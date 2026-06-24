Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260624/mirziyoev-makom--pamyat-natsii-serdtse-naroda-i-golos-ego-dushi-zvuchaschiy-skvoz-stoletiya-58559984.html
Мирзиёев: Маком — память нации, сердце народа и голос его души, звучащий сквозь столетия
Мирзиёев: Маком — память нации, сердце народа и голос его души, звучащий сквозь столетия
Sputnik Узбекистан
Глава Узбекистана выступил на церемонии открытия третьего Международного форума искусства макома в Намангане
2026-06-24T10:55+0500
2026-06-24T11:01+0500
общество
культура
искусство
наманган
открытие
форум
международный фестиваль макома
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
выступление
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/18/58559668_0:0:1900:1069_1920x0_80_0_0_47a812144ea14d234469ec47d1e695df.jpg
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Маком — это память нации, сердце народа и голос его души, звучащий сквозь столетия, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на церемонии открытия третьего Международного форума искусства макома в Намангане.Он отметил, что основная цель третьего Международного форума искусства макома — сохранение, изучение и популяризация этого уникального наследия, его передача будущим поколениям.Лидер Узбекистана выдвинул ряд инициатив, направленных на дальнейшее развитие искусства макома:Шавкат Мирзиёев сообщил о присвоении ансамблю "Маком" имени Юнуса Раджаби статуса Национального государственного ансамбля.Он отметил, что сила и мощь любого государства измеряются не только его экономическим богатством, ресурсами недр, но и высокой культурой и искусством.В мероприятии участвовали руководители ЮНЕСКО, АЙСЕСКО, СНГ, ШОС, ОТГ, ТЮРКСОЙ, Тюркской парламентской ассамблеи, Фонда тюркской культуры и наследия и других международных структур, министры культуры и послы зарубежных государств, около 250 представителей культуры и искусства из более чем 80 стран.
наманган
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/18/58559668_211:0:1899:1266_1920x0_80_0_0_0c79e9d04c70f677e2b8267f34bbeeca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
общество, культура, искусство, наманган, открытие, форум, международный фестиваль макома, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, выступление
общество, культура, искусство, наманган, открытие, форум, международный фестиваль макома, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, выступление

Мирзиёев: Маком — память нации, сердце народа и голос его души, звучащий сквозь столетия

10:55 24.06.2026 (обновлено: 11:01 24.06.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев выступил на церемонии открытия третьего Международного форума искусства макома в Намангане
Шавкат Мирзиёев выступил на церемонии открытия третьего Международного форума искусства макома в Намангане - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Глава Узбекистана выступил на церемонии открытия третьего Международного форума искусства макома в Намангане.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Маком — это память нации, сердце народа и голос его души, звучащий сквозь столетия, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на церемонии открытия третьего Международного форума искусства макома в Намангане.

“Все мы хорошо знаем, насколько велико, поистине уникально искусство макома, включенного ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества, и очень ценим такое признание международного сообщества. Ведь маком — это не просто музыка. Маком — это память нации, сердце народа и голос его души, звучащий сквозь столетия”, — сказал президент.

Он отметил, что основная цель третьего Международного форума искусства макома — сохранение, изучение и популяризация этого уникального наследия, его передача будущим поколениям.
Лидер Узбекистана выдвинул ряд инициатив, направленных на дальнейшее развитие искусства макома:
предложил присвоить статус всемирного строящемуся в Новом Ташкенте Центру макома, а также создать при нем Международную академию макома. В академии наряду с узбекскими школами макома будут преподавать арабские, турецкие, персидские, таджикские, индийские и другие направления восточной классической музыки;
при центре создадут Международную цифровую библиотеку и лабораторию с уникальными музыкальными рукописями, аудиозаписями и нотными архивами мирового масштаба;
он призвал ученых и деятелей искусства создать Всемирную антологию макома. При этом все существующие в мире произведения макома, нотные, аудио- и видеозаписи, профильные научные исследования разместить на единой цифровой платформе. Также запустить мобильное приложение по исполнению макома, и постоянно пополнять его фонотеку;
президент предложил создать специальный международный фонд и выделять гранты этого фонда на научные изыскания, изучение уникальных источников, поддержку инновационных проектов и материальное стимулирование представителей сферы;
по шести направлениям "Шашмакома" будет открыт культурно-туристический маршрут "Путь макома". Например, создадут туристско-тематические улицы: в Бухаре — по макому "Бузрук", в Самарканде — по макому "Рост", в Хиве — "Хоразм" и "Ирок", в Коканде — "Наво", в Шахрисабзе — "Дугох", в Ташкенте — "Сегох". Макомы будут звучать в кафе и ресторанах, парках и скверах.
Шавкат Мирзиёев сообщил о присвоении ансамблю "Маком" имени Юнуса Раджаби статуса Национального государственного ансамбля.
Он отметил, что сила и мощь любого государства измеряются не только его экономическим богатством, ресурсами недр, но и высокой культурой и искусством.

“Пусть каждое слово макома служит миру, каждая его мелодия — укрепляет дружбу и братство между народами, каждое звучание — вселяет в будущие поколения неиссякаемую духовную силу”, — резюмировал президент Узбекистана.

В мероприятии участвовали руководители ЮНЕСКО, АЙСЕСКО, СНГ, ШОС, ОТГ, ТЮРКСОЙ, Тюркской парламентской ассамблеи, Фонда тюркской культуры и наследия и других международных структур, министры культуры и послы зарубежных государств, около 250 представителей культуры и искусства из более чем 80 стран.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0