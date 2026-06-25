https://uz.sputniknews.ru/20260625/v-venesuele-proizoshlo-razrushitelnoe-zemletryasenie--chto-izvestno-k-etomu-chasu-58582141.html

В Венесуэле произошло разрушительное землетрясение — что известно к этому часу

В Венесуэле произошло разрушительное землетрясение — что известно к этому часу

Sputnik Узбекистан

Землетрясение зафиксировано в 22.04 по времени UTC (03.04 по ташкентскому времени) в 56 километрах от города Валенсия с населением приблизительно 1 619 000 человек. Очаг залегал на глубине 35 километров.

2026-06-25T11:38+0500

2026-06-25T11:38+0500

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В Венесуэле в 28 километрах от населенного пункта Монталбан произошло сильное землетрясение, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение зафиксировано в 22.04 по времени UTC (03.04 по ташкентскому времени) в 56 километрах от города Валенсия с населением приблизительно 1 619 000 человек. Очаг залегал на глубине 35 километров. Магнитуда по данным EMSC составила 6,2 балла. Позднее Геологическая служба США (USGS) сообщила, что магнитуда землетрясения в Венесуэле составляет 7,1 балла. Спустя время она пересмотрела в большую сторону магнитуду землетрясения в Венесуэле с 7,1 до 7,5 и 7,2, уточнив, что было две серии толчков — в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе.При землетрясении в Венесуэле погибли по меньшей мере 32 человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного президента страны Дельси Родригес.Американские геологи предполагают, что число жертв с вероятностью 30% может превысить 100 тыс.Власти Венесуэлы ввели режим ЧП, отменили занятия в школах и проводят поисково-спасательные работы.Центр предупреждения о цунами при метеорологической службе Соединенных Штатов объявил угрозу цунами.Международный аэропорт Каракаса имени Симона Боливара получил повреждения в результате землетрясения, видео разрушений распространяют пользователи социальных сетей.В одном из центральных районов Каракаса — Ла-Канделярия — после землетрясения нет света, в ряде районов города, а также в других регионах Венесуэлы наблюдаются проблемы со связью.Несколько регионов Венесуэлы серьезно повреждены, в стране зафиксированы обрушения зданий и перебои в работе отдельных коммунальных служб. В частности, обрушился восьмиэтажный отель на побережье штата Ла-Гуайра на севере страны.Геологическая служба США оценивает экономически потери Венесуэлы от недавнего землетрясения от о 1 до 5% ВВП страны. Вероятность прогноза ведомства составляет 39%.США мобилизовали команды спасателей и медиков вместе с гуманитарным грузом для помощи Венесуэле, пострадавшей от землетрясения, сообщил исполняющий обязанности заместителя госсекретаря по вопросам внешней помощи, гуманитарных дел и свободы вероисповедания при госдепартаменте США Джереми Левин.

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происшествия, венесуэла, землетрясение, жертвы, разрушение, в мире