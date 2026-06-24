https://uz.sputniknews.ru/20260624/mirziyoev-makom--pamyat-natsii-serdtse-naroda-i-golos-ego-dushi-zvuchaschiy-skvoz-stoletiya-58559984.html

Мирзиёев: Маком — память нации, сердце народа и голос его души, звучащий сквозь столетия

Мирзиёев: Маком — память нации, сердце народа и голос его души, звучащий сквозь столетия

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана выступил на церемонии открытия третьего Международного форума искусства макома в Намангане

2026-06-24T10:55+0500

2026-06-24T10:55+0500

2026-06-24T11:01+0500

общество

культура

искусство

наманган

открытие

форум

международный фестиваль макома

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

выступление

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Маком — это память нации, сердце народа и голос его души, звучащий сквозь столетия, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на церемонии открытия третьего Международного форума искусства макома в Намангане.Он отметил, что основная цель третьего Международного форума искусства макома — сохранение, изучение и популяризация этого уникального наследия, его передача будущим поколениям.Лидер Узбекистана выдвинул ряд инициатив, направленных на дальнейшее развитие искусства макома:Шавкат Мирзиёев сообщил о присвоении ансамблю "Маком" имени Юнуса Раджаби статуса Национального государственного ансамбля.Он отметил, что сила и мощь любого государства измеряются не только его экономическим богатством, ресурсами недр, но и высокой культурой и искусством.В мероприятии участвовали руководители ЮНЕСКО, АЙСЕСКО, СНГ, ШОС, ОТГ, ТЮРКСОЙ, Тюркской парламентской ассамблеи, Фонда тюркской культуры и наследия и других международных структур, министры культуры и послы зарубежных государств, около 250 представителей культуры и искусства из более чем 80 стран.

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общество, культура, искусство, наманган, открытие, форум, международный фестиваль макома, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, выступление