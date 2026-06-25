https://uz.sputniknews.ru/20260625/gensek-sng-evraziya-doljna-sama-vzyat-na-sebya-otvetstvennost-za-svoy-mir-i-stabilnost-58594847.html
Генсек СНГ: Евразия должна сама взять на себя ответственность за свой мир и стабильность
Генсек СНГ: Евразия должна сама взять на себя ответственность за свой мир и стабильность
Sputnik Узбекистан
Сергей Лебедев рассказал о новой евразийской модели безопасности на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения"
2026-06-25T17:30+0500
2026-06-25T17:30+0500
2026-06-25T17:30+0500
евразия
сергей лебедев
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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Евразия должна сама взять на себя ответственность за свой мир и стабильность, заявил Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения". Об этом сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.Он выступил с докладом на Специальной сессии к председательству России в ОДКБ "Евразийская безопасность 2035".Дискуссия развернулась вокруг острого вопроса современной геополитики — контуров будущей евразийской безопасности.Генсек Содружества отметил, что все мы являемся свидетелями того, как старая, евроазиатская модель безопасности, базировавшаяся на институтах евроатлантического доминирования, постепенно уходит в прошлое. Попытки Запада распространить влияние НАТО на восток, безоглядная экспансия военной инфраструктуры к границам государств СНГ и демонтаж договоров в сфере контроля над вооружениями превращают Европу в зону перманентного кризиса.Он акцентировал внимание на том, что Содружество Независимых Государств, будучи уникальной трансрегиональной организацией, аккумулирует в себе как колоссальный экономический потенциал, так и сложнейшие вызовы в сфере безопасности. Ключевая задача сегодня — обеспечить стабильность, предсказуемость и устойчивое развитие на огромном пространстве СНГ в условиях глубочайшего кризиса доверия в международных отношениях.Он пояснил, что формирующаяся евразийская модель безопасности отказывается от блокового мышления и исключительности отдельных наций.По его словам, прежняя система строилась на логике "разделяй и властвуй", где безопасность одних государств обеспечивалась за счет ущемления интересов других.Он сказал, что процесс формирования новой архитектуры евразийской безопасности необратим. Мир больше никогда не вернется к монополярной модели. Время, когда безопасность огромного евразийского континента решалась в столицах государств, расположенных за его пределами, безвозвратно ушло. Для справки: научно-экспертный форум "Примаковские чтения" — ежегодная международная встреча экспертов, дипломатов и политиков в сфере международных отношений и мировой экономики. В центре дискуссий Форума – обсуждение возможных сценариев и подходов к будущему мировому порядку, который рождается на наших глазах: стратегическое партнерство России и Китая как якорь стабильности в нестабильном мире.
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евразия, сергей лебедев, снг
евразия, сергей лебедев, снг
Генсек СНГ: Евразия должна сама взять на себя ответственность за свой мир и стабильность
Сергей Лебедев рассказал о новой евразийской модели безопасности на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik.
Евразия должна сама взять на себя ответственность за свой мир и стабильность, заявил Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения". Об этом сообщает
пресс-служба Исполкома Содружества.
Он выступил с докладом на Специальной сессии к председательству России в ОДКБ "Евразийская безопасность 2035".
Дискуссия развернулась вокруг острого вопроса современной геополитики — контуров будущей евразийской безопасности.
Генсек Содружества отметил, что все мы являемся свидетелями того, как старая, евроазиатская модель безопасности, базировавшаяся на институтах евроатлантического доминирования, постепенно уходит в прошлое. Попытки Запада распространить влияние НАТО на восток, безоглядная экспансия военной инфраструктуры к границам государств СНГ и демонтаж договоров в сфере контроля над вооружениями превращают Европу в зону перманентного кризиса.
“В этих условиях перед нами встает историческая задача: Евразия должна сама взять на себя ответственность за свой мир и стабильность”, — сказал Лебедев.
Он акцентировал внимание на том, что Содружество Независимых Государств, будучи уникальной трансрегиональной организацией, аккумулирует в себе как колоссальный экономический потенциал, так и сложнейшие вызовы в сфере безопасности. Ключевая задача сегодня — обеспечить стабильность, предсказуемость и устойчивое развитие на огромном пространстве СНГ в условиях глубочайшего кризиса доверия в международных отношениях.
“При этом мы не просто адаптируемся к изменениям, а предлагаем жизнеспособную альтернативу — модель сотрудничества, основанную на подлинном равноправии, уважении суверенитета и взаимном учете интересов", — подчеркнул Лебедев.
Он пояснил, что формирующаяся евразийская модель безопасности отказывается от блокового мышления и исключительности отдельных наций.
"В чем заключается принципиальное отличие евразийской модели безопасности, которую мы сегодня формируем, от прежних подходов? Главный постулат заключается в отказе от блокового мышления и исключительности отдельных наций", — сказал Генсек СНГ.
По его словам, прежняя система строилась на логике "разделяй и властвуй", где безопасность одних государств обеспечивалась за счет ущемления интересов других.
"Попытки навязать миру так называемый "порядок, основанный на правилах", ведут лишь к хаотизации международных отношений, правовому нигилизму и блокировке каналов классической дипломатии", — отметил Сергей Лебедев.
Он сказал, что процесс формирования новой архитектуры евразийской безопасности необратим. Мир больше никогда не вернется к монополярной модели. Время, когда безопасность огромного евразийского континента решалась в столицах государств, расположенных за его пределами, безвозвратно ушло.
Для справки: научно-экспертный форум "Примаковские чтения" — ежегодная международная встреча экспертов, дипломатов и политиков в сфере международных отношений и мировой экономики. В центре дискуссий Форума – обсуждение возможных сценариев и подходов к будущему мировому порядку, который рождается на наших глазах: стратегическое партнерство России и Китая как якорь стабильности в нестабильном мире.