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https://uz.sputniknews.ru/20260625/tretiy-mejdunarodnyy-forum-iskusstva-makoma-v-namangane-58592474.html
В Намангане проходит третий Международный форум искусства макома — атмосферные фото
В Намангане проходит третий Международный форум искусства макома — атмосферные фото
Sputnik Узбекистан
В рамках мероприятия планируют подписание ряда меморандумов о международном сотрудничестве.
2026-06-25T15:45+0500
2026-06-25T15:45+0500
узбекистан
общество
форум
международный фестиваль макома
искусство
культура
наманган
фото
фотолента
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В Намангане под эгидой ЮНЕСКО и Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (АЙСЕСКО) проходит третий Международный форум искусства макома, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В нем участвуют руководители ЮНЕСКО, АЙСЕСКО, СНГ, ШОС, ОТГ, Совета старейшин Организации тюркских государств, ТЮРКСОЙ, Тюркской парламентской ассамблеи, Фонда тюркской культуры и наследия и других международных структур, министры культуры и послы зарубежных государств, около 250 представителей культуры и искусства из более чем 80 стран.Программа форума включает международный конкурс с участием исполнителей из 18 стран, а также научно-практическую конференцию “Новые тенденции восточного макомата: гармония традиций и инноваций", объединившую около 100 известных музыковедов, искусствоведов и ученых из почти 50 стран.Они обсуждают вопросы исследования традиций восточного макомата на основе современных научных подходов, анализа исторических, теоретических и исполнительских связей между такими родственными музыкальными системами, как маком, мугом, макам, дастгах и мукам, а также гармонии традиций и инноваций в искусстве макома.В рамках форума планируют подписание меморандумов о сотрудничестве между зарубежными и местными вузами, расширение научных и образовательных связей, поддержку молодых исследователей, а также запуск новых совместных проектов. Международный форум искусства макома проводится раз в два года, начиная с 2018-го. Цель масштабного мероприятия — сохранение узбекского национального музыкального наследия, его развитие на основе современных подходов, а также укрепление международного научного и культурного сотрудничества.Лауреатов конкурса ждут дипломы, памятные статуэтки и денежные призы. Гран-при составляет $15 тыс. За первое место полагается по $10 тыс. (двум участникам), за второе — по $7 тыс., за третье — по $5 тыс.Дополнительно присуждают специальные награды в номинациях "Лучший певец макома", "Лучший музыкант макома", "Лучший мастер макома", "Лучший популяризатор макома", "Лучший молодой исполнитель макома" и "Лучший композитор макома".
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узбекистан, общество, форум, международный фестиваль макома, искусство, культура, наманган, фото, фотолента, фото
узбекистан, общество, форум, международный фестиваль макома, искусство, культура, наманган, фото, фотолента, фото

В Намангане проходит третий Международный форум искусства макома — атмосферные фото

15:45 25.06.2026
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В рамках мероприятия планируют подписание ряда меморандумов о международном сотрудничестве.
В Намангане под эгидой ЮНЕСКО и Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (АЙСЕСКО) проходит третий Международный форум искусства макома, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В нем участвуют руководители ЮНЕСКО, АЙСЕСКО, СНГ, ШОС, ОТГ, Совета старейшин Организации тюркских государств, ТЮРКСОЙ, Тюркской парламентской ассамблеи, Фонда тюркской культуры и наследия и других международных структур, министры культуры и послы зарубежных государств, около 250 представителей культуры и искусства из более чем 80 стран.
Программа форума включает международный конкурс с участием исполнителей из 18 стран, а также научно-практическую конференцию “Новые тенденции восточного макомата: гармония традиций и инноваций", объединившую около 100 известных музыковедов, искусствоведов и ученых из почти 50 стран.
Они обсуждают вопросы исследования традиций восточного макомата на основе современных научных подходов, анализа исторических, теоретических и исполнительских связей между такими родственными музыкальными системами, как маком, мугом, макам, дастгах и мукам, а также гармонии традиций и инноваций в искусстве макома.
В рамках форума планируют подписание меморандумов о сотрудничестве между зарубежными и местными вузами, расширение научных и образовательных связей, поддержку молодых исследователей, а также запуск новых совместных проектов.
Международный форум искусства макома проводится раз в два года, начиная с 2018-го.
Цель масштабного мероприятия — сохранение узбекского национального музыкального наследия, его развитие на основе современных подходов, а также укрепление международного научного и культурного сотрудничества.
Лауреатов конкурса ждут дипломы, памятные статуэтки и денежные призы. Гран-при составляет $15 тыс. За первое место полагается по $10 тыс. (двум участникам), за второе — по $7 тыс., за третье — по $5 тыс.
Дополнительно присуждают специальные награды в номинациях "Лучший певец макома", "Лучший музыкант макома", "Лучший мастер макома", "Лучший популяризатор макома", "Лучший молодой исполнитель макома" и "Лучший композитор макома".
© SputnikВ Намангане проходит III Международный форум искусства макома
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома - Sputnik Узбекистан
1/11
© Sputnik
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома
© SputnikВ Намангане проходит III Международный форум искусства макома
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома - Sputnik Узбекистан
2/11
© Sputnik
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома
© SputnikВ Намангане проходит III Международный форум искусства макома
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома - Sputnik Узбекистан
3/11
© Sputnik
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома
© SputnikВ Намангане проходит III Международный форум искусства макома
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома - Sputnik Узбекистан
4/11
© Sputnik
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома
© Sputnik

Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия III Международного форума искусства макома

Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия III Международного форума искусства макома - Sputnik Узбекистан
5/11
© Sputnik

Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия III Международного форума искусства макома

© SputnikВ Намангане проходит III Международный форум искусства макома
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома - Sputnik Узбекистан
6/11
© Sputnik
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома
© SputnikВ Намангане проходит III Международный форум искусства макома
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома - Sputnik Узбекистан
7/11
© Sputnik
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома
© SputnikВ Намангане проходит III Международный форум искусства макома
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома - Sputnik Узбекистан
8/11
© Sputnik
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома
© SputnikВ Намангане проходит III Международный форум искусства макома
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома - Sputnik Узбекистан
9/11
© Sputnik
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома
© SputnikВ Намангане проходит III Международный форум искусства макома
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома - Sputnik Узбекистан
10/11
© Sputnik
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома
© SputnikВ Намангане проходит III Международный форум искусства макома
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома - Sputnik Узбекистан
11/11
© Sputnik
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома
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