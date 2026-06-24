https://uz.sputniknews.ru/20260624/kannavaro-oni-stolknulis-s-sereznymi-trudnostyami-no-ni-na-sekundu-ne-opustili-ruki-58558740.html
Каннаваро: Они столкнулись с серьезными трудностями, но ни на секунду не опустили руки
Каннаваро: Они столкнулись с серьезными трудностями, но ни на секунду не опустили руки
Sputnik Узбекистан
Главный тренер сборной Узбекистана по футболу прокомментировал матч против Португалии
2026-06-24T09:48+0500
2026-06-24T09:48+0500
2026-06-24T10:08+0500
футбол
матч
сша
чемпионат мира
сборная узбекистана
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комментарий
тренер
фабио каннаваро
спорт
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Они столкнулись с серьезными трудностями, но ни на секунду не опустили руки, заявил главный тренер сборной Узбекистана по футболу после матча с Португалией на групповом этапе ЧМ-2026. Об этом сообщает НОК. Узбекистанцы уступили португальцам со счетом 0:5.Тренер подчеркнул, что, как и после матча с Колумбией, гордится своей командой.Он добавил, что играть против команды высокого уровня всегда сложно. Несомненно, они вышли на поле с большой мотивацией.
https://uz.sputniknews.ru/20260624/chm-2026-sbornaya-uzbekistana-ustupila-portugalii-58557917.html
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футбол, матч, сша, чемпионат мира, сборная узбекистана, португалия, комментарий, тренер, фабио каннаваро, спорт
футбол, матч, сша, чемпионат мира, сборная узбекистана, португалия, комментарий, тренер, фабио каннаваро, спорт
Каннаваро: Они столкнулись с серьезными трудностями, но ни на секунду не опустили руки
09:48 24.06.2026 (обновлено: 10:08 24.06.2026)
Главный тренер сборной Узбекистана по футболу прокомментировал матч против Португалии.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik
. Они столкнулись с серьезными трудностями, но ни на секунду не опустили руки, заявил главный тренер сборной Узбекистана по футболу после матча с Португалией на групповом этапе ЧМ-2026. Об этом сообщает
НОК.
Узбекистанцы уступили португальцам со счетом 0:5.
"Безусловно, дебютное участие на чемпионате мира не может быть легким. После жеребьевки, увидев в нашей группе Колумбию и Португалию, мы понимали, что нас ждут серьезные соперники", — отметил итальянский специалист.
Тренер подчеркнул, что, как и после матча с Колумбией, гордится своей командой.
“После игры с Колумбией я говорил, что горжусь своей командой и сегодня могу повторить эти слова. Да, им пришлось столкнуться с серьезными трудностями, но они ни на секунду не опустили руки”, — подчеркнул Фабио Каннаваро.
Он добавил, что играть против команды высокого уровня всегда сложно. Несомненно, они вышли на поле с большой мотивацией.
“Но, как я и говорил, этот чемпионат мира — опыт для нас", — резюмировал наставник сборной Узбекистана по футболу.