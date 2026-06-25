https://uz.sputniknews.ru/20260625/chem-zanyatsya-v-ojidanii-avtobusa-v-tashkente-poyavilas-pervaya-sportivnaya-ostanovka-58577995.html

Чем заняться в ожидании автобуса: в Ташкенте появилась первая "спортивная" остановка

Чем заняться в ожидании автобуса: в Ташкенте появилась первая "спортивная" остановка

Sputnik Узбекистан

Теперь пассажиры могут использовать время ожидания автобуса с пользой. Цель — сделать спорт ближе к обычному городскому маршруту — по дороге на работу, учебу или домой

2026-06-25T10:45+0500

2026-06-25T10:45+0500

2026-06-25T11:11+0500

общество

общественный транспорт

автобусная остановка

спортивные сооружения

пассажиры

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В Сергелийском районе Ташкента появилась первая "спортивная" остановка, сообщает Центр организации дорожного движения столицы (ЦОДД).Отмечается, что такой формат отражает подход, при котором городская инфраструктура создается не только для передвижения, но и для удобства, здоровья и повседневного комфорта людей.Теперь ожидание автобуса можно совместить с физической активностью. Это делает спорт ближе к обычному городскому маршруту — по дороге на работу, учебу или домой.Подобные решения встречаются и в других городах: в Сеуле, Пекине, Сингапуре, Париже, Боготе и Кали автобусные павильоны превращают в мини-зоны активности с турниками, ступенями и другим спортивным оборудованием. Идея проста — движение может быть естественной частью обычного дня.Приоритет общественного транспорта в Ташкенте — это не только маршруты, полосы и обновленные остановки, но и качество самого ожидания: безопасность, удобство, доступность и дополнительные возможности для жителей и гостей столицы.Такие зоны будут создавать точечно — прежде всего в густонаселенных районах, на остановках с оживленной маршрутной сетью и там, где есть достаточно пространства для безопасного разделения зоны ожидания и зоны активности.Авторы инициативы ставят во главу угла безопасность, удобство для пассажиров, прочность конструкций, и х регулярное обслуживание и отсутствие помех для движения общественного транспорта и пешеходов.В ЦОДД добавили, что открыты к предложениям жителей и готовы рассматривать новые локации, где такие воркаут-остановки действительно будут полезны и востребованы, а также варианты их комплектации.Канадские ученые, исследовав свыше 4 тыс. человек, установили, что люди, которые передвигаются на метро или автобусе, ежедневно получают в три раза больше физических нагрузок, чем автолюбители. В итоге "общественники" имеют меньше проблем с лишним весом и реже страдают сердечными заболеваниями.Зоны воркаута на остановках помогут в разы усилить этот эффект, а возможно, и избавиться от некоторых комплексов: ведь пока одни занимаются, другие с интересом наблюдают.

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общество, общественный транспорт, автобусная остановка, спортивные сооружения, пассажиры, ташкент, узбекистан