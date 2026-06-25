https://uz.sputniknews.ru/20260625/bezobraznyy-organ--v-mid-rossii-vyskazalis-o-mejdunarodnom-ugolovnom-sude-58575750.html

“Безобразный орган” — в МИД России высказались о Международном уголовном суде

“Безобразный орган” — в МИД России высказались о Международном уголовном суде

Sputnik Узбекистан

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали сообщения СМИ о рекомендации МУС уволить Карима Хана с поста прокурора

2026-06-25T09:41+0500

2026-06-25T09:41+0500

2026-06-25T09:54+0500

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Мы знаем, что творится в этом безобразном органе. Скандал на скандале, коррупция на коррупции, заявили в МИД России, комментируя сообщения СМИ о рекомендации Международного уголовного суда (МУС) уволить Карима Хана с поста прокурора. Об этом сообщает РИА Новости. Он добавил, что Хана обвиняют в каких-то домогательствах к своей сотруднице, и его предшественника также обвиняли в чем-то подобном.В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что МУС нужно распустить.Он также акцентировал внимание на том, что МУС сложно назвать нормальным судом. Это политический орган, который занимается выполнением заказов.Россия публично призывает все заинтересованные страны, которые по ошибке участвуют в Международном уголовном суде (МУС), из него выходить.Для справки: прокурор Карим Хан, обвиняемый в домогательствах, заочно приговорен к тюремному заключению в РФ.В декабре 2025 года Управление служб внутреннего надзора ООН (УСВН) предоставило Ассамблее государств-участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) отчет о расследовании предполагаемых сексуальных домогательств со стороны прокурора Карима Хана. После этого в МУС должны были в течение 30 дней провести оценку отчета.Получив отчет, эксперты из МУС подготовили 85-страничный документ, где указали, что проведенное расследование "не дает оснований утверждать, что прокурор допускал какое-либо ненадлежащее поведение или же пренебрегал своими обязанностями". В МУС также подвергли критике методы расследования и отклонили ряд доказательств, назвав их "слухами".В мае 2025 года пресс-служба МУС сообщила, что прокурор Карим Хан будет находиться в административном отпуске до окончания процесса расследования против него из-за предполагаемых сексуальных домогательств в отношении подчиненных. В конце августа того же года британская газета Guardian писала, что вторая женщина обвинила Хана в домогательствах.В декабре 2025 года Мосгорсуд заочно назначил Кариму Хану наказание в виде 15 лет лишения свободы. Следственный комитет установил, что он привлекал заведомо невиновного к уголовной ответственности, незаконно обвинял человека в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также готовился к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, чтобы осложнить международные отношения.В Следственном комитете РФ подчеркивали, что в 2023 году прокурор Хан в рамках уголовного расследования направил ходатайство в палату предварительного производства II Международного уголовного суда для получения ордера на арест граждан Российской Федерации. На основании этого ходатайства судьи МУС вынесли незаконные решения об аресте президента России и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.Возможное увольнение обвиняемого в домогательствах прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана не повлияет на статус выданных при нем ордеров суда, передает агентство Рейтер.

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