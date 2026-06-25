https://uz.sputniknews.ru/20260625/chto-obsudili-zamglavy-mid-uzbekistana-i-posol-rossii-58577157.html

Что обсудили замглавы МИД Узбекистана и посол России

Что обсудили замглавы МИД Узбекистана и посол России

Sputnik Узбекистан

В числе рассмотренных вопросов — взаимодействие двух стран в рамках международных и региональных организаций, включая ООН, ШОС и СНГ

2026-06-25T10:00+0500

2026-06-25T10:00+0500

2026-06-25T10:34+0500

политика

встреча

мид узбекистана

посол

посольство россии в узбекистане

алексей ерхов

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Замглавы МИД Узбекистана Мирвохид Азимов встретился с Послом Российской Федерации в РУз Алексеем Ерховым, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики. Речь шла о развитии взаимной торговли и инвестиций, расширении промкооперации, межрегиональных связей и туристических обменов, а также реализации совместных проектов в приоритетных отраслях экономики.Собеседники также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия Узбекистана и России в рамках международных и региональных организаций, включая ООН, ШОС и СНГ.

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Sputnik Узбекистан

политика, встреча, мид узбекистана, посол, посольство россии в узбекистане, алексей ерхов , сотрудничество