В Намангане проходит третий Международный форум искусства макома — атмосферные фото
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В рамках мероприятия планируют подписание ряда меморандумов о международном сотрудничестве.
В Намангане под эгидой ЮНЕСКО и Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (АЙСЕСКО) проходит третий Международный форум искусства макома, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В нем участвуют руководители ЮНЕСКО, АЙСЕСКО, СНГ, ШОС, ОТГ, Совета старейшин Организации тюркских государств, ТЮРКСОЙ, Тюркской парламентской ассамблеи, Фонда тюркской культуры и наследия и других международных структур, министры культуры и послы зарубежных государств, около 250 представителей культуры и искусства из более чем 80 стран.
Программа форума включает международный конкурс с участием исполнителей из 18 стран, а также научно-практическую конференцию “Новые тенденции восточного макомата: гармония традиций и инноваций", объединившую около 100 известных музыковедов, искусствоведов и ученых из почти 50 стран.
Они обсуждают вопросы исследования традиций восточного макомата на основе современных научных подходов, анализа исторических, теоретических и исполнительских связей между такими родственными музыкальными системами, как маком, мугом, макам, дастгах и мукам, а также гармонии традиций и инноваций в искусстве макома.
В рамках форума планируют подписание меморандумов о сотрудничестве между зарубежными и местными вузами, расширение научных и образовательных связей, поддержку молодых исследователей, а также запуск новых совместных проектов.
Международный форум искусства макома проводится раз в два года, начиная с 2018-го.
Цель масштабного мероприятия — сохранение узбекского национального музыкального наследия, его развитие на основе современных подходов, а также укрепление международного научного и культурного сотрудничества.
Лауреатов конкурса ждут дипломы, памятные статуэтки и денежные призы. Гран-при составляет $15 тыс. За первое место полагается по $10 тыс. (двум участникам), за второе — по $7 тыс., за третье — по $5 тыс.
Дополнительно присуждают специальные награды в номинациях "Лучший певец макома", "Лучший музыкант макома", "Лучший мастер макома", "Лучший популяризатор макома", "Лучший молодой исполнитель макома" и "Лучший композитор макома".
© SputnikВ Намангане проходит III Международный форум искусства макома
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© Sputnik
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома
© SputnikВ Намангане проходит III Международный форум искусства макома
2/11
© Sputnik
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома
© SputnikВ Намангане проходит III Международный форум искусства макома
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© Sputnik
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома
© SputnikВ Намангане проходит III Международный форум искусства макома
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© Sputnik
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома
© Sputnik
Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия III Международного форума искусства макома
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© Sputnik
Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия III Международного форума искусства макома
© SputnikВ Намангане проходит III Международный форум искусства макома
6/11
© Sputnik
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома
© SputnikВ Намангане проходит III Международный форум искусства макома
7/11
© Sputnik
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома
© SputnikВ Намангане проходит III Международный форум искусства макома
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© Sputnik
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома
© SputnikВ Намангане проходит III Международный форум искусства макома
9/11
© Sputnik
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома
© SputnikВ Намангане проходит III Международный форум искусства макома
10/11
© Sputnik
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома
© SputnikВ Намангане проходит III Международный форум искусства макома
11/11
© Sputnik
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома