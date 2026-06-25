В Венесуэле произошло разрушительное землетрясение — что известно к этому часу
11:38 25.06.2026 (обновлено: 12:29 25.06.2026)
© REUTERS / Leonardo Fernandez ViloriaВ Венесуэле произошло сильное землетрясение.
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
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Землетрясение зафиксировано в 22.04 по времени UTC (03.04 по ташкентскому времени) в 56 километрах от города Валенсия с населением приблизительно 1 619 000 человек. Очаг залегал на глубине 35 километров. Магнитуда составила 7,1 балла.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В Венесуэле в 28 километрах от населенного пункта Монталбан произошло сильное землетрясение, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
© REUTERS / Leonardo Fernandez ViloriaВ Венесуэле произошло сильное землетрясение.
В Венесуэле произошло сильное землетрясение.
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Землетрясение зафиксировано в 22.04 по времени UTC (03.04 по ташкентскому времени) в 56 километрах от города Валенсия с населением приблизительно 1 619 000 человек. Очаг залегал на глубине 35 километров. Магнитуда по данным EMSC составила 6,2 балла. Позднее Геологическая служба США (USGS) сообщила, что магнитуда землетрясения в Венесуэле составляет 7,1 балла. Спустя время она пересмотрела в большую сторону магнитуду землетрясения в Венесуэле с 7,1 до 7,5 и 7,2, уточнив, что было две серии толчков — в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе.
© REUTERS / Leonardo Fernandez ViloriaВ Венесуэле произошло сильное землетрясение.
В Венесуэле произошло сильное землетрясение.
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
При землетрясении в Венесуэле погибли по меньшей мере 32 человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного президента страны Дельси Родригес.
"Мы располагаем данными о 32 погибших, не считая цифр, которые может дать штат Ла-Гуайра, и более чем о 700 пострадавших, поступивших в отделения неотложной помощи государственных больниц и частных медицинских центров", — заявила она в обращении к нации, которое транслировал телеканал VTV.
Американские геологи предполагают, что число жертв с вероятностью 30% может превысить 100 тыс.
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