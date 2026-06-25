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МИПТ: портфель совместных проектов Узбекистана и стран ЕАЭС превысил $50 млрд

МИПТ: портфель совместных проектов Узбекистана и стран ЕАЭС превысил $50 млрд

Sputnik Узбекистан

В последние годы сотрудничество республики с Евразийским экономическим союзом стало одним из наиболее динамично развивающихся направлений во внешнеэкономической деятельности страны

2026-06-25T12:40+0500

2026-06-25T12:40+0500

2026-06-25T14:56+0500

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Совокупный портфель совместных проектов Узбекистана с компаниями стран-членов ЕАЭС в настоящее время превышает $50 млрд, заявил замглавы МИПТ РУз Хуррам Тешабаев на годовом собрании и бизнес-форуме Евразийского банка развития в Алматы. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Эти проекты охватывают такие ключевые отрасли, как промышленность, энергетика, транспортная инфраструктура и цифровая экономика.По его словам, в последние годы сотрудничество Узбекистана с ЕАЭС стало одним из наиболее динамично развивающихся направлений во внешнеэкономической деятельности страны.В фокусе особого внимания — инвестиционный аспект, способствующий укреплению экономических связей и развитию новых проектов. Взаимодействие с партнерами из ЕАЭС помогает республике активно привлекать капитал и технологии для модернизации ключевых секторов экономики.Это способствует созданию новых рабочих мест и улучшению инфраструктуры, что, в свою очередь, позитивно отражается на экономическом росте и привлечении дополнительных инвесторов, заинтересованных в долгосрочном сотрудничестве.

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, инвестпроекты, еабр, министерство инвестиций, промышленности и торговли руз., алматы