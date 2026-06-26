Инвестиции, реформы и ВТО: Шавкат Мирзиёев провел переговоры с зарубежными партнерами
09:51 26.06.2026 (обновлено: 10:36 26.06.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял Торгового представителя Соединенных Штатов Америки Джеймисона Грира
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистана встретился с торговым представителем США Джеймисоном Гриром и экс-премьером Британии Тони Блэром. Обсуждены расширение партнерства, рост инвестиций и продвижение вступления в ВТО.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречи с Торговым представителем Соединенных Штатов Америки Джеймисоном Гриром и бывшим Премьер-министром Великобритании, председателем Института глобальных изменений Тони Блэром. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
В ходе встречи с Гриром стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-американского стратегического партнерства, уделив особое внимание развитию торгово-экономического сотрудничества. Было отмечено, что деловые контакты между странами становятся более активными, а показатели взаимной торговли и инвестиций демонстрируют устойчивый рост.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял Торгового представителя Соединенных Штатов Америки Джеймисона Грира
Шавкат Мирзиёев принял Торгового представителя Соединенных Штатов Америки Джеймисона Грира
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также были рассмотрены практические итоги круглого стола с участием представителей американского бизнеса, состоявшегося в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума. Отдельное внимание уделили взаимодействию в процессе вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию и дальнейшей поддержке этих процессов со стороны США.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял Торгового представителя Соединенных Штатов Америки Джеймисона Грира
Шавкат Мирзиёев принял Торгового представителя Соединенных Штатов Америки Джеймисона Грира
© Пресс-служба президента Узбекистана
Кроме того, участники встречи подчеркнули важность эффективного использования возможностей американо-узбекского делового и инвестиционного совета для продвижения новых совместных проектов и инвестиционных инициатив.
В этот же день глава Узбекистана встретился с бывшим премьер-министром Великобритании, председателем Института глобальных изменений Тони Блэром.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял бывшего Премьер-министра Великобритании, председателя Института глобальных изменений Тони Блэра
Шавкат Мирзиёев принял бывшего Премьер-министра Великобритании, председателя Института глобальных изменений Тони Блэра
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны обсудили дальнейшее развитие практического сотрудничества с Институтом глобальных изменений в целях экспертного сопровождения реформ, реализуемых в Узбекистане.
Блэр высоко оценил масштаб преобразований, проводимых в Новом Узбекистане, а также отметил важность прошедшего Ташкентского международного инвестиционного форума как площадки для укрепления инвестиционной привлекательности страны, развития деловых связей и продвижения новых инициатив.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял бывшего Премьер-министра Великобритании, председателя Института глобальных изменений Тони Блэра
Шавкат Мирзиёев принял бывшего Премьер-министра Великобритании, председателя Института глобальных изменений Тони Блэра
© Пресс-служба президента Узбекистана
В качестве основных направлений дальнейшего сотрудничества стороны определили реализацию совместных проектов в ключевых отраслях экономики, привлечение ведущих международных технологических компаний и крупных стратегических инвесторов, а также ускорение цифровой трансформации страны с внедрением современных технологий.