства.Новый институт займется научным анализом реформ в системе махалли, изучением и распространением передового опыта, а также разработкой практических рекомендаций по эффективной организации деятельности махаллинских "семерок".Через эту систему ежегодно будут повышать квалификацию 21 тыс. работников системы махалли и членов "семерок".Цифровизация деятельности махаллейВ ходе проведенного махаллинскими "семерками" подомового изучения выявили проблемы 1 млн 365 тыс. граждан.Для их оперативного решения информационные системы 35 министерств и ведомств подключат к платформе "Цифровая махалля". Это позволит выявлять актуальные вопросы на уровне махалли, системно анализировать обращения и оперативно принимать соответствующие решения.Обеспечение занятости и повышение доходов населенияИсходя из специфики каждой махалли, совместно с банками будут формировать портфель бизнес-инициатив населения и инвестиционных проектов.Здания махаллинских сходов гражданНа сегодняшний день 99 махаллей не имеют собственных зданий, постройки еще 84 махаллей не соответствуют градостроительным нормам, а 4 здания находятся в аварийном состоянии.Предприниматели предложили построить здания махаллей на основе государственно-частного партнерства, в одной части этих зданий бесплатно разместить махаллинских "семерок", в другой — создать небольшие цехи и объекты сервиса.Шавкат Мирзиёев поддержал эти предложения и дал ответственным лицам поручения по полноценному запуску платформы "Цифровая махалля", расширению постоянных источников дохода махаллей, организации деятельности Национального института развития махалли, а также строительству зданий сходов граждан на основе ГЧП.
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презентация, махалля, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, цифровизация, здания, строительство, институт, общество
презентация, махалля, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, цифровизация, здания, строительство, институт, общество
В Узбекистане появится Национальный институт развития махалли
09:44 23.06.2026 (обновлено: 09:56 23.06.2026)
Президент дал ответственным лицам поручения по организации его деятельности, полноценному запуску платформы "Цифровая махалля", расширению постоянных источников дохода махаллей, а также строительству зданий сходов граждан на основе ГЧП.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik.
В Узбекистане появится Национальный институт развития махалли, сообщает
пресс-служба главы государства.
“Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по вопросам цифровизации деятельности махаллей и создания Национального института развития махалли. Деятельность института будет организована во взаимосвязи с Академией государственного управления, обладающей значительным научным потенциалом”, — говорится в сообщении.
Новый институт займется научным анализом реформ в системе махалли, изучением и распространением передового опыта, а также разработкой практических рекомендаций по эффективной организации деятельности махаллинских "семерок".
Через эту систему ежегодно будут повышать квалификацию 21 тыс. работников системы махалли и членов "семерок".
Цифровизация деятельности махаллей
В ходе проведенного махаллинскими "семерками" подомового изучения выявили проблемы 1 млн 365 тыс. граждан.
Для их оперативного решения информационные системы 35 министерств и ведомств подключат к платформе "Цифровая махалля". Это позволит выявлять актуальные вопросы на уровне махалли, системно анализировать обращения и оперативно принимать соответствующие решения.
“Кроме того, за счет внедрения технологий искусственного интеллекта будет запущена новая система, позволяющая заранее выявлять наиболее актуальные проблемы в каждой махалле и оперативно принимать меры по их устранению”, — говорится в сообщении.
Обеспечение занятости и повышение доходов населения
Исходя из специфики каждой махалли, совместно с банками будут формировать портфель бизнес-инициатив населения и инвестиционных проектов.
Здания махаллинских сходов граждан
На сегодняшний день 99 махаллей не имеют собственных зданий, постройки еще 84 махаллей не соответствуют градостроительным нормам, а 4 здания находятся в аварийном состоянии.
Предприниматели предложили построить здания махаллей на основе государственно-частного партнерства, в одной части этих зданий бесплатно разместить махаллинских "семерок", в другой — создать небольшие цехи и объекты сервиса.
Шавкат Мирзиёев поддержал эти предложения и дал ответственным лицам поручения по полноценному запуску платформы "Цифровая махалля", расширению постоянных источников дохода махаллей, организации деятельности Национального института развития махалли, а также строительству зданий сходов граждан на основе ГЧП.