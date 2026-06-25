https://uz.sputniknews.ru/20260625/turnir-ufc-mojet-proyti-v-tashkente-58590924.html

Турнир UFC может пройти в Ташкенте

Турнир UFC может пройти в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Замредседателя Национального олимпийского комитета Узбекистана обсудил президентом UFC возможность проведения в республике соревнований ZUFFA Boxing под эгидой UFC

2026-06-25T13:39+0500

2026-06-25T13:39+0500

2026-06-25T13:39+0500

спорт

отабек умаров

ufc

бокс

нок узбекистана

ташкент

сша

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Возможность проведения в Ташкенте турнира ZUFFA Boxing под эгидой UFC обсудили в ходе встречи в США заместитель председателя Национального олимпийского комитета Узбекистана Отабек Умаров и президент UFC — крупнейшей и авторитетной организации в мире смешанных единоборств — Дана Уайт.Как сообщили Sputnik Узбекистан в пресс-службе НОК, сроки и другие детали возможного мероприятия пока неизвестны.Для справки: UFC (Ultimate Fighting Championship) — международная спортивная организация, проводящая бои по смешанным единоборствам (ММА) по всему миру, основанная в 1993 году.Аббревиатура переводится как "абсолютный бойцовский чемпионат". Штаб-квартира организации находится в Лас-Вегасе, штат Невада, США.Главная миссия организации — проведение турниров по смешанным единоборствам, в которых представители разных школ, стилей и направлений встречаются в поединках для определения сильнейшего. Зрелищность боев, уровень организации ивентов, внутренняя конкуренция и другие особенности отличают лигу от похожих MMA-структур и делают ее уникальным явлением в спорте.Согласно официальным данным, UFC проводит более 40 мероприятий в прямом эфире ежегодно, а ее бойцы представляют более 80 стран.Zuffa Boxing — компания по продвижению профессионального бокса, основанная в июне 2025-го гендиректором UFC Даной Уайтом и председателем Общего управления развлечений Саудовской Аравии (GEA) Турки Аль-Шейхом.

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спорт, отабек умаров, ufc, бокс, нок узбекистана, ташкент, сша