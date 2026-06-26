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https://uz.sputniknews.ru/20260626/eto-vzaimodeystvie-bestsenno-sostoyalsya-modul-sputnik-pro-58624239.html
"Это взаимодействие бесценно" — в Москве состоялся первый в 2026-м модуль Sputnik Pro
"Это взаимодействие бесценно" — в Москве состоялся первый в 2026-м модуль Sputnik Pro
Sputnik Узбекистан
В июньской программе приняли участие журналисты из Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.
2026-06-26T19:45+0500
2026-06-26T20:29+0500
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Москва, 26 июня – Sputnik. Елизавета Борисенко. В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском". Прошедшая программа стала первой в этом году, в ней приняли участие журналисты из шести стран: Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.В течение пяти дней ведущие сотрудники агентства проводили лекции, мастер-классы и практические занятия по разным сферам работы медиа. Участники смогли подробнее узнать, как правильно использовать искусственный интеллект, чтобы это максимально приносило пользу в повседневных задачах.Тема работы с инструментами ИИ уже не первый год поднимается в ходе занятий Sputnik Pro. В прошлом году один из модулей программы тоже был посвящен применению новых инструментов в журналистике.Большой интерес у участников вызвало знакомство с виртуальной студией. Во время съемки в ней компьютерная графика в режиме реального времени заменяет реальный фон и добавляет элементы дополненной реальности.Участники рассказали, что возможность побывать в такой студии и детально изучить, как создаются программы, которые потом смотрят миллионы зрителей, — большая редкость.В ходе программы заместитель начальника управления ДМЦ Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Александр Самохвалов рассказал, как вести и развивать свой блог в Telegram или Макс. А директор радио Sputnik Маргарита Некрасова объяснила, как современным СМИ удержать аудиторию в реальном времени, в эпоху 5-секундного формата.Также корреспондент Главной дирекции информации Ria Александра Трофимова рассказала о работе военкора: как расставить приоритеты во время рабочего процесса и обеспечить свою безопасность.Конечно, во время программы участники совершенствовали свои навыки работы с текстом, ведь это все еще одна из основ современных медиа.В конце программы участники представили свои проекты, которые создавали на протяжении программы и получили сертификаты.Одна из самых главных особенностей "SputnikPRO на Зубовском" — это нетворкинг и возможность встретить новых единомышленников, а иногда даже друзей и товарищей. Нина Деметрашвили рассказала нам, что ее знакомая с проекта посетит Грузию, где они уже планируют встречу.А некоторые участники благодаря проекту открывают для себя новые страны. Например, Зиёджон Курбанов из Узбекистана впервые поехал за границу — в Москву.Напомним, за три года проведения проекта "Sputnik Pro на Зубовском" с 2023 по 2025 годы уже состоялось 12 программ, в них приняли участие 144 журналиста из 11 стран. В этом году познакомиться с работой агентства и повысить свои профессиональные навыки смогут еще 48 представителей СМИ из стран ближнего зарубежья.
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sputnikpro, москва, образование, миа "россия сегодня", sputnikpro на зубовском, снг, журналисты
sputnikpro, москва, образование, миа "россия сегодня", sputnikpro на зубовском, снг, журналисты

"Это взаимодействие бесценно" — в Москве состоялся первый в 2026-м модуль Sputnik Pro

19:45 26.06.2026 (обновлено: 20:29 26.06.2026)
© Sputnik В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
 В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта Sputnik Pro на Зубовском. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2026
© Sputnik
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В июньской программе приняли участие журналисты из Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.
Москва, 26 июня – Sputnik. Елизавета Борисенко. В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском". Прошедшая программа стала первой в этом году, в ней приняли участие журналисты из шести стран: Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.
© Sputnik В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
 В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта Sputnik Pro на Зубовском. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2026
В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
© Sputnik
В течение пяти дней ведущие сотрудники агентства проводили лекции, мастер-классы и практические занятия по разным сферам работы медиа. Участники смогли подробнее узнать, как правильно использовать искусственный интеллект, чтобы это максимально приносило пользу в повседневных задачах.
"Реалии таковы, что мы должны идти в ногу со временем. Это время говорит о том, что машины делают свое дело. С нами поделились своими программами, приемами, комбинациями для работы с ИИ, которые я, когда вернусь в Кыргызстан, буду применять на деле", — рассказала Sputnik участница из Бишкека Эльвира Сатыбекова.
Тема работы с инструментами ИИ уже не первый год поднимается в ходе занятий Sputnik Pro. В прошлом году один из модулей программы тоже был посвящен применению новых инструментов в журналистике.
Большой интерес у участников вызвало знакомство с виртуальной студией. Во время съемки в ней компьютерная графика в режиме реального времени заменяет реальный фон и добавляет элементы дополненной реальности.
© SputnikВ Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта Sputnik Pro на Зубовском. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2026
В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
© Sputnik
Участники рассказали, что возможность побывать в такой студии и детально изучить, как создаются программы, которые потом смотрят миллионы зрителей, — большая редкость.
"Такая студия, возможно, появится в Грузии еще нескоро, это бесценный опыт. Нам дали возможность почувствовать себя ведущими — это было потрясающе", — говорит Sputnik Нина Деметрашвили из Грузии.
В ходе программы заместитель начальника управления ДМЦ Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Александр Самохвалов рассказал, как вести и развивать свой блог в Telegram или Макс. А директор радио Sputnik Маргарита Некрасова объяснила, как современным СМИ удержать аудиторию в реальном времени, в эпоху 5-секундного формата.
© Sputnik В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
 В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта Sputnik Pro на Зубовском. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2026
В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
© Sputnik

"Спикеры были подобраны точечно: от создания контента, фокус в нескольких секундах, как сделать так, чтобы Reels залетел — очень много было приемов", — подчеркивает Эльвира Сатыбекова.

Также корреспондент Главной дирекции информации Ria Александра Трофимова рассказала о работе военкора: как расставить приоритеты во время рабочего процесса и обеспечить свою безопасность.
Конечно, во время программы участники совершенствовали свои навыки работы с текстом, ведь это все еще одна из основ современных медиа.

“Сегодня ценность каждого слова возрастает неимоверно. Если раньше мы в тексте могли неспешно изложить свою мысль, то сейчас, при подготовке сценария или озвучки видео, или делаем короткую подпись — надо очень четко понимать, что мы хотим сказать, чтобы донести до зрителя свою мысль”, — сказала на открытии программы начальник управления по производству контента Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Елена Загородняя.

В конце программы участники представили свои проекты, которые создавали на протяжении программы и получили сертификаты.
"Это взаимодействие бесценно. Что хорошо — это не просто курс лекций, это живое общение на равных. Мы сразу начинаем применять новые советы и навыки в работе. Это касается организации своей работы и особенности подачи информации", — рассказывает Александр Павлов, участник из Беларуси.
Одна из самых главных особенностей "SputnikPRO на Зубовском" — это нетворкинг и возможность встретить новых единомышленников, а иногда даже друзей и товарищей. Нина Деметрашвили рассказала нам, что ее знакомая с проекта посетит Грузию, где они уже планируют встречу.
А некоторые участники благодаря проекту открывают для себя новые страны. Например, Зиёджон Курбанов из Узбекистана впервые поехал за границу — в Москву.
© Sputnik В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
 В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта Sputnik Pro на Зубовском. - Sputnik Узбекистан
1/14
© Sputnik
В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
© SputnikВ Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта Sputnik Pro на Зубовском. - Sputnik Узбекистан
2/14
© Sputnik
В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
© Sputnik В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
 В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта Sputnik Pro на Зубовском. - Sputnik Узбекистан
3/14
© Sputnik
В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
© Sputnik В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
 В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта Sputnik Pro на Зубовском. - Sputnik Узбекистан
4/14
© Sputnik
В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
© Sputnik В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
 В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта Sputnik Pro на Зубовском. - Sputnik Узбекистан
5/14
© Sputnik
В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
© Sputnik В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
 В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта Sputnik Pro на Зубовском. - Sputnik Узбекистан
6/14
© Sputnik
В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
© Sputnik В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
 В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта Sputnik Pro на Зубовском. - Sputnik Узбекистан
7/14
© Sputnik
В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
© Sputnik В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
 В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта Sputnik Pro на Зубовском. - Sputnik Узбекистан
8/14
© Sputnik
В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
© Sputnik В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
 В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта Sputnik Pro на Зубовском. - Sputnik Узбекистан
9/14
© Sputnik
В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
© Sputnik В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
 В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта Sputnik Pro на Зубовском. - Sputnik Узбекистан
10/14
© Sputnik
В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
© Sputnik В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
 В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта Sputnik Pro на Зубовском. - Sputnik Узбекистан
11/14
© Sputnik
В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
© Sputnik В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
 В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта Sputnik Pro на Зубовском. - Sputnik Узбекистан
12/14
© Sputnik
В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
© Sputnik В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
 В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта Sputnik Pro на Зубовском. - Sputnik Узбекистан
13/14
© Sputnik
В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
© Sputnik В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
 В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта Sputnik Pro на Зубовском. - Sputnik Узбекистан
14/14
© Sputnik
В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
1/14
© Sputnik
В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
2/14
© Sputnik
В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
3/14
© Sputnik
В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
4/14
© Sputnik
В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
5/14
© Sputnik
В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
6/14
© Sputnik
В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
7/14
© Sputnik
В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
8/14
© Sputnik
В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
9/14
© Sputnik
В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
10/14
© Sputnik
В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
11/14
© Sputnik
В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
12/14
© Sputnik
В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
13/14
© Sputnik
В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
14/14
© Sputnik
В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
Напомним, за три года проведения проекта "Sputnik Pro на Зубовском" с 2023 по 2025 годы уже состоялось 12 программ, в них приняли участие 144 журналиста из 11 стран. В этом году познакомиться с работой агентства и повысить свои профессиональные навыки смогут еще 48 представителей СМИ из стран ближнего зарубежья.
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