https://uz.sputniknews.ru/20260625/chto-obsudili-zamglavy-mid-uzbekistana-i-posol-rossii-58577157.html
Что обсудили замглавы МИД Узбекистана и посол России
Что обсудили замглавы МИД Узбекистана и посол России
Sputnik Узбекистан
В числе рассмотренных вопросов — взаимодействие двух стран в рамках международных и региональных организаций, включая ООН, ШОС и СНГ
2026-06-25T10:00+0500
2026-06-25T10:00+0500
2026-06-25T10:34+0500
политика
встреча
мид узбекистана
посол
посольство россии в узбекистане
алексей ерхов
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Замглавы МИД Узбекистана Мирвохид Азимов встретился с Послом Российской Федерации в РУз Алексеем Ерховым, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики. Речь шла о развитии взаимной торговли и инвестиций, расширении промкооперации, межрегиональных связей и туристических обменов, а также реализации совместных проектов в приоритетных отраслях экономики.Собеседники также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия Узбекистана и России в рамках международных и региональных организаций, включая ООН, ШОС и СНГ.
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политика, встреча, мид узбекистана, посол, посольство россии в узбекистане, алексей ерхов , сотрудничество
политика, встреча, мид узбекистана, посол, посольство россии в узбекистане, алексей ерхов , сотрудничество
Что обсудили замглавы МИД Узбекистана и посол России
10:00 25.06.2026 (обновлено: 10:34 25.06.2026)
В числе рассмотренных вопросов — взаимодействие двух стран в рамках международных и региональных организаций, включая ООН, ШОС и СНГ.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik.
Замглавы МИД Узбекистана Мирвохид Азимов встретился с Послом Российской Федерации в РУз Алексеем Ерховым, сообщает
пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
“Заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Мирвохид Азимов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Узбекистане Алексеем Ерховым. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития узбекско-российского стратегического партнерства и союзничества”, — говорится в сообщении.
Речь шла о развитии взаимной торговли и инвестиций, расширении промкооперации, межрегиональных связей и туристических обменов, а также реализации совместных проектов в приоритетных отраслях экономики.
Собеседники также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия Узбекистана и России в рамках международных и региональных организаций, включая ООН, ШОС и СНГ.