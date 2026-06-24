https://uz.sputniknews.ru/20260624/putin-pozdravil-mediagruppu-rossiya-segodnya-s-85-letiem-58559156.html
Путин поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием
Путин поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием
Sputnik Узбекистан
Российский лидер подчеркнул, что сотрудники агентства по праву гордятся богатой историей и многими поколениями известных журналистов, которые в самых сложных условиях с честью выполняли профессиональный долг и задавали высочайшую планку мастерства
2026-06-24T10:07+0500
2026-06-24T10:07+0500
2026-06-24T10:57+0500
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму сотрудникам и ветеранам международного информационного агентства "Россия сегодня" в честь 85-летия Совинформбюро. Об этом сообщает РИА Новости.Глава РФ отметил, что сотрудники агентства по праву гордятся богатой историей и многими поколениями известных журналистов, которые в самых сложных условиях с честью выполняли профессиональный долг и задавали высочайшую планку мастерства.Российский лидер также пожелал коллективу новых успехов и достижений.Для справки: "От Советского информбюро". Эта фраза, произносимая неповторимым голосом Юрия Левитана, стала одним из символов Великой Отечественной войны. Совинформбюро создали 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. Оно осуществляло руководство работой военных корреспондентов, занималось информационным обеспечением советских посольств и консульств, иностранных радиовещательных корпораций и радиостанций, телеграфных и газетных агентств, обществ друзей СССР, газет и журналов различных направлений.В обязанности также входило информирование общественности западных стран о событиях на советско-германском фронте и работе тыла. Оперативные сводки выходили ежедневно уже с 25 июня 1941 года.От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня".
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президент рф, владимир путин, миа "россия сегодня", совинформбюро, общество
президент рф, владимир путин, миа "россия сегодня", совинформбюро, общество
Путин поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием
10:07 24.06.2026 (обновлено: 10:57 24.06.2026)
Российский лидер подчеркнул, что сотрудники агентства по праву гордятся богатой историей и многими поколениями известных журналистов, которые в самых сложных условиях с честью выполняли профессиональный долг и задавали высочайшую планку мастерства.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik.
Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму сотрудникам и ветеранам международного информационного агентства "Россия сегодня" в честь 85-летия Совинформбюро. Об этом сообщает
РИА Новости.
"Дорогие друзья! Поздравляю вас с большой, знаменательной датой — 85-летием международного информационного агентства "Россия сегодня", — написал он.
Глава РФ отметил, что сотрудники агентства по праву гордятся богатой историей и многими поколениями известных журналистов, которые в самых сложных условиях с честью выполняли профессиональный долг и задавали высочайшую планку мастерства.
"Отрадно, что нынешний коллектив МИА "Россия сегодня" достойно продолжает замечательные творческие традиции предшественников, уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров отечественного и мирового медиарынка. Вы обеспечиваете свою многомиллионную аудиторию оперативными и актуальными новостями, держите руку "на пульсе" событий, опираетесь в работе на передовые, новаторские стратегии и технологии, уделяете неустанное внимание профессиональному становлению талантливой смены", — говорится в поздравлении Путина.
Российский лидер также пожелал коллективу новых успехов и достижений.
Для справки: "От Советского информбюро". Эта фраза, произносимая неповторимым голосом Юрия Левитана, стала одним из символов Великой Отечественной войны. Совинформбюро создали 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. Оно осуществляло руководство работой военных корреспондентов, занималось информационным обеспечением советских посольств и консульств, иностранных радиовещательных корпораций и радиостанций, телеграфных и газетных агентств, обществ друзей СССР, газет и журналов различных направлений.
В обязанности также входило информирование общественности западных стран о событиях на советско-германском фронте и работе тыла. Оперативные сводки выходили ежедневно уже с 25 июня 1941 года.
От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня".