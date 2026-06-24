https://uz.sputniknews.ru/20260624/putin-pozdravil-mediagruppu-rossiya-segodnya-s-85-letiem-58559156.html

Путин поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием

Путин поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием

Sputnik Узбекистан

Российский лидер подчеркнул, что сотрудники агентства по праву гордятся богатой историей и многими поколениями известных журналистов, которые в самых сложных условиях с честью выполняли профессиональный долг и задавали высочайшую планку мастерства

2026-06-24T10:07+0500

2026-06-24T10:07+0500

2026-06-24T10:57+0500

президент рф

владимир путин

миа "россия сегодня"

совинформбюро

общество

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму сотрудникам и ветеранам международного информационного агентства "Россия сегодня" в честь 85-летия Совинформбюро. Об этом сообщает РИА Новости.Глава РФ отметил, что сотрудники агентства по праву гордятся богатой историей и многими поколениями известных журналистов, которые в самых сложных условиях с честью выполняли профессиональный долг и задавали высочайшую планку мастерства.Российский лидер также пожелал коллективу новых успехов и достижений.Для справки: "От Советского информбюро". Эта фраза, произносимая неповторимым голосом Юрия Левитана, стала одним из символов Великой Отечественной войны. Совинформбюро создали 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. Оно осуществляло руководство работой военных корреспондентов, занималось информационным обеспечением советских посольств и консульств, иностранных радиовещательных корпораций и радиостанций, телеграфных и газетных агентств, обществ друзей СССР, газет и журналов различных направлений.В обязанности также входило информирование общественности западных стран о событиях на советско-германском фронте и работе тыла. Оперативные сводки выходили ежедневно уже с 25 июня 1941 года.От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня".

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президент рф, владимир путин, миа "россия сегодня", совинформбюро, общество