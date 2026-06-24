Мирзиёев: Маком — память нации, сердце народа и голос его души, звучащий сквозь столетия
10:55 24.06.2026 (обновлено: 11:01 24.06.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев выступил на церемонии открытия третьего Международного форума искусства макома в Намангане
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава Узбекистана выступил на церемонии открытия третьего Международного форума искусства макома в Намангане.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Маком — это память нации, сердце народа и голос его души, звучащий сквозь столетия, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на церемонии открытия третьего Международного форума искусства макома в Намангане.
“Все мы хорошо знаем, насколько велико, поистине уникально искусство макома, включенного ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества, и очень ценим такое признание международного сообщества. Ведь маком — это не просто музыка. Маком — это память нации, сердце народа и голос его души, звучащий сквозь столетия”, — сказал президент.
Он отметил, что основная цель третьего Международного форума искусства макома — сохранение, изучение и популяризация этого уникального наследия, его передача будущим поколениям.
Лидер Узбекистана выдвинул ряд инициатив, направленных на дальнейшее развитие искусства макома:
предложил присвоить статус всемирного строящемуся в Новом Ташкенте Центру макома, а также создать при нем Международную академию макома. В академии наряду с узбекскими школами макома будут преподавать арабские, турецкие, персидские, таджикские, индийские и другие направления восточной классической музыки;
при центре создадут Международную цифровую библиотеку и лабораторию с уникальными музыкальными рукописями, аудиозаписями и нотными архивами мирового масштаба;
он призвал ученых и деятелей искусства создать Всемирную антологию макома. При этом все существующие в мире произведения макома, нотные, аудио- и видеозаписи, профильные научные исследования разместить на единой цифровой платформе. Также запустить мобильное приложение по исполнению макома, и постоянно пополнять его фонотеку;
президент предложил создать специальный международный фонд и выделять гранты этого фонда на научные изыскания, изучение уникальных источников, поддержку инновационных проектов и материальное стимулирование представителей сферы;
по шести направлениям "Шашмакома" будет открыт культурно-туристический маршрут "Путь макома". Например, создадут туристско-тематические улицы: в Бухаре — по макому "Бузрук", в Самарканде — по макому "Рост", в Хиве — "Хоразм" и "Ирок", в Коканде — "Наво", в Шахрисабзе — "Дугох", в Ташкенте — "Сегох". Макомы будут звучать в кафе и ресторанах, парках и скверах.
Шавкат Мирзиёев сообщил о присвоении ансамблю "Маком" имени Юнуса Раджаби статуса Национального государственного ансамбля.
Он отметил, что сила и мощь любого государства измеряются не только его экономическим богатством, ресурсами недр, но и высокой культурой и искусством.
“Пусть каждое слово макома служит миру, каждая его мелодия — укрепляет дружбу и братство между народами, каждое звучание — вселяет в будущие поколения неиссякаемую духовную силу”, — резюмировал президент Узбекистана.
В мероприятии участвовали руководители ЮНЕСКО, АЙСЕСКО, СНГ, ШОС, ОТГ, ТЮРКСОЙ, Тюркской парламентской ассамблеи, Фонда тюркской культуры и наследия и других международных структур, министры культуры и послы зарубежных государств, около 250 представителей культуры и искусства из более чем 80 стран.