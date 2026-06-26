https://uz.sputniknews.ru/20260626/eto-vzaimodeystvie-bestsenno-sostoyalsya-modul-sputnik-pro-58624239.html

"Это взаимодействие бесценно" — в Москве состоялся первый в 2026-м модуль Sputnik Pro

"Это взаимодействие бесценно" — в Москве состоялся первый в 2026-м модуль Sputnik Pro

Sputnik Узбекистан

В июньской программе приняли участие журналисты из Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

2026-06-26T19:45+0500

2026-06-26T19:45+0500

2026-06-26T20:29+0500

sputnikpro

москва

образование

миа "россия сегодня"

sputnikpro на зубовском

снг

журналисты

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Москва, 26 июня – Sputnik. Елизавета Борисенко. В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском". Прошедшая программа стала первой в этом году, в ней приняли участие журналисты из шести стран: Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.В течение пяти дней ведущие сотрудники агентства проводили лекции, мастер-классы и практические занятия по разным сферам работы медиа. Участники смогли подробнее узнать, как правильно использовать искусственный интеллект, чтобы это максимально приносило пользу в повседневных задачах.Тема работы с инструментами ИИ уже не первый год поднимается в ходе занятий Sputnik Pro. В прошлом году один из модулей программы тоже был посвящен применению новых инструментов в журналистике.Большой интерес у участников вызвало знакомство с виртуальной студией. Во время съемки в ней компьютерная графика в режиме реального времени заменяет реальный фон и добавляет элементы дополненной реальности.Участники рассказали, что возможность побывать в такой студии и детально изучить, как создаются программы, которые потом смотрят миллионы зрителей, — большая редкость.В ходе программы заместитель начальника управления ДМЦ Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Александр Самохвалов рассказал, как вести и развивать свой блог в Telegram или Макс. А директор радио Sputnik Маргарита Некрасова объяснила, как современным СМИ удержать аудиторию в реальном времени, в эпоху 5-секундного формата.Также корреспондент Главной дирекции информации Ria Александра Трофимова рассказала о работе военкора: как расставить приоритеты во время рабочего процесса и обеспечить свою безопасность.Конечно, во время программы участники совершенствовали свои навыки работы с текстом, ведь это все еще одна из основ современных медиа.В конце программы участники представили свои проекты, которые создавали на протяжении программы и получили сертификаты.Одна из самых главных особенностей "SputnikPRO на Зубовском" — это нетворкинг и возможность встретить новых единомышленников, а иногда даже друзей и товарищей. Нина Деметрашвили рассказала нам, что ее знакомая с проекта посетит Грузию, где они уже планируют встречу.А некоторые участники благодаря проекту открывают для себя новые страны. Например, Зиёджон Курбанов из Узбекистана впервые поехал за границу — в Москву.Напомним, за три года проведения проекта "Sputnik Pro на Зубовском" с 2023 по 2025 годы уже состоялось 12 программ, в них приняли участие 144 журналиста из 11 стран. В этом году познакомиться с работой агентства и повысить свои профессиональные навыки смогут еще 48 представителей СМИ из стран ближнего зарубежья.

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sputnikpro, москва, образование, миа "россия сегодня", sputnikpro на зубовском, снг, журналисты