https://uz.sputniknews.ru/20260625/gensek-sng-evraziya-doljna-sama-vzyat-na-sebya-otvetstvennost-za-svoy-mir-i-stabilnost-58594847.html

Генсек СНГ: Евразия должна сама взять на себя ответственность за свой мир и стабильность

Генсек СНГ: Евразия должна сама взять на себя ответственность за свой мир и стабильность

Sputnik Узбекистан

Сергей Лебедев рассказал о новой евразийской модели безопасности на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения"

2026-06-25T17:30+0500

2026-06-25T17:30+0500

2026-06-25T17:30+0500

евразия

сергей лебедев

снг

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Евразия должна сама взять на себя ответственность за свой мир и стабильность, заявил Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения". Об этом сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.Он выступил с докладом на Специальной сессии к председательству России в ОДКБ "Евразийская безопасность 2035".Дискуссия развернулась вокруг острого вопроса современной геополитики — контуров будущей евразийской безопасности.Генсек Содружества отметил, что все мы являемся свидетелями того, как старая, евроазиатская модель безопасности, базировавшаяся на институтах евроатлантического доминирования, постепенно уходит в прошлое. Попытки Запада распространить влияние НАТО на восток, безоглядная экспансия военной инфраструктуры к границам государств СНГ и демонтаж договоров в сфере контроля над вооружениями превращают Европу в зону перманентного кризиса.Он акцентировал внимание на том, что Содружество Независимых Государств, будучи уникальной трансрегиональной организацией, аккумулирует в себе как колоссальный экономический потенциал, так и сложнейшие вызовы в сфере безопасности. Ключевая задача сегодня — обеспечить стабильность, предсказуемость и устойчивое развитие на огромном пространстве СНГ в условиях глубочайшего кризиса доверия в международных отношениях.Он пояснил, что формирующаяся евразийская модель безопасности отказывается от блокового мышления и исключительности отдельных наций.По его словам, прежняя система строилась на логике "разделяй и властвуй", где безопасность одних государств обеспечивалась за счет ущемления интересов других.Он сказал, что процесс формирования новой архитектуры евразийской безопасности необратим. Мир больше никогда не вернется к монополярной модели. Время, когда безопасность огромного евразийского континента решалась в столицах государств, расположенных за его пределами, безвозвратно ушло. Для справки: научно-экспертный форум "Примаковские чтения" — ежегодная международная встреча экспертов, дипломатов и политиков в сфере международных отношений и мировой экономики. В центре дискуссий Форума – обсуждение возможных сценариев и подходов к будущему мировому порядку, который рождается на наших глазах: стратегическое партнерство России и Китая как якорь стабильности в нестабильном мире.

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евразия, сергей лебедев, снг